קבוצת התקשורת בזק מסכמת רבעון שלישי חיובי ומאשררת את התחזית השנתית שלה, אותה העלתה לאחרונה. הקבוצה דיווחה על צמיחה של 1.2% בהכנסות לכ-2.2 מיליארד שקל, ועלייה של 2.3% בהכנסות הליבה לכ-2 מיליארד שקל. הנתונים מציגים שיפור משמעותי עוד יותר בשורות הרווח (בנטרול סעיפים חשבונאיים שונים): ה-EBITDA ההשוואתי צמח ב-8% וחצה לראשונה את רף המיליארד שקל ברבעון, והרווח הנקי ההשוואתי זינק ב-44% ל-372 מיליון שקל. בזק ממשיכה לצפות כי תסיים את 2026 עם הכנסות של 3.8-3.85 מיליארד שקל ורווח נקי השוואתי של 1.2-1.15 מיליארד שקל - צמיחה ביחס לשנת 2025.

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בפעילות הקווית של בזק, הכנסות הליבה עלו ב-1.4% למיליארד שקל. העלייה נתמכה בגידול של 5.8% בהכנסות מתמסורת ותקשורת נתונים, שחיפתה על ירידה של 2.2% בהכנסות מהאינטרנט. ה-EBITDA בפעילות זו עלה ב-5.6% ל-677 מיליון שקל, והרווח הנקי זינק ב-32% ל-283 מיליון שקל. בסוף הרבעון, עמד מספר משקי הבית הנגישים לרשת הסיבים האופטיים של בזק על למעלה מ-3 מיליון, מתוכם כ-1.1 מיליון מנויים מחוברים.

פלאפון ו-yes: צמיחה בהכנסות וב-ARPU

בפלאפון נרשמה עלייה של 1.5% בהכנסות ל-525 מיליון שקל, ה-EBITDA טיפס ב-5.4% ל-213 מיליון שקל, והרווח הנקי גדל ב-19% ל-44 מיליון שקל. מספר המנויים עמד על כ-2.6 מיליון, מתוכם קרוב ל-1.5 מיליון מנויי דור 5. ההכנסה החודשית הממוצעת ממנוי (ARPU) עמדה על 49 שקל - נתון זהה לרבעון המקביל, אך משקף עלייה של 3 שקלים לעומת הרבעון הקודם.

חברת yes חתמה את הרבעון עם צמיחה של 15% בהכנסות ל-370 מיליון שקל, וזינוק של 51% ב-EBITDA ל-89 מיליון שקל. החברה עברה מהפסד נקי לרווח של 36 מיליון שקל. מספר המנויים נותר יציב על 562 אלף, וה-ARPU עמד על 205 שקל - עלייה של שקל בהשוואה לרבעון הקודם. בבזק בינלאומי, מנגד, ההכנסות ירדו ב-11% ל-250 מיליון שקל, אם כי הרווח הנקי עלה ב-14% ל-8 מיליון שקל.

יו"ר הקבוצה, תומר ראב"ד, ציין בשיחה עם גלובס כי הרבעון היה חזק וכי כל מנועי הליבה עובדים היטב. "צמחנו ב-EBITDA, שהגיע לראשונה ליותר ממיליארד שקל, והצגנו רווח נקי חזק מאוד. מדובר בשילוב של צמיחה בהכנסות וירידה בהוצאות בכל חברות הקבוצה - תוצר של התייעלות תפעולית, שימוש ב-AI, הסכמים קיבוציים חדשים, והמעבר של yes מהלוויין לשידורים על גבי רשת האינטרנט", אמר ראב"ד. "במבט קדימה, דיווחנו על רכישת wecom, מהלך אסטרטגי וסינרגטי, ועל הקמת חוות שרתים בשיתוף אדגר. ברשותנו חמש חוות ואנחנו מהשחקנים הגדולים בשוק העסקי בישראל. כמו כן, הכרזנו על פריסת כבל תת-ימי בינלאומי שיחבר בין אירופה לאסיה, במטרה לבסס את ישראל כצומת תקשורת אזורי".

"מובילים את מהפכת ה-AI - הטמענו סוכנים וירטואליים"

ניר דוד, מנכ"ל בזק, אמר שהתוצאות החזקות ברבעון ממחישות את עוצמת החברה ומעידות על ניצול מיטבי של ההשקעות בתשתית. "הסיבים שלנו מגיעים ל-3.1 מיליון משקי בית, ואנחנו קרובים מאוד למקסימום. מסוף השנה נמשיך לפרוש בעיקר לשכונות חדשות", אמר דוד. "אנחנו מובילים את מהפכת ה-AI ולא בסיסמאות, הטמענו סוכני AI וכבר 3 מיליון שיחות נענו על-ידי נציג דיגיטלי".

אילן סיגל, מנכ"ל פלאפון ו-yes, אמר שהיה רבעון חזק בשתי החברות. "פלאפון צומחת בכל המדדים. ברבעון הזה החל יישום מכרז חשכ"ל (לאספקת שירותי סלולר לעובדי המדינה, בו זכתה ב-60%, ש.ח.ו) שמייצר לחץ מסוים על ההכנסות, שיסתיים ב-2027. לצד זה פלאפון ממשיכה לצמוח והתחלנו לפרוש את תדר העתיד שמייצר חבילת גלישה וקליטה מעולה", אמר סיגל. הוא מעריך שרכישת וויקום ב-265 מיליון שקל תאושר על-ידי הרגולטור בקרוב: "זו חברה עם 300 אלף מנויים, 2.5% נתח שוק, שלא משפיעה באופן רחב על התחרות ולכן אנו מעריכים שנוכל לאשר אותה מול הרגולטורים. זו מגמה עולמית של קונסולידציה. המטרה היא לצמוח במספר המנויים ושנוכל להמשיך להשקיע בתשתיות וברשת. זו חברת סלולר מצוינת עם לקוחות מצוינים ונשמח שהם ייהנו מכל מה שפלאפון יודעת להציע ללקוחות".

במענה לשאלה האם חברות הסלולר התאוששו מהרפורמה ונהנות כעת מעליית מחירים, השיב סיגל: "ה-ARPU של פלאפון עלה ב-3 שקלים. אנו מעבירים יותר לקוחות למסלולי ערך ולחבילות דור 5. עם זאת, השוק נותר סופר-תחרותי - אולי מהתחרותיים בעולם. כ-20% מהמנויים מחליפים חברה מדי שנה, מה שאומר שבכל 5 שנים כל המדינה עוברת בין החברות". באשר ל-yes הוסיף: "המהפך הושלם. זהו רבעון שלישי ברציפות של רווחיות וצמיחה רוחבית, כולל שיא הכנסות של 8 שנים. אנו שומרים על יציבות במנויים למרות התחרות העזה, ועסקת פרטנר שינתה את כללי המשחק והגדילה את ההכנסות".

בזק נסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי של כ-18.9 מיליארד שקל, לאחר שמנייתה רשמה עלייה חד-ספרתית מתחילת השנה.