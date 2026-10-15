בעוד שמניית אל על רשמה עליות בשנה האחרונה, ומניית ישראייר דווקא ירדה, מנכ"ל ישראייר אורי סירקיס משוכנע כי פוטנציאל הצמיחה של החברה שבראשה הוא עומד גדול יותר. בשיחה עם כתב התעופה של גלובס אלון פרל בפסטיבל דור ההשקעות בראשות הבית הפיננסי בשיתוף גלובס, אמר היום (ה') סירקיס כי "משקיעים אוהבים רווחים לטווח קצר, אבל אם מסתכלים על מנועי הצמיחה שישראייר פיתחה, הסיכוי שלה להכפיל את עצמה גדול יותר מהסיכוי של אל על להכפיל את עצמה".

● בכיר בבנק הפועלים: "אולי המשקיעים מניחים שגם המשבר הבא ייראה כמו הקודם"

● "לא מוטרד מהריבית ומהעובדים הפלסטינים. ההגירה השלילית פוגעת בענף הנדל"ן"

לדבריו, בשנים האחרונות השקיעה ישראייר בפיתוח מספר מנועי צמיחה, ובהם הרחבת צי המטוסים, כניסה לטיסות ארוכות טווח, רכישת בתי מלון והרחבת פעילות תחזוקת המטוסים בקפריסין. סירקיס ציין כי החברה מתכננת להגיע ל-3 מיליון נוסעים בשנה הבאה, בין היתר בזכות הגדלת מספר חלונות ההמראה והנחיתה (סלוטים) שברשותה בנתב"ג.

אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים שעליהם הצביע הוא מרכז תחזוקת המטוסים בלרנקה, שבו מתכננת החברה לערוך סיור משקיעים ב־10 בנובמבר. לדברי סירקיס, המרכז, שנרכש תמורת כ-8 מיליון דולר, התרחב בשנים האחרונות וכיום הוא מספק שירותים לחברות תעופה נוספות, ובראשן איזיג'ט. "חתמנו על הסכם בשווי 100 מיליון אירו", אמר, והוסיף כי להערכתו מדובר בעסק ששוויו כ-40 מיליון דולר, שאינו מתומחר כיום במלואו בשווי החברה.

אורי סירקיס, מנכ''ל ישראייר, בשיחה עם כתב גלובס אלון פרל / צילום: שלומי יוסף

לצד תוכניות ההתרחבות, סירקיס התייחס גם לאתגרים שמולם ניצבת החברה, ובראשם התייקרות הדלק הסילוני. לדבריו, מחירי הדלק ברמתם הנוכחית פוגעים בתוצאות החברה בהיקף של כ־30-40 מיליון דולר בשנה. על רקע זה, סיפר כי ישראייר ביצעה מהלך התייעלות שכלל צמצום של כ-5% מכוח האדם.

"מבצעים בדיקות פרטניות לכל אנשי הצוות הזרים המועסקים בחברה"

בהתייחס לתחרות בקווים לארצות הברית, אמר סירקיס כי מחיר כרטיס של כ-1,200 דולר הוא מחיר סביר בתנאים הנוכחיים, אך העריך כי במחירי דלק רגילים ניתן היה להגיע למחיר של כ-900 דולר. לדבריו, אלמלא כניסתן של חברות נוספות לקווים אלה, מחירי הכרטיסים היו עשויים להגיע לכ-1,800 דולר.

בהתייחס להפסקת פעילותה של פליי דובאי בישראל, נשאל סירקיס האם ההתפתחות מיטיבה עם ישראייר. "ודאי שלא, כמו שאני לא מבסוט מפגיעה ביציבות האזורית", השיב. עם זאת, לדבריו, האירוע מחזק את מעמדן של חברות התעופה הישראליות. "האירוע הזה מחזק את המותג שנקרא ישראייר", אמר, והוסיף כי המקרה חשף נקודת תורפה בבדיקות הביטחוניות של צוותי אוויר זרים.

סירקיס סיפר כי ישראייר מבצעת בדיקות פרטניות לכל אנשי הצוות הזרים המועסקים בחברה, לרבות בדיקות של מידע גלוי ברשת באמצעות חברות סייבר מובילות. לדבריו, מדובר בהליך הכרוך בעלויות משמעותיות, וכי בעקבות האירועים האחרונים החברה אף חידדה את הנהלים בתחום. במקביל, העריך כי הטיסות לדובאי יתחדשו לקראת חנוכה, וטען כי מדינות מסוימות חוששות שחידוש הפעילות בישראל לפני הבחירות ינוצל לצורכי תעמולת בחירות.

לסיכום העריך סירקיס כי השינויים בענף התעופה הישראלי צפויים לבוא לידי ביטוי בשנים הקרובות הן בביצועי החברות והן במחירי הטיסות לציבור.