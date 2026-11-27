נתוני התוצר של ישראל לרבעון השלישי התפרסמו עם מספר חריג במיוחד: התוצר זינק בקצב שנתי של 8%, מה שמייצג צמיחה אדירה והתאוששות מפוארת מהמלחמה. אך למעשה, חצי מהשינוי בתוצר נבע מסעיף אחד: "התאמות לייצור בחו"ל". כלומר, מוצרים שפותחו בישראל אבל יוצרו, פיזית, בחו"ל. לפי הערכות, חברה אחת ספציפית אחראית על רוב השינוי הזה: אנבידיה.

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חברת השבבים האמריקאית, שעל המוצרים שלה נשענת רוב תעשיית הבינה המלאכותית, מפתחת שבבים במרכז הפיתוח ביקנעם, הגדול ביותר מחוץ לארה"ב, שמבוסס על חברת מלנוקס הישראלית אותה רכשה ב־2020.

בעוד שייצור השבבים האדיר של אנבידיה מנפח משמעותית את התוצר הישראלי בשל רווח פנטסטי שהיא רושמת בזמן האחרון, רוב ההכנסות כלל לא נשארות בישראל, אלא עוברות לחברת האם בארה"ב.

כשמוסיפים לכך את הטלטלות האחרונות בחברה, בעקבות פרשת הריגול והרומן של מייסד החברה ג'נסן הואנג, שהובילה להתפטרותו מתפקיד המנכ"ל, ולחזרתו הדרמטית אחרי 11 ימים בלבד, ולזימונו לשימוע בסנאט בדצמבר, עולה השאלה - עד כמה המדינה צריכה להשען על אנבידיה כשמחשבים את נתוני התוצר בישראל?

למרבה המזל, ישראל היא לא המדינה היחידה שמתמודדת עם חברת ענק שמשנה בצורה דרמטית את מפת המאקרו של המדינה כולה.

דנמרק: תרופת הפלא של נובו נורדיסק

מאז 2022, דנמרק מתמודדת עם מציאות דומה: חברת נובו נורדיסק הדנית קיבלה אישור לווגובי, כזריקה להורדה במשקל. האפקטיביות של הזריקה בעולם שרק מחפש קיצורי דרך להורדה במשקל, יחד עם תופעות לוואי מעטות יחסית, הפכו את ווגובי, ואת התרופה לסכרת אוזמפיק, גם היא של נובו נורדיסק, לתופעות בינ"ל. הפופולריות שלהן זינקה עד ש"החללית התנתקה מספינת האם" של כלכלת דנמרק, והביצועים של חברה אחת הפכו לגורם השינוי המרכזי בנתונים הכלכליים של דנמרק.

תעשיית התרופות, שבראשה נובו נורדיסק, צמצמה את הייצור לתקופה, ואת התוצאה הרגישו בדנמרק, שכלכלתה התכווצה ב־1.3%. זאת למרות ששאר המשק, ללא תעשיית התרופות, גדל ב־0.4%. ברבעון השני של אותה שנה התרחשה התופעה ההפוכה: התוצר הכללי עלה ב־1% בשל ייצור נרחב יותר של נובו נורדיסק, אך ללא תעשיית התרופות - כלכלת דנמרק בכלל התכווצה ב־0.3%. כדי להתמודד עם הפערים האלה, כבר מ־2023 דנמרק מפרסמת באופן קבוע שני נתוני ערך מוסף גולמי (מדד הדומה לתוצר): אחד כללי, והשני ללא תעשיית התרופות, שאמור לייצג את שאר הכלכלה הדנית.

באפריל 2026, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של דנמרק פרסמה מחקר שמעיד ש"חלק גדול מהגידול בעודף בחשבון השוטף מיוחס לייצור של קבוצות תעשייתיות מחוץ לדנמרק. ייצור זה שולש מ־78 מיליארד קרונות דניות ב־2018 ל־277 מיליארד ב־2025".

לכן, הם מציעים להסתכל על מאזני תשלומים של "סחר מתווך ועיבוד בחו"ל שכוללים בעיקר סחורות שאינן חוצות את הגבול, בניכוי העלויות הישירות של הייצור בחו"ל". כלומר, כמה מיוחס לחברות שרשומות מקומית על הייצור בחו"ל, לאחר שנוכו עלויות הייצור עצמן. זו גם הגישה לפיה פועלת הלמ"ס הישראלית כשהיא מפרסמת את נתוני התוצר ללא הייצור בחו"ל.

אירלנד: בעיה מסוג אחר דוגמה קיצונית עוד יותר לתופעה כזאת היא אירלנד. כבר מ־2015, בזכות שילוב של הטבות מס דרמטיות, כוח עבודה מיומן וקרבה פיזית הן לארה"ב והן לאירופה, מגוון עצום של חברות טכנולוגיה העבירו אליה את הקניין הרוחני שלהן. עבור חלקן, כמו גוגל ומטא, הכנסות העתק שלהן רשומות באירלנד ויש להן כוח אדם כלשהו על האי, אך הרוב הגדול עוזב את הכלכלה כלעומת שבא. אפל ומיקרוסופט לדוגמא, שומרות על הקניין הרוחני באירלנד, אך משלמות לחברה האמריקאית את עלויות המחקר והפיתוח. המצב שנוצר משבש לחלוטין את ההגדרות הסטנדרטיות של תוצר מקומי גולמי, והחל מ־2017 אירלנד החלה לפרסם "הכנסה לאומית גולמית מותאמת" - מדד ייחודי לגמרי לאירלנד, שמחריג פחת על קניין רוחני בבעלות זרה ויבוא שירותי מחקר ופיתוח, כמו גם פחת על מטוסים והכנסות של חברות שרשומות באירלנד אך למעשה לא מבצעות בה שום פעילות כלכלית. התוצאה היא מספר שנמוך ב־45% מהתוצר, אך מייצג בצורה טובה יותר את הכלכלה האירית שהאזרח האירי הממוצע חווה. דוגמה קיצונית עוד יותר לתופעה כזאת היא אירלנד. כבר מ־2015, בזכות שילוב של הטבות מס דרמטיות, כוח עבודה מיומן וקרבה פיזית הן לארה"ב והן לאירופה, מגוון עצום של חברות טכנולוגיה העבירו אליה את הקניין הרוחני שלהן. קראו עוד

טייוואן: TSMC הפכה למפעל השבבים של העולם

המוצרים של אנבידיה מיוצרים ברובם בטייוואן, בה נמצאת חברת TSMC, יצרנית השבבים הגדולה בעולם. היא מחזיקה בכ־72% משוק ייצור השבבים בקבלנות, ועל פי הערכות מייצרת מעל 90% מהשבבים המתקדמים ביותר. זה הופך אותה, בפועל, למפעל השבבים של העולם - וספק עצום לחברות שמתכננות אותם כמו אנבידיה.

על פי הערכת בלומברג, TSMC היוותה ב־2025 כ־11% מכלל התוצר של טייוואן, עליה דרמטית מ־5% "בלבד" בממוצע בשנים 2019-2021, בשל הביקוש האדיר לשבבים לצורך חוות שרתים הנדרשות למהפכת הבינה המלאכותית.

הזינוק החריג בביקוש לשבבים יצר תוצאות דמיוניות בכל הנוגע לצמיחה הכלכלית של טייוואן. אם 8% צמיחה נחשבים חריגים בישראל, הרי שבטייוואן נרשם שיעור צמיחה דו־ספרתי בכל אחד מרבעוני 2026, כשברבעון השלישי הוא הגיע ל־14.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הגבוה ביותר לרבעון שלישי מזה 48 שנה. ובכל זאת, הרשויות בטייוואן מתייחסות לכך כחלק אינטגרלי מהצמיחה, ולא מפרסמות כלל מדד של "טייוואן ללא שבבים".

הצריכה הפרטית המקומית בטייוואן, שהיא אינדיקטור חלקי לצמיחה, עלתה באותו רבעון ב־5% בלבד. אך גם עליה של 5% היא משמעותית מאוד, ונראה שלפחות בטייוואן, תעשיית השבבים מצליחה "להרים" את הכלכלה כולה.

בניגוד לישראל, בה ההצלחה של אנבידיה מגיעה בעיקר לקבוצה קטנה יחסית של עובדים, בטייוואן יש כלכלה שלמה מסביב לחברה, כולל מכונות וייצור תעשייתי שמאפשרים להתרחבות הכלכלית להגיע מעבר לעובדי השבבים, גם אם לא באופן שווה. אך זה מייצר לה סיכון אחר - במצב בו התחום העולמי יאט, כלל הכלכלה הטיוואנית תתכווץ בהתאם.

הפרלמנט בטייוואן מצא דרך לחלק את רווחי החברה לציבור: ב־20 בנובמבר העביר הפרלמנט הטייוואני, ברוב האופוזיציה ונגד עמדת הממשלה, חקיקה שתחלק לכל אזרח סכום מקביל לכ־600 דולר, על רקע עודפי תקבולי המיסים שנובעים מהזינוק בייצור השבבים. זאת בניגוד לישראל, בה התקבולים המוגברים משמשים להגדלת ההוצאה השוטפת על משרדי הממשלה, או הימנעות מקיצוץ לאור גרעונות.

אלא שכשהמצב נהיה בעייתי עבור התעשיה, הכלכלה הטייוואנית כולה סובלת: התפוצצות בועת הדוט קום הביאה להתכווצות של ממש בתעשיית השבבים ומכאן בכלכלת טייוואן כולה, וכך גם המשבר הכלכלי העולמי. אך אלו העיבו על הצמיחה בכל רחבי העולם. משבר ספציפי יותר התרחש בין 2022 ל־2023, אז זינוק בביקוש למוצרי אלקטרוניקה בזמן הקורונה התרסק בבת אחת, מה שהוביל לקושי בתעשיית השבבים, ולצמיחה שנתית נמוכה במיוחד של 1.4%. אך היום, TSMC היא חלק גדול אפילו יותר מכלכלת טייוואן, כך שאם נראה ירידה משמעותית בביקוש לשבבים שלה - הכלכלה כולה עלולה לסבול מזה הרבה יותר.

ירידות ועליות: החודש שהוכיח את כוחה של מניית אנבידיה בחודש שעבר הגיעה אנבידיה, יצרנית השבבים שמניעים את מהפכת הבינה המלאכותית, לשווי השיא שלה עד כה: 5.8 טריליון דולר. מאז עברה החברה טלטלה חריפה, והיא לא הגיעה מעולם ה-AI אלא דווקא מהעולם הגשמי ביותר. המייסד והמנכ"ל ג'נסן הואנג נאלץ לפנות את כיסאו אחרי שנחשפו דיווחים על רומנים מחוץ לנישואים, ובהם קשר עם אישה שנחשדה בריגול עבור סין. המניה צנחה, ועד מהרה התחילו להישמע קריאות להחזיר אותו, מעמק הסיליקון ועד הבית הלבן. בתחילת השבוע החזיר אותו הדירקטוריון לתפקיד, והמניה התאוששה. אבל עד אז כבר נמחקו משוויה של החברה יותר מ-2 טריליון דולר. השוק נבהל מכך שגורלה של חברה בהיקף של טריליוני דולרים תלוי באדם אחד, שבמשך שלושה עשורים לא הוכן לו מחליף. בשפה המקצועית זה מכונה לא אחת סיכון של "איש מפתח", ובאנבידיה הוא התגלה במלוא עוצמתו, ואז הגיעה התפנית. פחות משבועיים אחרי ההתפטרות, ובהצבעה פה אחד, השיב הדירקטוריון את הואנג לתפקידו, לאחר שבממשל האמריקאי מסרו שחזרתו אינה מסכנת את הביטחון הלאומי. נשיא ארה"ב טראמפ בירך על ההחלטה, והמניה זינקה בכ-30%. אך גם הזינוק במניה לא נמשך לאורך זמן. יום אחד לאחר הזינוק ההיסטורי במניה, היא נסוגה בכ-5.9% ברקע גל מימושים מחודש במניות הבינה המלאכותית והשבבים. התנודתיות החדה של המניה מוכיחה את הבעיה בהישענות על אנבידיה כחלק מרכזי מצמיחת התוצר של המדינה. כשהשמיים כחולים קשה לדמיין יום סגריר, אבל הוא תמיד מגיע. אנבידיה הפכה ל"מניית העם": מיליוני משקיעים מחזיקים בה ישירות, וכמעט כל חוסך מחזיק בה בעקיפין דרך מדדי המניות. זה סינדרום שקשה מאוד להיגמל ממנו. לישראל כבר הייתה מניה כזאת, טבע. בשנות התשעים הפכה קופקסון, תרופה מוגנת פטנט לטיפול בטרשת נפוצה שפותחה במכון ויצמן, למכונת הכנסות ורווחים, ונראה היה ששום דבר לא יעצור את החברה. במשך שנים טבע הייתה המניה הכבדה בבורסה בתל אביב ונכס החובה של כל תיק השקעות ישראלי. באותם ימים דיברו בביטחון על "אסטרטגיה" ועל תוכניות חומש לצמיחה באמצעות רכישות, והציגו את עצמן כמי שיודעות, הן ורק הן, איך להוציא אותן לפועל. ואז הגיעה רכישת הענק של אקטביס תמורת כ-40 מיליארד דולר, והפכה הכל. החוב תפח, המניה קרסה, ואלפי עובדים פוטרו. כשמדינה או כלכלה נשענת יותר מדי על חברה אחת, או על סקטור אחד (ע"ע ההייטק הישראלי, שאחראי לכמחצית מהיצוא ולחלק גדל והולך מהכנסות המדינה ממסים), נוצרת מלכודת דבש: התחזיות הכלכליות נראות ורודות, והעושר העתידי נראה מובטח. כדאי שמדינות יאמצו את מה שלומד כל מנהל תיקים מתחיל: פיזור ההשקעות בין אפיקים שונים מייצר יציבות לטווח ארוך וצמיחה בריאה. מי שתולה את כל יהבו בחברה מוצלחת אחת, גם אם היא אנבידיה וגם אם היא מחזיקה בכל כתרי ה־AI עלול לגלות יום אחד שהחלום הסתיים במפח נפש. בחודש שעבר הגיעה אנבידיה, יצרנית השבבים שמניעים את מהפכת הבינה המלאכותית, לשווי השיא שלה עד כה: 5.8 טריליון דולר. קראו עוד

קוריאה: שתי מניות מחזיקות את הבורסה

בדרום קוריאה אין חברה אחת בודדת שאחראית לחלקים גדולים מהתוצר, אלא שתיים: סמסונג, ו־SK Hynix. אלא ששתיהן פועלות למעשה בתוך אותו שוק ממש: שבבי זכרון. והזינוק שלהן מגיע בעקבות התלות הגבוהה של אנבידיה ו־TSMC במוצרים שלהן. כיום, בעקבות זאת, ענף ייצור ה־IT כולו מהווה כ־16% מכלל הכלכלה הקוריאנית. המשמעות היא שברבעון האחרון, הכלכלה הקוריאנית צמחה ב־1% לעומת הרבעון הקודם, בזמן שהצריכה הפרטית דווקא ירדה ב־0.2%. כשהתרחש משבר 2022־2023 בשל הירידה החדשה בביקוש לאלקטרוניקה, כלכלת קוריאה התכווצה ברבעון אחד, אך לא נכנסה למיתון בשל צמיחה ברבעון שלאחר מכן.

גם מבחינת שוק ההון, מדובר על רכבת הרים של ממש: כפי שפרסמנו בגלובס, מדד הקוספי של דרום קוריאה חווה זינוק אדיר בין אמצע 2025 לאמצע 2026, ולאחר מכן צניחה אדירה מהמחצית השניה של 2026 עד היום.

אך כל זה מתרחש בזמן שהכלכלה הקוריאנית והחברות עצמן במצב טוב, ולמעשה מדווחות על רווחים חסרי תקדים. כרגע, לפחות, השוק מתמחר ירידה משמעותית שתגיע בהמשך - אך זו טרם התממשה.

גם בקוריאה הבנק המרכזי פרסם לפני כשנה תחזית לצמיחה ב־2026 ללא ענף ה־IT, של 1.4% בלבד, לעומת 1.8% איתו. מאז העלה את תחזית הצמיחה הכוללת ל־3.3%. אך כפי שניתן לראות, ברמת המאקרו - הכלכלה הקוריאנית מבוזרת בהרבה ממקבילתה הטייוואנית, ויש לה ענפים אחרים עם קשר חלש יותר למהפכת הבינה המלאכותית, כמו רכב, בניית אוניות ואף תעשיה כבדה כמו פלדה.

פינלנד: נוקיה גררה את המדינה ל"עשור אבוד"

מי שמדגימה טוב מכל את הסכנה הפוטנציאלית בהישענות על חברה ספציפית היא פינלנד. בשנות התשעים והאלפיים, היהלום שבכתר הכלכלה הפינית הייתה חברת התקשורת והאלקטרוניקה נוקיה. הטלפונים שלהם הגיעו כמעט לכל בית במערב, והפכו לסמל של התקופה. בשיא, הערך המוסף של נוקיה היה כ־4% מכלל הכלכלה הפינית, והיא הייתה אחראית על כרבע מהייצוא שלה ושילמה כמעט רבע ממס החברות במדינה.

אך נוקיה עשתה טעות שקל להבחין בה כשרואים איך היא נעלמה משוק הטלפונים של היום: היא פספסה את מהפכת הסמארטפונים. תוך שנים ספורות נוקיה הפכה ממובילה בשוק למפגרת אחריו, ומעולם לא חזרה לשוק הטלפונים. את גלי ההדף של נפילתה הרגישו חזק בכלכלה הפינית, שנכנסה ל"עשור אבוד" של צמיחה נמוכה.

הנזק הועצם מכך שפינלנד הייתה בגוש האירו, מה שהוביל לכך שהצמצום ביצוא של נוקיה לא היתרגם לפיחות בשער המטבע, שהיה יכול לסייע ליצואנים אחרים לתפוס את מקומה. וכך, פספוס עסקי (משמעותי) של חברה אחת גדולה הפך למשבר כלכלי לאומי של ממש.