קבוצת דלק , בשליטת יצחק תשובה ובניהולו של עידן וולס, הפועלת בתחומי האנרגיה והפיננסים, רשמה ברבעון השלישי של 2026 רווח נקי של 440 מיליון שקל - עלייה של 9% ביחס לרווח הנקי (בנטרול אירועים חד-פעמיים) ברבעון המקביל אשתקד.

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נזכיר כי ברבעון המקביל אשתקד רשמה דלק רווח נקי של כ-3 מיליארד שקל, שכלל רווח חשבונאי של 2.7 מיליארד שקל ממדידה מחדש של ההשקעה של הקבוצה בחברת האנרגיה איתקה (מפיקה נפט בים הצפוני), זאת אחרי שהקבוצה איבדה בה את השליטה. מנגד, הרווח הנקי ברבעון השלישי כלל הוצאות של 120 מיליון שקל בגין רכישת השליטה בישראכרט.

ההכנסות של קבוצת דלק מכלל מגזרי הפעילות שלה, כולל איתקה המטופלת בדוחות בתור חברה כלולה, עלו ב-18% ל-5 מיליארד שקל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הן הסתכמו ב-14.1 מיליארד שקל, לעומת 11.6 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. עם פרסום הדוחות הכריזה הקבוצה על חלוקת דיבידנד של 250 מיליון שקל. מניית קבוצת דלק עלתה בשיעור מתון (1%+) מתחילת השנה שווי השוק שלה עומד על 15 מיליארד שקל.

לפי החברה, העלייה ברווח נבעה בעיקר משיפור ברווחיות של איתקה וניו-מד, בזכות גידול בהפקה ועליית מחירי האנרגיה. ה- EBITDAX או הרווח לפני ריבית, מסים, פחת, הפחתות והוצאות חיפוש אנרגיה, זינק ברבעון ב-62% ל-921 מיליון דולר. בתשעת החודשים הוא עלה ב-17% ל-2.36 מיליארד דולר. איתקה, שנכנסה ברבעון למדד המניות הבריטי המוביל בבורסה הלונדונית - FTSE 100 , הגדילה את ההפקה היומית הממוצעת ב-20% ל-117 אלף חביות שווה ערך נפט.

החוב הפיננסי ירד

בשותפות האנרגיה ניו-מד, מכירות הגז מלוויתן עלו ב-16% ל-3.6 BCM ברבעון. העלייה נבעה בעיקר מגידול ביצוא למצרים, שהתאפשר בין היתר בזכות השלמת הצינור השלישי. ההכנסות כפי שנכללות בדוחות הקבוצה עלו ב-28% ל-311 מיליון דולר. מנגד, התוצאות מתחילת השנה הושפעו מהפסקת ההפקה בלוויתן במהלך מבצע "שאגת הארי" ומהפחתת קידוח Krum בבולגריה, שהתגלה כיבש. חלקה של הקבוצה בהפסד מהקידוח הסתכם ב-113 מיליון שקל. לאחר תאריך המאזן חתמה ניו-מד על מכתב בלעדיות למשא ומתן לרכישת 60% מחברה המחזיקה בזכויות בנכסי נפט יבשתיים בוונצואלה. איתקה וניו-מד חילקו והכריזו מתחילת השנה על דיבידנדים בהיקף מצטבר של 725 מיליון דולר.

בישראכרט (40.4% בשליטת דלק) ההכנסות חצו לראשונה את רף מיליארד השקלים ברבעון, ומחזור העסקאות עלה ב-15% לשיא של 79.5 מיליארד שקל. עם זאת, הרווח הנקי בנטרול הוצאות חד-פעמיות ירד ל-55 מיליון שקל, לעומת 96 מיליון שקל. הרווח המדווח ירד ל-20 מיליון שקל, לעומת 37 מיליון שקל. הירידה נבעה מעלויות הסבת לקוחות וגיוסם במסגרת מועדון פלייקארד ומהפרשה לתוכנית התייעלות הכוללת צמצום של 320-370 משרות. ישראכרט מתכננת הנפקת זכויות של 300 מיליון שקל. דלק הודיעה שתממש את מלוא זכויותיה, בסכום של 120 מיליון שקל לפחות, ותפעל להגדיל את החזקתה עד 45%.

אירוע חיובי מבחינת הקבוצה נוגע לחוב הפיננסי נטו שלה, שירד ב-160 מיליון שקל ל-3.9 מיליארד שקל בסוף ספטמבר. נכון למועד פרסום הדוחות, יתרת המזומנים ומסגרות האשראי הלא מנוצלות ברמת הסולו עומדת על 1.3 מיליארד שקל.

האנליסט ליאור וידר, בעל שירות "מכפיל רווח" הגיב לדוחות ומסר כי "התוצאות הרבעוניות הנוכחיות מהוות הוכחה חזקה להצלחת אסטרטגיית המיקוד של הקבוצה בנכסי ליבה תזרימיים, וזאת במקביל לירידה הדרמטית במינוף שהעיב עלייה בעבר. איתקה מבססת את מעמדה כפרת מזומנים יציבה, ועסקת קנדה מספקת לה אופק תזרימי קריטי שמקטין את התלות הגאוגרפית בים הצפוני ומעניק רוח גבית משמעותית לשווי שלה ולמדיניות חלוקת הרווחים".

לדברי וידר, "המהלך הנרקם של ניו-מד בוונצואלה מציג פוטנציאל אדיר במדינה שחווה חזרה של השקעות בינלאומיות בתחום האנרגיה, אבל ידרוש מעקב הדוק וניהול סיכונים מוקפד לאור המורכבות הפוליטית המקומית. בנוסף, ההחלטה לחזק את בסיס ההון של ישראכרט היא צעד נבון והכרחי שיתמוך בהמשך בניית תיק האשראי, במיוחד על סף יישום תוכנית ההתייעלות. סביבת הנזילות הגבוהה של הקבוצה כולה והשקט המוחלט מגזרת החוב, מעניקים לדלק מרחב תמרון מצוין להמשך חלוקות דיבידנד נדיבות ולהשבחת הפורטפוליו".