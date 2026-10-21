נשארים עם עודף מ־700 דולר: מחירי הטיסות לניו יורק צונחים

עד לפני חודש וחצי קו תל אביב־ניו יורק כלל שתי חברות בלבד: אל על וארקיע. אלא שאז החברות האמריקאיות דלתא ויונייטד שבו לישראל אחרי הפסקה של יותר מחצי שנה, וגם ישראייר נכנסה למשחק כאשר החלה לטוס לארה"ב. בתקופת החגים הביקוש גבר לחלוטין על ההיצע המוגדל והמחירים הרקיעו לשחקים, אך כעת ניתן להגיד בזהירות שהתחרות מתחילה להשפיע.

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כך למשל, לפני כחודש וחצי ערכו ב־lastminute.co.il בדיקה עבור טיסות באוקטובר (לא כולל תקופת החגים). הממצאים, שבשלב הזה לא כללו את ישראייר שטרם הייתה בשוק, הראו כי המחיר הממוצע לכרטיס הלוך־חזור בדלתא, כולל כבודה, עמד על 1,980 דולר, ביונייטד 1,844 דולר, באל על 1,459 דולר ובארקיע 1,359.

כעת ערכו בחברת הטרוול טק הישראלית בדיקה נוספת על המחצית השנייה של אוקטובר וגילו ירידה ממוצעת של 25%: בדלתא המחיר הממוצע עומד על 1,245 דולר (ירידה של 37%), וביונייטד 1,237 דולר (ירידה של 33%); גם בחברות הישראליות נרשמה ירידה, אך מתונה יותר - באל על עומד המחיר על 1,270 דולר (ירידה של 13%), ובארקיע על 1,265 דולר (ירידה של 7%).

ביקוש פוחת לארה"ב על רקע הבחירות

את הירידה אפשר אומנם גם לייחס לביקוש הפוחת לארה"ב, סביב תקופת הבחירות והרצון של הישראלים להצביע, אך גם במבט קדימה, לנובמבר הקרוב, המחירים נשארים ברמה דומה לזה שנרשמת באוקטובר, ואף נרשמת ירידה קלה.

המחיר הממוצע בחמש החברות שנבדקו עומד על כ־1,223 דולר: ישראייר מציגה את המחיר הממוצע הנמוך ביותר - 1,135 דולר, אחריה יונייטד עם 1,190 דולר, ארקיע עם 1,230 דולר, דלתא עם 1,265 דולר ואל על עם 1,295 דולר.

"בתוך חודש וחצי נרשם שינוי דרסטי. החברות האמריקאיות, שבתחילת ספטמבר היו יקרות משמעותית, ירדו ביותר מ־30%, וכיום המחירים שלהן כבר כמעט זהים לאלה של החברות הישראליות", אומר אסף גרינברג, סמנכ"ל השיווק ב־lastminute.co.il. "גם בנובמבר המחירים נשארים סביב אותה רמה, כך שמבחינתנו מדובר ביותר מאירוע נקודתי של מספר תאריכים באוקטובר. צריך לזכור שגם התחזקות השקל מול הדולר מוסיפה להוזלה שהצרכן הישראלי מרגיש בפועל. התחרות שחזרה לקו מתחילה סוף־סוף לבוא לידי ביטוי במחיר שהצרכן משלם".

"הדלק התייקר. זה כמו לקנות ב־900 דולר"

ועל אף הירידה במחירים, התמונה עשויה להיות מעט יותר מורכבת. על־פי נתוני הסוכנות הדיגיטלית SkyGini, מחירי הטיסות באוקטובר ירדו בכ־18% בהשוואה לקיץ, אך לדבריהם מדובר בירידה עונתית שמאפיינת את כלל ענף התעופה לנוכח פערי הביקוש. בהשוואה לאשתקד ולשנים קודמות, אומרים בסוכנות, נראה כי לא חל שינוי משמעותי בקו לניו יורק.

ובכל זאת, בשבוע שעבר בפסטיבל דור ההשקעות בראשות הבית הפיננסי, בשיתוף גלובס, ציין מנכ"ל ישראייר אורי סירקיס פרמטר נוסף שיש לבחון כשמסתכלים על המחירים. "צריך לזכור שמחיר הדלק עלה משמעותית משנה שעברה, בסדר גודל של 700 דולר לטונה", אמר. "מטוס רחב־גוף צורך 6 טונות דלק לשעת טיסה, וסך־הכול בטיסות ארוכות זה יכול להיות שווה 80 אלף דולר לטיסה. לכן, כשאתם רואים היום 1,200 דולר לכרטיס, זה כאילו קניתם בשנה שעברה ב־900 דולר. אם לא היו נכנסות כל יתר החברות, והיינו נשארים עם ההיצע המצומצם - המחירים היו באזור ה־1,800 דולר".

אגב, בשבוע שעבר יצא מועדון האשראי SuperFly מקבוצת רמי לוי במבצע שבמסגרתו יוכלו המחזיקים בכרטיס, ומצטרפים חדשים, לרכוש כרטיס טיסה לניו יורק ב־909 דולר, במגוון תאריכים עד סוף מרץ 2027. המחיר כולל מזוודה במשקל של עד 23 ק"ג וטרולי, ולטענת החברה, מלאי הכרטיסים עומד על מאות.

לא רק עם קונקשן: יש גם מציאות

לצד המחירים הממוצעים, יש גם "מציאות". כך למשל, מבדיקת lastminute.co.il, בשבוע האחרון של נובמבר נמצאו ביונייטד טיסות שמתחילות בכ־790 דולר. גם בישראייר נמצאו מחירים החל מכ־990 דולר, אך מדובר במספר מצומצם של טיסות לקראת סוף אוקטובר ונובמבר.

כמובן, מי שיבחר בטיסות עם קונקשן יוכל להגיע לניו יורק גם במחירים נמוכים יותר. על־פי פרסומים של "טיסות סודיות" תוכלו למצוא טיסות קונקשן, עם חברת קונדור למשל, במחיר של 600 דולר הלוך־חזור, ואף נמוך מכך.

במבט קדימה עוד יותר, המחירים אף הולכים ומתייצבים על פחות מ־1,000 דולר. כך למשל, על־פי בדיקת אתר התיירות גוליבר, באמצע ינואר תוכלו לטוס עם דלתא במחיר של 878 דולר, ובתחילת מרץ אף נמצאו כרטיסים ב־773 דולר באל על. על־פי "טיסות סודיות", בתחילת השנה אף ניתן למצוא כרטיסים ישירים ב־650 דולר עם חברת דלתא.

"חזרתן של ענקיות התעופה האמריקאיות לצד החברות הישראליות שהחלו לפעול בקו היא התפתחות משמעותית עבור שוק הטיסות לארה"ב", מסכמת תמר גרזון, מנכ"לית גוליבר. "בתקופה שבה ההיצע היה מצומצם, הדבר הורגש היטב גם במחירים ובאפשרויות שעמדו בפני הנוסעים. כעת, עם תוספת של חברות, קווים ומושבים, התחרות מתחילה לחזור".