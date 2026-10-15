"הדבר שהכי צריך לשים לב אליו הוא שלא תתפתח מגמה של שחיקה הדרגתית בפוטנציאל הצמיחה וביכולת הפיסקלית של ישראל", כך אמר היום (ה') רם גב, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של בנק הפועלים, בפסטיבל דור ההשקעות בראשות הבית הפיננסי בשיתוף גלובס. לדבריו, אף שהכלכלה הישראלית הפגינה עמידות יוצאת דופן בשלוש שנות המלחמה, הסיכון המרכזי בשנים הקרובות הוא דווקא בתהליכים כלכליים ארוכי טווח, ולא בהכרח במשבר פתאומי.

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"הוצאות ביטחון גבוהות לאורך זמן, ביחד עם לחץ על התקציב, או הקצאה לא נכונה של השקעות, או פריון שלא גדל מספיק, יכולים לייצר שחיקה כזו", הסביר גב. "הסיכון אינו במשהו שיתפתח באופן חד, אלא במגמת שחיקה הדרגתית לאורך זמן. הממשלה הבאה, תהא אשר תהא, חייבת לנהל את הדברים האלו היטב ולשמור את הנכס החזק הזה שנקרא כלכלת ישראל".

גב התייחס גם לביצועי המשק הישראלי מאז פרוץ המלחמה, שלדבריו הפתיעו אפילו ביחס לתחזיות האופטימיות ביותר. הוא הסביר כי ישראל נכנסה למלחמה עם רמת חוב נמוכה יחסית ושיעור חיסכון גבוה של משקי הבית, שאפשרו למדינה להגדיל את הוצאותיה ולתמוך בעסקים ובמשקי הבית. לצד זאת, העליות בשווקים והאקזיטים המשמעותיים תרמו להכנסות המדינה ממסים. עם זאת, הוא הזהיר כי הגידול בהוצאות הביטחון יחייב מציאת מקורות מימון בשנים הבאות.

"אולי המשקיעים מניחים שגם המשבר הבא ייראה כמו הקודם"

בהתייחסותו לשוקי ההון, גב הזהיר מפני שאננות אפשרית של משקיעים, לאחר שנים שבהן ירידות חדות בשווקים התחלפו בהתאוששות מהירה יחסית. "ייתכן שהמשקיעים התרגלו לכך שסיכונים מתממשים מבלי לגרום למשבר מתמשך", אמר. "רצף ההתאוששויות המהירות שהיה במשברים האחרונים יצר הטיה התנהגותית. אולי המשקיעים מניחים שגם המשבר הבא ייראה כמו הקודם".

לדבריו, "כמו בהרבה דברים, הסיכון הוא לא בהכרח מה שאנחנו לא יודעים, אלא מה שאנחנו בטוחים שכבר למדנו". גב הוסיף כי השאלה המרכזית איננה רק אם המשקיעים מזהים את הסיכונים, אלא אם הם דורשים פרמיית סיכון מספקת בתמורה לחשיפה אליהם.

גב התייחס גם לעליות המתמשכות בשוק המניות האמריקאי, וציין כי מי שהשקיע במדד S&P 500 במרץ 2009 ראה מאז את השקעתו גדלה פי 11.4. לדבריו, התפתחות הטכנולוגיה והשיפור בפריון וברווחיות החברות הם בין הגורמים שאפשרו את מחזור העליות הממושך, לצד התרחבות בסיס המשקיעים והחשש להחמיץ את העליות. עם זאת, הוא הדגיש כי המבחן יהיה יכולתן של החברות לתרגם את ההשקעות בטכנולוגיה, ובייחוד בבינה מלאכותית, לרווחים בפועל.

"המערכת הבנקאית היא מרכיב יסודי בחוסן הלאומי"

בהתייחסו לתפקיד הבנקים בכלכלה הישראלית, טען גב כי "המערכת הבנקאית הישראלית היא מרכיב יסודי בחוסן הלאומי", וכי יש חשיבות לשמירה על מערכת בנקאית יציבה, חזקה ורווחית. הוא הזכיר את משבר הקורונה ואת תחילת המלחמה כדוגמאות לתקופות שבהן הבנקים המקומיים המשיכו לספק אשראי לעסקים, גם כאשר גופי מימון אחרים צמצמו את פעילותם.

גב התייחס גם לרווחיות הבנקים, שנמצאת בשנים האחרונות במוקד הביקורת הציבורית. לדבריו, לצד התרומה של סביבת הריבית הגבוהה, התייעלות תפעולית והתרחבות הפעילות תרמו לתוצאות המערכת. הוא ציין כי מאזן בנק הפועלים הוכפל בעשור האחרון, בעוד שמספר העובדים במערכת הבנקאית הצטמצם לדבריו בכ-30%.

במהלך הרצאתו הכריז גב גם על הצעת מסחר חדשה למשתתפי הכנס עד גיל 35, הכוללת עמלת קנייה ומכירה קבועה של 5 שקלים למסחר בישראל ו-5 דולרים למסחר בחו"ל, לצד פטור מדמי ניהול ניירות ערך ומעמלות המרת מטבע למשך שנתיים. המהלך מצטרף לניסיונות הבנק להרחיב את פעילותו בקרב משקיעים צעירים, בין היתר באמצעות חלוקת מניות הבנק ללקוחות במסגרת מבצע "מניה במתנה".