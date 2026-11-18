כמו בדוחות המתחרות, גם דוחות חברת התקשורת סלקום מצביעים על השיפור בשוק הסלולר המקומי. החברה פרסמה היום (ד') את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2026 ודיווחה על שיא של 12 שנים ברווח הנקי, כלומר הרווח הנקי הגבוה ביותר מאז הרפורמה בשוק הסלולר, שהכניסה לשוק מתחרים חדשים והורידה את רמות המחיר בו.

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ברבעון השלישי של השנה סלקום רשמה הכנסות של 714 מיליון שקל מהמגזר הנייד, צמיחה של 4.2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, עם EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 272 מיליון שקל ממגזר זה, עלייה של 9.7%.

במגזר הנייח ההכנסות דווקא ירדו ב-8.4% ל-350 מיליון שקל, אך ה-EBITDA המתואם עלה ב-5% ל-127 מיליון שקל. בתחום החשמל סלקום רשמה צמיחה של 18.2% בהכנסות ל-91 מיליון שקל, עם EBITDA מתואם של 1 מיליון שקל.

בסך-הכול סלקום מסכמת את הרבעון עם הכנסות של מעל מיליארד שקל, כמעט ללא שינוי ביחס לרבעון המקביל. הרווח הנקי קפץ ב-35.5% ל-103 מיליון שקל, וה-EBITDA המתואם גדל ב-8.1% ל-399 מיליון שקל.

עלייה במספר מנויי הסלולר

הנתונים התפעוליים מצביעים על עלייה במספר מנויי הסלולר ליותר מ-3.7 מיליון, לצד גידול ב-ARPU (הכנסה חודשית ממוצעת מלקוח) ל-40.9 שקל, לעומת 40.5 שקל ברבעון המקביל אשתקד ו-38.6 שקל ברבעון הקודם.

בסוף הרבעון היו לסלקום גם 277 אלף מנויי טלוויזיה ו-395 אלף מנויי אינטרנט (368 אלף מנויי סיבים), וה-ARPU למנויי האינטרנט היה 97.3 שקל, ירידה קלה ביחס לרבעון הקודם ולרבעון המקביל.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, הכנסות סלקום ירדו ב-2.7% ל-3.1 מיליארד שקל, בעוד שהרווח הנקי גדל ב-33.5% ל-267 מיליון שקל, וה-EBITDA היה 1.1 מיליארד שקל, עלייה של 5.1%.

החוב הנמוך ביותר מזה 20 שנה

סלקום מדווחת גם על החוב הנמוך ביותר שלה ב-20 השנים האחרונות, כשלפי החברה, שיפור חד בתזרים המזומנים הביא לירידה בחוב הפיננסי נטו שלה אל מתחת למיליארד שקל - כ-970 מיליון שקל, וזאת בהשוואה ל-1.46 מיליארד שקל ברבעון המקביל וכ-1.1 מיליארד שקל ברבעון הקודם.

התזרים הפנוי הסתכם ברבעון השלישי ב-140 מיליון שקל, ומתחילת השנה הוא הסתכם ב-391 מיליון שקל - גם במקרה זה שיא של 12 שנים.

"עברנו שינוי משמעותי"

אלי אדדי, מנכ"ל סלקום, מסר: "התוצאות שאנו מציגים היום משקפות את השינוי המשמעותי שעברה סלקום בשנתיים האחרונות ואת הצלחת האסטרטגיה העסקית שאנו מובילים. השיאים ברווחיות ובתזרים המזומנים הפנוי, לצד הירידה המתמשכת בחוב הפיננסי נטו, מבטאים את עוצמתה של החברה ואת האיתנות הפיננסית שבנינו.

"לאחר שביססנו תשתית פיננסית ותפעולית חזקה, אנו פועלים למנף את הישגי החברה להמשך צמיחה, תוך בחינת הזדמנויות עסקיות חדשות, פיתוח מנועי צמיחה נוספים והאצת תהליכי החדשנות והטרנספורמציה הדיגיטלית. נמשיך לפעול לחיזוק מעמדה של סלקום כחברת התקשורת המובילה בישראל וליצירת ערך ללקוחותינו ולבעלי המניות".

סלקום נסחרת בבורסה בשווי כ-5.3 מיליארד שקל אחרי ירידה של 13.9% במחיר המניה מתחילת השנה. בעלת המניות הגדולה בחברה היא קרן פורטיסימו בראשות יובל כהן, שמחזיקה בכ-33% מהמניות.