בית משפט בניו מקסיקו הורה היום (ד') למטא לשלם קנסות בהיקף של 25 מיליארד דולר, במסגרת התביעה בפרשת קיימברידג' אנליטיקה.

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בתביעה, שהוגשה לפני כמעט עשור, נטען כי פייסבוק הפרה את חוקי הגנת הפרטיות כששיתפה נתונים אישיים של משתמשים עם צדדים שלישיים כמו חברת המחקר קיימברידג' אנליטיקה. פרטים אישיים על 87 מיליון משתמשי פייסבוק דלפו לחברת הייעוץ הפוליטית, שעשתה בהם שימוש במטרה להטות את תוצאות הבחירות לנשיאות בארה"ב ב-2016.

חשיפת הקנס במסמכי בית המשפט מגיעה בהמשך להחלטת חבר מושבעים בסנטה פה מספטמבר, שקבע כי ענקית המדיה הטעתה את תושבי המדינה לגבי נהלי אבטחת המידע שלה ואיסוף נתוני המשתמשים, כמו גם האופן שבו היא מתמודדת עם הפצת תכנים מזיקים.

אף שחבר המושבעים קבע כי מטא ביצעה למעלה מ-43 מיליון הפרות של חוק איסור ההטעיה של המדינה - כאשר כל עבירה נושאת קנס אזרחי של עד 5,000 דולר, הסמכות לקבוע את גובה הקנס הסופי הייתה נתונה בידי השופט. מהמסמך שהוגש היום עולה כי למדינה נפסקו תחילה 219.5 מיליארד דולר, אולם הסכום הופחת בסופו של דבר ל-25 מיליארד דולר.