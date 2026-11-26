עונת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2026 בעיצומה, והתוצאות שמפרסמות חברות הבנייה למגורים חושפות תמונה מורכבת על רקע ההאטה בשוק הדיור. בחלק מהחברות נרשם גידול במכירות ובהכנסות, אך במקביל ניכרת שחיקה ברווחיות, ולעתים אף מעבר להפסד.

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● דמרי מציגה ירידה של 37% במכירות ומלאי גדול של דירות על המדף

הדוחות חושפים גם את השימוש הנרחב במבצעי מימון ואת העלויות הכרוכות בהם, לצד התייקרות הבנייה, המחסור בכוח אדם והוצאות המימון הגבוהות. למרות האתגרים, חלק מהחברות צופות התאוששות בשוק, בעוד אחרות נוקטות גישה זהירה יותר. ארבע הערות שעולות מהדוחות שפורסמו עד כה.

1 מוכרים יותר דירות, אבל הרווחיות נשחקת

אחת המגמות הבולטות בדוחות היא הפער בין הגידול במכירות לבין התוצאות בשורת הרווח. כך למשל, אפריקה ישראל מגורים מכרה ברבעון השלישי 76 דירות בהיקף של 201 מיליון שקל, לעומת 34 דירות בהיקף של 98 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. למרות זאת, הרווח הנקי צנח בכ-68%, מ-63 מיליון שקל לכ-20 מיליון שקל.

שני גורמים מרכזיים מסבירים את הירידה החדה ברווח הרבעוני: הרווח מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה נחתך בכ־85%, מ־50.7 מיליון שקל ל־7.7 מיליון שקל, ובמקביל הוצאות המימון נטו כמעט הוכפלו, מ־9.8 מיליון שקל ל־19.5 מיליון שקל. בחברה מסבירים כי העלייה בהוצאות המימון נבעה מגידול בהיקפי האשראי וההלוואות, וכן מתחילת זקיפת הוצאות מימון לדוח רווח והפסד בגין פרויקט הדיור להשכרה "מורדות ארנונה" בירושלים, שהחל להתאכלס ברבעון.

תמונה מורכבת עולה גם מדוחות אאורה , שבשליטת ובניהול יעקב אטרקצ'י. הכנסות החברה ברבעון השלישי זינקו בכ־68% והסתכמו בכ־1.02 מיליארד שקל, אך הרווח הנקי ירד בכ־41% לכ־55.3 מיליון שקל.

השחיקה בולטת במיוחד בפעילות מכירת הדירות: אף שההכנסות ממכירתן כמעט הוכפלו והגיעו לכ־811.5 מיליון שקל, הרווח הגולמי מפעילות זו ירד בכ־27% לכ־54 מיליון שקל בלבד, ושיעור הרווחיות הגולמית צנח מ־17.6% ל־6.6%. מנגד, שירותי הבנייה לבעלי הדירות המקוריים בפרויקטים של התחדשות עירונית הניבו רווח גולמי של כ־93.5 מיליון שקל, המהווה כמעט שני שלישים מהרווח הגולמי הכולל ברבעון.

ברקע תוצאות עומד גם שינוי בהנחיות החשבונאיות של רשות ניירות ערך, המחייב לפרוס את ההכרה ברווח מזכויות לשטחי מסחר בפרויקטים של התחדשות עירונית על פני תקופת הבנייה, במקום להכיר בו בנקודת זמן אחת. בדוח מסבירה אאורה כי "כפועל יוצא של השינוי נפגעה רווחיות החברה ביחס לתחזיות שצפתה", אך מעריכה כי הרווחיות תגדל בשנתיים הקרובות.

אלא שאטרקצ'י מייחס את השחיקה ברווחיות הגולמית ברבעון השלישי בעיקר להנחות שהעניקה החברה במסגרת מבצע המכירות למועדון "חבר". "אני לא חושב שזה קשור להנחיה של הרשות. ברבעון השלישי עשינו מבצע חבר והורדנו מחירים. הורדנו עוד 10%. אז ברור שברבעון הזה הרווחיות הגולמית ירדה", אמר לגלובס. לדבריו, יש לבחון את הרווחיות לאורך חיי הפרויקט: "אתה מסתכל על כל פרויקט ואתה רואה בסוף כמה הוא מרוויח. לי יש מספיק שומנים להוריד מחיר".

מבצע "חבר" היה אחראי לחלק הארי ממכירות אאורה ברבעון השלישי: כ־344 דירות בחמישה פרויקטים בחדרה, ברמת השרון, ברמת גן, בקריית אונו ובאופקים, שבהם הוצעו הנחות דו־ספרתיות. בסך־הכול מכרה החברה 431 דירות ברבעון, לעומת 493 ברבעון המקביל ו־291 במחצית הראשונה של השנה. בתשעת החודשים הראשונים נמכרו 722 דירות, ירידה של כ־10%.

גם אלמוגים הציגה זינוק של כ־88% בהכנסות הרבעוניות לכ־208 מיליון שקל, בין היתר בעקבות מכירת 54 דירות למגוריט בפרויקט "שמיים וארץ" ברחובות, אך סיימה את הרבעון בהפסד נקי של כ־7.8 מיליון שקל, לעומת רווח של כ־816 אלף שקל אשתקד. הרווח הגולמי ירד בכ־41%, מ־20.3 מיליון ל־11.9 מיליון שקל.

ברקע, עלייה בהוצאות המימון ושחיקה ברווחיות הפרויקטים: בתשעת החודשים הראשונים שילמה החברה לבנקים כ־9.5 מיליון שקל בגין סבסוד ריבית בהלוואות קבלן לרוכשים, ובפרויקט ברחובות ירד שיעור הרווח הגולמי הצפוי מ־12% בסוף 2025 ל־8% בסוף הרבעון השלישי. העסקה עם מגוריט עצמה הניבה הפסד גולמי של כ־2 מיליון שקל.

תמונה דומה עולה מדוחות קרדן נדל"ן , שמכרה בתשעת החודשים הראשונים 290 דירות, לעומת 82 אשתקד, אך עברה מרווח נקי של כ־10.2 מיליון שקל להפסד של כ־5.7 מיליון שקל. בין הגורמים שהכבידו על התוצאות היו עלייה של כ־92% בהוצאות המימון לכ־45.5 מיליון שקל, והיעדר רווחי שיערוך שנרשמו בתקופה המקבילה. בפרויקט כרמי גת, כ־85% מהדירות שנמכרו עד סוף ספטמבר היו במסלול "מחיר מטרה", המשפיע על ההכנסות הצפויות בפרויקט.

פרויקט של קרדן בלוד. ''מגמת ירידה בביקוש לדירות מגורים'' / הדמיה: רן בלנדר אדריכלים

בקטה גרופ נרשם גידול במכירות לצד ירידה בהכנסות וברווחים. בתשעת החודשים הראשונים מכרה החברה 155 דירות, לעומת 116 אשתקד, עלייה של כ־34%. ברבעון השלישי מכרה 36 דירות, לעומת 38 אשתקד. למרות זאת, ההכנסות בתשעת החודשים ירדו בכ־21% לכ־573.5 מיליון שקל, לעומת כ־727 מיליון שקל, והרווח הנקי צנח בכ־36% לכ־38.4 מיליון שקל, לעומת כ־60.2 מיליון שקל.

בחברה מסבירים כי הירידה בהכנסות ממכירת דירות נובעת בעיקר מכך שחלק ניכר מהדירות שנמכרו השנה נמצאות בפרויקטים חדשים, בשלבי שיווק מוקדמים או בתחילת הבנייה, ולכן טרם הניבו הכנסות חשבונאיות משמעותיות, לצד ירידה במכירות בפרויקטים מתקדמים. לשחיקת הרווח הנקי תרמה גם עלייה בהוצאות המימון, מכ־26 מיליון שקל לכ־29.7 מיליון שקל, בין היתר בשל גידול בהיקף החוב והפסקת היוון עלויות אשראי לקרקעות בפרויקטים שבנייתם החלה.

גיא פרמינגר, שותף בכיר ב־PwC Israel, מדגיש כי יש להיזהר מהסקת מסקנות ישירות על רווחיות העסקאות החדשות מתוך התוצאות הכספיות. לדבריו, "בעוד שנתוני המכירות של כמות הדירות משקפים את מספר הדירות שנמכרו בתקופה הנוכחית, ההכנסות והרווחים בדוחות משקפים במידה רבה עסקאות שנחתמו בעבר, וההכרה בהם תלויה בהתקדמות הבנייה בפרויקטים". לכן, הוא מסביר, "עלייה במספר הדירות שנמכרו לצד ירידה ברווחים אינה מעידה בהכרח על שחיקה ברווחיות העסקאות החדשות, אף שההנחות וההטבות הניתנות כיום לרוכשים עשויות לפגוע בשיעורי הרווחיות בעתיד".

גיא פרמינגר, שותף בכיר ב־PwC Israel / צילום: אלי דסה

מנגד, יש חברות שמתקשות גם במכירות. רותם שני חתמה מתחילת השנה ועד לפרסום הדוח על חוזים למכירת 29 דירות בלבד, מהן שש ברבעון השלישי ושבע לאחר סיומו. הכנסות החברה ממכירת דירות בתשעת החודשים הראשונים צנחו בכ־51% לכ־114.4 מיליון שקל, לעומת כ־234.3 מיליון שקל אשתקד, והרווח הנקי ירד בכ־97% לכ־2 מיליון שקל, לעומת כ־69.7 מיליון שקל. הרווח בתקופה המקבילה הושפע מהכנסה חד־פעמית של כ־49 מיליון שקל ממכירת חלק מהחזקות החברה בפרויקט קריית שחקים.

2 מבצעי המימון תומכים במכירות, אבל גובים מחיר

מבצעי המימון ממשיכים לתפוס מקום מרכזי בשיווק דירות חדשות, אך מאחורי האפשרות לשלם חלק קטן ממחיר הדירה במועד החתימה ולדחות את היתרה לאכלוס עומדת גם עלות כלכלית ליזמים: מסבסוד ריביות על הלוואות קבלן ועד להגדלת צורכי האשראי למימון הבנייה.

במליסרון , למשל, הפועלת בתחום המגורים באמצעות אביב מליסרון, מציינים כי מרבית העסקאות בוצעו במתכונת 80/20 או 85/15, לצד הלוואות קבלן מסובסדות. בדוח מבהירה החברה כי מדובר ב"מבצעים השקולים למתן הנחה לרוכשים וזאת בלי להוריד את המחירים".

לדברי שמואל בן אריה, סמנכ"ל השקעות בפיוניר ניהול הון, ההטבות מקשות להעריך את עוצמת הביקושים על סמך המכירות בלבד. "בעיני המסקנה מדוחות הרבעון השלישי היא שהביקוש לדירות חדשות בתנאי תשלום רגילים חלש יותר מכפי שנראה ממספר הדירות שנמכרו. כשקבלן משלם עבור הרוכש את הריבית, או מאפשר לו להשאיר אצלו את רוב הכסף לעוד שנתיים, הוא יכול לתת הנחה משמעותית גם כשמחיר הדירה למ"ר בחוזה נשאר זהה".

שמואל בן אריה, סמנכ''ל השקעות בפיוניר / צילום: שרון גולדברג

בקטה גרופ התלות בתנאים המיטיבים בולטת במיוחד: מתוך 155 דירות שמכרה בתשעת החודשים הראשונים, 117 דירות, כ־75.5%, נמכרו בתנאים שכללו תשלום ראשוני של 10%-20% ממחיר הדירה, הלוואות מסובסדות ודחיית יתרת התשלום לסמוך למועד האכלוס.

גם באלמוגים מדווחים על שימוש נרחב בהטבות: הלוואות קבלן ניתנו בכ־48% מהעסקאות, ובתשעת החודשים הראשונים שילמה החברה בגינן ריביות בגובה כ־9.5 מיליון שקל. מתוך סכום זה נרשמה בדוחות הפחתה של כ־4.2 מיליון שקל בהכנסות, בהתאם להתקדמות הביצוע. עם זאת, בחברה מציינים כי ההלוואות מאפשרות להקדים את העברת הכספים לחשבון הליווי, ובכך לצמצם את צורכי האשראי ואת עלויות המימון הנלוות. הפער בין הריבית על הלוואות הקבלן לריבית על אשראי הליווי עשוי להגיע עד ל־2.5 נקודות אחוז.

בן אריה מסביר את ההבדל בין דחיית תשלומים להלוואות קבלן מסובסדות: "כשהיזם דוחה תשלום, הוא ממשיך לבנות ומממן את הפער עד שהכסף מגיע. בהלוואת קבלן, הבנק מלווה לרוכש והכסף נכנס מוקדם לחשבון הפרויקט. היזם מסבסד את הריבית, ובמקביל עשוי לחסוך על אשראי יקר יותר". לדבריו, חלק מעלות המבצע מופיע בשורת ההכנסות, ולכן "מי שבודק רק את הוצאות המימון יחמיץ אותו".

גם אאורה מציעה לרוכשים מתכונת תשלומים של 20/80, אך מדגישה כי העסקאות נעשות ללא מינוף התשלום הראשוני של 20%. בדוח נכתב כי מדובר ב"עסקאות חזקות שמושלמות בוודאות גבוהה", וכראיה מציינת החברה כי בשנה האחרונה בוטלו ארבעה חוזים בלבד. עוד מבהירה אאורה כי היא "אינה מאמינה במבצעי מימון לא ברורים ומסוכנים", אלא מעדיפה להקל על הרוכשים באמצעות התאמות מחיר ותנאי תשלום.

באפריקה ישראל מגורים מציינים כי הגידול בעסקאות 20/80 יוצר פערי עיתוי בין הוצאות הבנייה לקבלת התמורה מהרוכשים, ומגדיל את צורכי המימון. גם קרדן נדל"ן, שהעניקה לחלק מלקוחותיה תנאים דומים במהלך 2025 ו־2026, מזהירה כי מגבלות בנק ישראל על עסקאות בדחיית תשלום והלוואות בלון עלולות לצמצם את גמישותה ולהשפיע על תזרים התקבולים בפרויקטים.

פרמינגר מוסיף כי מבצעי המימון משמעותיים במיוחד עבור משפרי דיור, שנדרשים למכור את דירתם הקיימת כדי לממן את הרכישה החדשה, תהליך שעשוי להתארך בשוק הנוכחי. לדבריו, "מבחינת הרוכש מדובר בהטבה כלכלית שהיא במהותה הנחה דה פקטו במחיר הדירה, ומבחינת היזם מדובר בדרך לשמור על מחיר המכירה תוך ספיגת חלק מעלויות המימון".

בן אריה מפנה את תשומת הלב גם למלאי הדירות המוכנות: "מבחינתי, המבחן הבא הוא הדירות שכבר מוכנות. בסוף ספטמבר נותרו בישראל כ־85 אלף דירות חדשות למכירה, שהן 25.8 חודשי היצע, כולל דירות שעדיין בבנייה. בפרויקט הסוללים של מבנה ותדהר בתל אביב, למשל, תעודת הגמר התקבלה במרץ, ובסוף ספטמבר עדיין נותרו 107 מתוך 360 הדירות ללא חוזה מכר.

"כשהמסירה בעוד שנתיים, להבטחה 'שלמו במפתח' יש ערך. כשהמפתח כבר מוכן, ההבטחה שווה הרבה פחות. לכן אני מצפה שהלחץ לתת הנחה ישירה במחיר יורגש קודם אצל יזמים שיש להם גם דירות מוכנות וגם חוב לשרת. מבחינתי, סימן להתאוששות יהיה כמה רבעונים רצופים שבהם המכירות בשוק החופשי עולות, שיעור העסקאות שזקוקות להטבת מימון יורד, והיזמים גובים יותר כסף בפועל".

3 עלויות הבנייה, הריבית והמחסור בכוח אדם

מעבר לתוצאות הכספיות, חברות הבנייה מצביעות על הירידה בביקוש, התייקרות עלויות הביצוע, המחסור בכוח אדם והוצאות המימון הגבוהות כגורמים המכבידים על רווחיות הפרויקטים ולעתים אף על כדאיותם הכלכלית.

בקרדן נדל"ן מתייחסים לחולשה בשוק ומציינים כי "באופן כללי, ניכרת מגמת ירידה בביקוש לדירות מגורים בשוק והדבר ניכר בתוצאותיהן של חברות הייזום בתחום הנדל"ן". עוד מציינת החברה כי מדד תשומות הבנייה, שעלה מתחילת 2026 בכ־3.2%, אינו משקף את מלוא ההתייקרויות בפועל. בין הגורמים לכך היא מונה את ההגבלות על כניסת פועלים פלסטינים לענף, שיבושים בשרשראות האספקה, עלייה בשכר העבודה והשלכות הסכסוך עם טורקיה, שהייתה ספקית משמעותית של חומרי בנייה לישראל. בחברה מדגישים כי העלייה במדד מפצה באופן חלקי בלבד על התייקרות התשומות.

באפריקה ישראל מגורים מציגים דוגמה להשפעת ההתייקרויות בפרויקט DUO בתל אביב. באוגוסט אישר דירקטוריון החברה תוספת תשלום של עד 22 מיליון שקל למיזם המשותף של דניה סיבוס ואלקטרה בנייה, המשמש כקבלן הראשי בפרויקט. התוספת, המותנית בעמידה בלוחות זמנים, נובעת מהתייקרות עלויות ההקמה בעקבות מלחמת חרבות ברזל.

דוגמה נוספת עולה מדוחות אלמוגים. בפרויקט הפינוי־בינוי TOMORROW בתל אביב, הכולל 309 דירות, מנהלת החברה משא־ומתן מחודש עם בעלי הזכויות להתאמת התמורות שנקבעו בהסכם, בעקבות שינויים בעלויות הביצוע ובתנאי השוק מאז חתימתו. במקביל, הגישה החברה עתירה מנהלית נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בנוגע לגובה היטל ההשבחה, בניסיון להפחית את עלויות הפרויקט. החברה מבהירה כי שיעור הרווחיות הגולמית הצפוי בו עומד כיום על כ־10% בלבד, ואינו מאפשר להוציאו לפועל במתכונתו הנוכחית.

אתגר נוסף שמעלה קרדן הוא סביבת הריבית והשפעתה על היזמים והרוכשים. בחברה מציינים כי "ככלל, עלייה בשיעורי הריבית מייקרת את האשראים ומכבידה על הוצאות המימון השוטפות". לצד זאת, היא מדגישה כי "תחום הבנייה למגורים מושפע בצורה ישירה מעלויות מימון הרכישה", המשפיעות על החלטות משקיעים, על הבחירה בין רכישה לשכירות ועל רוכשים הזקוקים למשכנתה.

פרמינגר מדגיש כי מעבר לריבית ולהתייקרויות, אחד האתגרים המרכזיים הוא חוסר הוודאות הגיאופוליטי. לדבריו, "רכישת דירה היא לרוב ההחלטה הכלכלית המשמעותית ביותר בחיי הרוכשים, וכאשר קיימים חששות ביטחוניים וכלכליים לגבי העתיד, רבים מעדיפים לדחות את ההחלטה ולהמתין להתבהרות המצב".

4 התחזיות: התאוששות והרחבת צבר הפרויקטים

למרות ההאטה, חלק מחברות הבנייה למגורים מציגות תחזיות אופטימיות לשנים הקרובות ותוכניות להרחבת פעילותן, בעוד אחרות נוקטות גישה זהירה יותר.

אחת התחזיות האופטימיות מגיעה מאאורה, שמעריכה כי ישראל צפויה לחוות "פריחה כלכלית בכלל ובענף הנדל"ן למגורים בפרט". החברה צופה גידול בקצב רכישת הדירות, בין היתר על רקע חזרתם של ישראלים המתגוררים בחו"ל וגל עלייה של יהודים לישראל. בשנה הקרובה היא מתכננת להתחיל בשיווק או בביצוע של 13 פרויקטים נוספים, הכוללים 5,337 דירות. עוד מעריכה החברה כי עיקר יתרת הרווח הגולמי הצפוי מהפרויקטים שכבר נמצאים בשיווק ובביצוע, בהיקף של כ־4 מיליארד שקל, יוכר בשנים 2027-2030.

גם מליסרון מציגה תוכניות להרחבת הפעילות באמצעות אביב מליסרון. החברה מדווחת על צבר של כ־14.5 אלף דירות לבנייה, מהן כ־5,400 בפרויקטים ברמת ודאות גבוהה. ההכנסות הצפויות מפרויקטים אלה מסתכמות בכ־17.4 מיליארד שקל, והרווח הגולמי הצפוי בכ־2.7 מיליארד שקל, לפי 100% מהפרויקטים. בניגוד לאאורה, החברה אינה מציגה במסגרת נתונים אלה תחזית מפורשת להתאוששות הביקושים, אלא מדגישה את פוטנציאל הפעילות העתידי.

מנגד, ברותם שני מדגישים כי לנוכח חוסר הוודאות הנובע מהמצב הביטחוני, אין באפשרות החברה להעריך במדויק את היקפן ואת טיבן של ההשפעות העתידיות על פעילותה, בין היתר על קצב קידום הפרויקטים, תנאי המימון וזמינות כוח האדם.

פרמינגר מעריך כי הגורם המרכזי שיקבע את כיוון שוק הדיור בתקופה הקרובה אינו בהכרח הריבית, אלא מידת היציבות הביטחונית, המדינית והכלכלית. לדבריו, "ככל שתיווצר סביבה יציבה יותר ותחושת הוודאות תחזור, ניתן יהיה לראות בהדרגה גם חזרה של רוכשים לשוק". מנגד, הוא מזהיר כי "גם הפחתת ריבית משמעותית לא בהכרח תספיק כדי להחזיר ביקושים כל עוד תחושת חוסר הוודאות נמשכת", מצב שעשוי לדבריו לתרום גם להמשך העלייה במחירי השכירות.