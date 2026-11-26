נשיא איראן הופיע לאחרונה בטלוויזיה הממלכתית ואמר את מה שהציבור כבר רואה ברחובות, בשעה שהרשויות מקצצות בסבסוד המזון והחשמל ועובדים מוחים על אי תשלום משכורותיהם: "אין לנו כסף".

על רקע הקיפאון במגעים הדיפלומטיים לסיום המלחמה, דבריו של הנשיא מסעוד פזשכיאן היוו הכרה במצוקה הכלכלית שהמצור הימי האמריקאי מחריף במדינה שכבר נתונה ללחצים כבדים.

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המצוקה מורגשת על שולחנות האוכל ברחבי המדינה. לפי נתוני הממשלה, שיעור האינפלציה השנתי במחירי המזון והמשקאות עולה על 110%. היא מורגשת גם בכיס: ערכו של הריאל האיראני צנח לשער של 2.9 מיליון ריאל לדולר, לעומת 32 אלף ריאל לדולר בעת חתימת הסכם הגרעין בין איראן למעצמות בשנת 2015.

בוושינגטון הידקו את המצור על איראן והחלו לפעול נגד טיסות וסחר יבשתי, נוסף על חסימת יצוא הנפט דרך הים, שרובו מיועד לסין.

"חיים על זמן שאול"

בינתיים, המתיחות בין הגורמים המתונים יחסית במשטר הדתי באיראן לבין הגורמים הקיצוניים פרצה אל פני השטח, בשעה שבכירי המשטר שוקלים להסלים עוד יותר את העימות סביב השליטה במצר הורמוז כדי לפרוץ את המצור.

"מבחינה כלכלית, איראן חיה על זמן שאול כבר חודשים", אמר עלי ואעז, מומחה לענייני איראן בקבוצת המשבר הבינלאומית, מכון מחקר שמושבו בבריסל. "מה שמדהים הוא כמה זמן הצליחו בטהרן לדחות את רגע האמת".

פזשכיאן רמז על רגע האמת הזה בדבריו בטלוויזיה ב־20 בנובמבר, ושוב למחרת בנאומו בכנס בטהרן. "אנחנו מנהלים מלחמה שקטה, קשה הרבה יותר ממלחמה של שיגור טילים והרס", אמר פזשכיאן, לפי סוכנות הידיעות הממלכתית אירנ"א (IRNA). "זו מלחמה כלכלית... והמאבק הזה אינו קל".

התחזית העגומה אילצה את הרשויות באיראן לקיצוצים נוספים בסבסוד, ובמדינה המפיקה נפט רבים רואים בזמינותם של אנרגיה ומוצרי מזון בסיסיים במחירים נמוכים זכות מלידה. ההחלטה לצמצם את סבסוד הבנזין בקיץ האחרון הובילה לתורי ענק בתחנות הדלק.

חברת החשמל הממשלתית של איראן, טוואניר (Tavanir), החלה לבצע הפסקות חשמל יזומות לסירוגין כדי להגביל את צריכת החשמל. באזורים מסוימים ההפסקות נמשכות עד שעתיים ביום. בחברה מסרו כי הנזק שנגרם לשדות הגז הטבעי באיראן במהלך המלחמה הוביל למחסור בדלק. על האיראנים להיערך להחמרה בהפסקות החשמל בחורף, אמר רזא ספהוונד, דובר ועדת האנרגיה של הפרלמנט.

תחנות הכוח בסביבת טהרן כבר משתמשות במזוט לצורך ייצור חשמל, זהו דלק מזהם במיוחד ובאיכות ירודה הנפוץ במדינות הגוש הסובייטי לשעבר. הרשויות השתמשו גם במתנול כדי להגדיל את היצע הבנזין.

קיצוצים בסבסוד המזון

במקביל, הרשויות באיראן קיצצו בסבסוד המזון, אך הכחישו כי מדובר בהנהגת משטר קיצוב.

לדברי חוסיין זפארי, דובר מועצת הקמח והלחם באיראן, הרשויות צמצמו את מכסות הקמח והלחם המסובסדים בשבעה מתוך 31 מחוזות המדינה. זפארי אמר לאתר Nour News, המזוהה עם המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, כי המחסור בקמח שנוצר בעקבות הקיצוצים עורר מחאות בקרב אופים במחוז זנג'אן שבמערב המדינה ובאזורים נוספים.

הממשלה גם העלתה ביותר מפי שניים את מחיר הקמח שהיא גובה מצרכני קמח לשימוש תעשייתי, כך מסר איגוד המעסיקים של יצרני הפסטה לכלי התקשורת הממלכתיים באיראן.

הממשלה נאלצה לבצע קיצוצים מסוג זה בהיעדר מנדט פוליטי לעריכת רפורמות מקיפות במערך הסבסוד, אמר אספנדיאר בתמנגלידג', מייסד ומנכ"ל מכון המחקר הכלכלי Bourse & Bazaar Foundation שמושבו בלונדון. לדבריו, הצעדים שנקטה עדיין אינם נותנים מענה לטווח הארוך.

"אנחנו רואים שורה של צעדים חלקיים שאינם מטפלים בגורמים העומדים בבסיס הניהול הכושל של הכלכלה", אמר בתמנגלידג'. "הטוב ביותר שאפשר לקוות לו באיראן הוא להחזיק מעמד איכשהו, אולי עד לחילופי הממשל בארה"ב".

אלא ששנתיים עשויות להיות תקופה ארוכה עבור תושבי איראן, שתנאי חייהם הידרדרו עוד יותר בשנים האחרונות. הלחצים הכלכליים הובילו גם לגל מחאות ברחבי המדינה בינואר, שכוחות הביטחון דיכאו ביד קשה תוך גביית חייהם של אלפי בני אדם.

האזרחים מתלוננים

אף שאין סימנים למחאה נרחבת, בעיקר על רקע הפיקוח ההדוק שכוחות הביטחון מפעילים על הציבור מאז המלחמה, ברחבי טהרן נשמעות תלונות על המחירים בשווקים ובחנויות.

תושב טהרן בשנות ה־70 לחייו סיפר כי הוא רואה יותר ויותר אנשים קונים תפוחי אדמה ובצלים שהחלו להתקלקל ונמכרים במחירים מוזלים. "אני מצליח להסתדר", אמר.

אלא שהדבר אינו פשוט. לאחרונה שילם סכום השווה ל־35 סנט עבור סנגק, לחם פרסי שטוח ומסורתי, פי שבעה ממחירו המסובסד. קצבת הפנסיה החודשית הממוצעת באיראן עומדת כיום על סכום השווה ל־64 דולר.

"זו הייתה הפעם הראשונה בחיי ששילמתי סכום כזה על כיכר לחם", אמר.

תושב אחר של הבירה הביע מורת רוח לאחר שהבחין כי הלחם שקנה במאפייה מקומית בפרברים האמידים בצפון טהרן נעשה כהה יותר ויותר ככל שהתקלקל.

"הם ערבבו בו קמח המיועד להזנת בעלי חיים", אמר.

בינתיים מחאותיהם של גמלאים וחברי איגודי עובדים נמשכות. בעקבות תאונה שבה נהרגו 13 עובדי מפעל פטרוכימי באבאדאן, העיר המרכזית באזור שדות הנפט במערב איראן, אחד מאיגודי העובדים ארגן הפגנה שבה נשמעו גם קריאות נגד המשטר. באיגוד קשרו את מות העובדים לצעדי הצנע ולדיכוי הפוליטי.

"בנזין מסובסד, לחם מסובסד, ועכשיו הם אפילו מנסים לקצוב את האוויר לנשימה. אם אתה מוחה, הם שוללים ממך גם אותו", נכתב בהודעת האיגוד ברשתות החברתיות. בהמשך הרשויות עצרו לפחות 12 מהמפגינים, לפי סוכנות הידיעות של פעילי זכויות האדם (HRANA), ארגון לקידום זכויות אדם שמושבו בארה"ב.

הותר לקיים תהלוכות מחאה

סגן שר הפנים של איראן, עלי זייניוונד, אמר כי הרשויות התירו לקיים תהלוכות מחאה כמו אלה שנערכו באבאדאן, כל עוד הן התמקדו בתנאי המחיה. גם מורים ועובדים לשעבר בענף התקשורת שיצאו לגמלאות הפגינו לאחרונה.

"האינפלציה הביאה לכך ששכרם אינו מספיק לכיסוי הוצאות המחיה שלהם", אמר זייניוונד לסוכנות הידיעות הרשמית למחצה ILNA. "טבעי שלקבוצות האלה יש דרישות".

ככל שהמשבר מעמיק, גורמים קיצוניים במשטר האיראני נמנים עם המבקרים החריפים ביותר של החלטות ממשלו של פזשכיאן לקצץ בסבסוד.

מאבקי השפעה בין המחנות במשטר הדתי באיראן אינם חריגים, אך הם החריפו בשבועות האחרונים, כשגורמים קיצוניים במשטר הציעו לפעול להשגת נשק גרעיני או להסלים את המלחמה עם ארה"ב.

בהפגנות הליליות, שהחלו במהלך המלחמה, נשמעות יותר ויותר קריאות נגד פזשכיאן, שר החוץ עבאס עראקצ'י ויו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף. שלושתם הביעו תמיכה בקיום מגעים בניסיון להביא לסיום המלחמה.

מוקדם יותר החודש נשים עטופות בתכריכים לבנים הפגינו מול מטה משמרות המהפכה באיראן והאשימו את הארגון בכך שאינו נוקט צעדי תגמול מספקים נגד ארה"ב.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.