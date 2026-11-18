דניה סיבוס מסכמת את הרבעון השלישי של 2026 עם הכנסות שיא, אך עם ירידה ברווח ושחיקה ברווחיות. הכנסות חברת הבנייה והתשתיות, בניהול רונן גינזבורג, עלו בכ-15% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו בכ-1.85 מיליארד שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד בכ-27%, לכ-30.7 מיליון שקל, לעומת כ-41.9 מיליון שקל ברבעון המקביל. בעקבות התוצאות, המניה צונחת בחדות במסחר בתל אביב.

● הכנסות אאורה מזנקות לשיא ברבעון, אז למה הרווח נחתך ב-41%?

● קבוצת דלק הציגה צמיחה ברווחים ותחלק דיבידנד של 250 מיליון שקל

הפער בין הגידול בפעילות לבין הירידה ברווח מתחיל כבר בשורת הרווח הגולמי, שמבטא את ההכנסות לאחר ניכוי עלויות הביצוע, ולפני הוצאות הנהלה ומימון. הרווח הגולמי ברבעון ירד בכ-21% לכ-55.9 מיליון שקל, ושיעורו מההכנסות נשחק לכ-3%, לעומת כ-4.4% ברבעון המקביל. הרווח התפעולי ירד בכ-31% לכ-37.3 מיליון שקל.

השחיקה בולטת במיוחד בקבלנות הבנייה למגורים, שבה דניה בונה עבור יזמים. הכנסות התחום גדלו בכ-37% והגיעו לכ-772 מיליון שקל, אך הרווח הגולמי הסתכם בכ-3 מיליון שקל בלבד, לעומת כ-18 מיליון שקל ברבעון המקביל. מדובר בירידה של כ-84% ברווח הגולמי, ובשיעור רווחיות של כ-0.4%, לעומת כ-3.3% לפני שנה.

בדניה מייחסים את הירידה ברווחיות בתחום להשפעותיה המתמשכות של המלחמה, הישירות והעקיפות. לצד זאת מציינת החברה כי "חל גידול בהיקף הפרויקטים אשר טרם הגיעו לסף ההכרה ברווח", בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הפגיעה ברווחיות לא הסתכמה במגורים

בתחום הבנייה שלא למגורים, הכולל בין היתר משרדים, מבני מסחר ותעשייה ומוסדות רפואיים, ירדו ההכנסות לכ-684 מיליון שקל, לעומת כ-702 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הגולמי התכווץ לכ-16.5 מיליון שקל, לעומת כ-45 מיליון שקל. החברה מייחסת את הירידה להפסד בפעילות המערכות האלקטרומכניות.

מנגד, תחום התשתיות והזכיינות קיזז חלק מהפגיעה: הכנסותיו עלו לכ-385 מיליון שקל, לעומת כ-325 מיליון שקל ברבעון המקביל, והרווח הגולמי גדל לכ-35.3 מיליון שקל, לעומת כ-1.3 מיליון שקל בלבד. בכך היה התחום למקור הגדול ביותר לרווח הגולמי של דניה ברבעון, למרות שהכנסותיו נמוכות מאלה של כל אחד משני תחומי הבנייה.

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה, הכנסות דניה גדלו בכ-3.6% לכ-5.12 מיליארד שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד בכ-15% לכ-106.4 מיליון שקל, לעומת כ-124.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

לצד השחיקה ברווחיות, צבר ההזמנות של החברה הסתכם בסוף ספטמבר בכ-24 מיליארד שקל, לעומת כ-20.6 מיליארד שקל בספטמבר אשתקד וכ-22 מיליארד שקל בסוף 2025. כמחצית מהצבר בתחום הבנייה למגורים. לאחר תום הרבעון התקשרה החברה בביצוע פרויקטים נוספים בהיקף של כ-170 מיליון שקל.

גם בתזרים המזומנים נרשם שיפור: הפעילות השוטפת הניבה ברבעון כ-217 מיליון שקל, ובתשעת החודשים הראשונים של השנה כ-175 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי של כ-254 מיליון שקל בתקופה המקבילה. דירקטוריון דניה אישר חלוקת דיבידנד נוספת של 30 מיליון שקל.

גינזבורג מסר עם פרסום הדוחות כי "דניה מסיימת את הרבעון השלישי לשנת 2026 עם שיא הכנסות, תזרים חזק וצבר עבודות איכותי ומתרחב בהיקף של כ-24 מיליארד שקל". לדבריו, "היקף הצבר ואיכות הפרויקטים שבו מעניקים לנו בסיס איתן להרחבת הפעילות בשנים הקרובות ולמימוש הזדמנויות משמעותיות, בדגש על פרויקטי תשתית ופרויקטים לאומיים".