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חברת אפריקה ישראל מגורים הציגה בדוחות הרבעון השלישי של 2026 גידול בהיקף מכירת הדירות, עם 76 יחידות דיור שנמכרו ברבעון בהיקף כספי של 201 מיליון שקל (115 מיליון שקל חלק החברה), לעומת 34 דירות בלבד בהיקף של 98 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. לאחר תקופת הדוח, בחודשים אוקטובר ובנובמבר, נמכרו 56 דירות נוספות בהיקף של כ-214 מיליון שקל.

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מתחילת 2026, מכרה אפריקה ישראל מגורים 220 דירות בהיקף כספי של 651 מיליון שקל (451 מיליון שקל חלק החברה), לעומת 186 דירות בהיקף של 456 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2025. את המכירות מתחילת השנה הוביל פרויקט הפינוי-בינוי "סביוני השמורה" בנתניה, בו נמכרו 66 דירות; פרויקט "אגמי בראשית" בנשר, עם 35 דירות שנמכרו; ומתחם "חיל הים" בחיפה, עם 27 דירות.

בשיחת משקיעים שקיימה לאחר פרסום הדוחות, מנכ"לית החברה, רונית אשד-לוי, הסבירה כי אחד הגורמים שתומכים במכירות הוא הגיוון בפעילות החברה, הן מבחינת הפריסה הגיאוגרפית והן מבחינת רמות המחירים וסוגי הלקוחות. אשד-לוי ציינה כי החברה משווקת דירות במחירים שמתחילים בכ-2 מיליון שקל ועד לדירות בעשרות מיליוני שקלים, ופונה לקהלים מגוונים, בהם משפחות, משפרי דיור, רוכשים באזורי ביקוש ומחוצה להם, וכן תושבי חוץ. לדבריה, הגיוון הזה משמעותי במיוחד בתקופה שבה חלקים שונים של שוק הדיור מתנהגים באופן שונה.

נקודה נוספת עליה הצביעה אשד-לוי היא העלייה בחלקם של תושבי החוץ ברכישות. לדבריה, החברה החליטה בשנים האחרונות להתמקד בקהל זה, ובשנה שעברה הגיע שיעור הרכישות של תושבי חוץ ל-20% מכלל המכירות. השנה, לדבריה, השיעור כבר עלה לכ-30%. היא ציינה כי החברה מזהה עניין גובר מצד קהילות יהודיות בחו"ל, בין היתר בארה"ב ובארגנטינה, וכי לאחרונה קיימה סדרת מפגשים עם רוכשים פוטנציאליים בניו יורק. לדבריה, גם פרויקט סוהו בירושלים, בו נמכרו 13 דירות בשלב ב', זוכה להתעניינות מצד תושבי חוץ, בהם אמריקאים וארגנטינאים, המעוניינים להגיע לירושלים.

אשד-לוי הוסיפה כי החברה פועלת להקל על תהליך הרכישה עבור תושבי חוץ, בין היתר, באמצעות סיוע בנושאים כמו פתיחת חשבון בנק, קבלת משכנתה ושינויים בדירה, וכן התאמת שעות ושפת השירות למקום מגוריהם. לדבריה, החברה נשענת על ניסיון של עשרות שנים במכירה לקהל זה, ומעריכה כי מדובר במגמה שעשויה להתרחב בשנים הקרובות. במקביל, היא הדגישה כי החברה ממשיכה לפנות גם לקהל הישראלי, שנותר קהל הליבה שלה: "מול השליש יש גם שני שליש של רוכשים ישראלים שקונים וממשיכים לקנות מאפריקה".

הרווח נחתך בכ-72%

אלא שהגידול במכירות ברבעון השלישי לא בא לידי ביטוי בשיפור בתוצאות הכספיות, והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות צנח בכ-72% והסתכם ב-17.6 מיליון שקל בלבד, לעומת 62.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. סך הכנסות החברה ברבעון הסתכמו ב-216.4 מיליון שקל (לעומת 209.8 מיליון שקל אשתקד), אך ההכנסות ממכירת דירות דווקא ירדו ל-168.2 מיליון שקל לעומת 176.6 מיליון שקל אשתקד. הרווח הגולמי הרבעוני נשחק מעט מ-48.8 מיליון שקל ל-47.1 מיליון שקל, והרווח התפעולי צנח מ-82.7 מיליון שקל ל-39.9 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים, ירד הרווח הנקי לבעלי המניות בכ-33%, מ-118 מיליון שקל אשתקד ל-78.9 מיליון שקל.

שני גורמים מרכזיים מסבירים את הירידה החדה ברווח הרבעוני: הרווח מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה נחתך בכ-85% ל-7.7 מיליון שקל בלבד (לעומת 50.7 מיליון שקל אשתקד), ובמקביל הוצאות המימון נטו כמעט והוכפלו מ-9.8 מיליון שקל ל-19.5 מיליון שקל. בחברה מסבירים כי העלייה בהוצאות המימון נבעה מגידול בהיקפי האשראי וההלוואות, וכן מתחילת זקיפת הוצאות מימון לדוח רווח והפסד בגין פרויקט הדיור להשכרה "מורדות ארנונה" בירושלים, שהחל להתאכלס ברבעון.

לצד פרסום הדוחות אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד של 10 מיליון שקל.

כמה דירות נמכרו בפרויקט היוקרה בלב תל אביב?

אחד הפרויקטים הבולטים של אפריקה ישראל מגורים הוא DUO TLV, המוקם במפגש הרחובות אבן גבירול, ארלוזורוב ובן סרוק בתל אביב. המתחם, המכונה גם סומייל, שימש בעבר ככפר ערבי, ולאחר שנים של מחלוקות ומשא-ומתן עם בעלי הקרקע והמחזיקים במקום התאפשרה הקמתם של מספר פרויקטים למגורים. הפרויקט של אפריקה ישראל כולל שני מגדלים בני 54 קומות, ובהם 668 דירות, לצד שלוש קומות מסחר. מתוך כלל הדירות, 510 מיועדות לשיווק לציבור והיתר לבעלי הקרקע.

הפרויקט נמצא בשלבי הבנייה הסופיים, עם שיעור השלמה של 91%, והאכלוס צפוי ב-2027. עד סוף הרבעון השלישי נמכרו 374 מתוך 510 הדירות המיועדות לשיווק, ו-136 נותרו במלאי. המחיר הממוצע לדירה שנמכרה בפרויקט מתחילת 2026 עומד על כ-11 מיליון שקל (כולל מע"מ), והמחיר הממוצע למ"ר הגיע ל-73 אלף שקל (ללא מע"מ), עלייה לעומת ממוצע של 71 אלף שקל למ"ר בדוח הקודם.

עם זאת, קצב המכירות נותר מתון: בעוד שבמחצית הראשונה של השנה נמכרו 12 דירות ברבעון השלישי נרשמה תוספת של שתי דירות בלבד למצבת החוזים המחייבים. לאחר תקופת הדוח, בחודשים אוקטובר ונובמבר, נרשמה התאוששות מסוימת, עם מכירת חמש דירות נוספות בהיקף כולל של כ-44.5 מיליון שקל (כולל מע"מ), המשקף מחיר ממוצע של כ-8.9 מיליון שקל לדירה.