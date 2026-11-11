לחסוך אלפי שקלים בחמישה צעדים: ההטבות שכדאי לנצל עד סוף דצמבר

פחות מחודשיים נותרו עד לתום שנת המס 2026, שמהווים חלון הזדמנויות אחרון לצמצם חיובי מס עבור משקיעים, בעלי עסקים וחברות. בסדרה בת שתי כתבות, מומחי המס מסבירים אילו פעולות מומלץ לבצע כדי לנצל הטבות, למנוע תשלומים מיותרים ולחסוך אלפי שקלים.

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1 ניצול התנודתיות בשווקים לקיזוז הפסדים

שנת 2026 התאפיינה בתנודתיות חדה בשווקים ובייחוד במדדי הבורסה בת"א, ורו"ח אבי נוימן, שותף מסים וראש מגזר ניהול נכסים ב־PwC Israel וסגן נשיא בלשכת רואי החשבון, ממליץ לבחון כל נייר בנפרד: "ייתכן רווח שמומש בתחילת השנה לצד הפסד לא ממומש בסופה. כדי שהפסד יוכר לצורכי מס, בדרך כלל צריך לממשו עד סוף שנת המס".

נוימן מסביר, כי הפסד הון שוטף מניירות ערך עשוי להתקזז באותה שנה מול רווחי הון, ובתנאים הקבועים בפקודה גם מול ריבית ודיבידנד מניירות ערך. "הפסד כזה אינו מתקזז, למשל, מול ריבית מפיקדון בנקאי. הפסד שמומש בחודשים האחרונים של שנת המס 2026 יכול להתקזז מול רווח שמומש מוקדם יותר באותה שנת מס; בבנק או אצל חבר בורסה אחר הקיזוז מתבצע בדרך כלל במסגרת החישוב השנתי המצטבר. ואולם אם מימוש נייר הערך בהפסד ידחה לתחילת שנת 2027 הוא לא יוכל להתקזז לאחור".

בני"ע זרים, הפסד שקלי אינו תמיד הפסד הון מוכר באותו סכום, מבהיר נוימן: "לגבי יחיד, שער המטבע משמש בדרך כלל כמדד, ולכן צריך לחשב את הרכיב הריאלי ולא להסתמך רק על השינוי השקלי בחשבון".

2 תכנון מימושים כדי להימנע ממס יסף

החל משנת 2025 חל שיעור מס יסף נוסף של 2% על הכנסות פאסיביות מעל תקרת הכנסה של 721,560 שקל, כך ששיעור מס יסף האפקטיבי בשוק ההון עשוי להגיע כבר לכדי 5% במצבים מסוימים. "מנגד", מסביר רו"ח נוימן, "קיימת תקרת הכנסה לא מבוטלת הנהנית עדיין מתקרת מס יסף נמוכה של 3% שניתן לנצלה באופן אופטימלי. כך לדוגמה אפשר לבחון אם לממש רווחים בכמה שנות מס, במיוחד כשיש בכל שנה מרווח לא מנוצל מתחת לספים. אבל אין כלל שלפיו כדאי לממש בכל שנה עד 721,560 שקל- יש להביא בחשבון שכר והכנסות אחרות, רווחים והפסדים נוספים, תשלום מס מוקדם שמפסיק ליהנות מתשואה, עלויות מסחר וסיכון השוק. אצל מי שממילא מתכנן למכור ולהשקיע מחדש, השאלה היא אם ערך פיזור המימושים גובר על עלות הקדמת המס".

רו"ח יורם שיפר, שותף מנהל במשרד רואי חשבון זיו, שיפר ושות', מוסיף, כי אם מכרתם נדל"ן השנה - מומלץ לממש ניירות ערך מפסידים מול הרווח. "לפני סוף השנה נהוג לממש ניירות ערך מפסידים ולקזז את ההפסד מול רווחי הון, ואף מול מס שבח במכירת נדל"ן. אפשר לרכוש את הניירות מחדש מיד לאחר המכירה. הפסד שלא נוצל עובר לשנים הבאות רק אם מוגש דוח שנתי, שכן הבנק מאפס את יתרות ההפסד בסוף השנה. מי שהכנסתו החייבת עוברת 721,560 שקלים משלם מס יסף של 3% על החלק שמעליה, ועל הרכיב ההוני מתווספים 2% נוספים, ולכן פיצול מימוש גדול בין דצמבר לינואר עשוי לחסוך מס".

תכנון מס לסוף 2026:

5 המהלכים הקריטיים מימוש הפסדים

יש לממש ניירות ערך מופסדים עד 31 בדצמבר

כדי לקזזם מול רווחי השנה

מס יסף

פיצול מימוש רווחים או נכסים בין דצמבר לינואר

עשוי למנוע חריגה מהתקרה

רווחים כלואים

שקילת חלוקת דיבידנד בחברה (6%) מול תוספת המס השנתית (2%)

ברווחים מעל 750 אלף שקל

מקסום הפקדות

השלמת הפקדות עצמאיות לקרן השתלמות ופנסיה

לפני תום השנה לניצול הטבות המס

תיעוד קריפטו

ריכוז היסטוריית העסקאות מכל הארנקים והבורסות

לטובת קיזוז הפסדים ודיווח

3 השלכות הרווחים הכלואים

רפורמת הרווחים הכלואים שנכנסה לתוקף בינואר 2025 הולידה שינויים בהתנהלות חברות רבות, כאשר בין היתר אלפי בעלי חברות ארנק (חברות שהכנסותיהן נובעות בעיקר מפעילותו האישית של בעל המניות) ניצלו את הטבת המס שהוענקה להם במסגרת הוראת שעה זמנית ואפשרה פירוק חברות או העברת נכסים לבעלי מניות יחידים בדחיית מס ובפטור ממס רכישה. הוראת השעה פקעה בינואר 2026, אך ההשלכות של ניצול ההטבה עדיין קיימות. כך, לדברי נוימן, "כל מי שהעביר תיק ני"ע מהחברה לבעלותו הישירה במסגרת הוראת השעה צריך לדעת שההעברה אינה מאפסת את בסיס המס לשווי השוק במועד ההעברה. במכירה מחושב המס לפי הזמן היחסי בו הוחזק הנכס בידי החברה לעומת הזמן שהוחזק בידי היחיד".

נוימן מסביר, כי "יש לשמור את עלויות הרכישה המקוריות בחברה, את תאריכי הרכישה, את מועד ההעברה ואת האישור והמסמכים שהוגשו. יש לשים לב ולהיזהר בעת חישוב המס שכן בעת מכירה, רווח ההון הריאלי מחולק ליניארית בין התקופה שעד ההעברה שתמוסה בשיעור מס שולי לבין התקופה שלאחר ההעברה, שעליה חל שיעור המס ההוני, בדרך כלל 25%".

רו"ח שיפר מזכיר, כי בעקבות רפורמת הרווחים הכלואים יש לשקול גם חלוקת דיבידנדים לפני תום השנה. "בעל חברה פרטית שצבר בה רווחים ניצב בפני שתי אפשרויות: האחת, לחלק לעצמו דיבידנד של 6% מהרווחים הצבורים ולשלם עליו מס. השנייה, להשאיר את הכסף בחברה ולשלם תוספת מס של 2%. חברות שרווחיהן הצבורים אינם עולים על 750 אלף שקל פטורות. בחברה עם רווחים צבורים של שני מיליון שקל, חלוקה של 120 אלף שקל תייצר מס דיבידנד של כ־36 אלף, לפי שיעור של 30%, מול תוספת מס של כ־25 אלף. התוספת זולה יותר אך חוזרת מדי שנה, בעוד הדיבידנד מגיע לחשבון הפרטי ומקטין את הרווחים הצבורים לשנה הבאה. מי שמתכנן למשוך כסף מהחברה בשנים הקרובות ירוויח מחלוקה כבר עכשיו".

4 בדיקת הטבות במכשירי חיסכון והשקעות

בזירת קופות הגמל, פנסיה וקרנות השתלמות, לקראת 31 בדצמבר ממליצים המומחים לבדוק מה הופקד בפועל השנה, מה כבר נזקף דרך תלוש השכר ומה ניתן להשלים כהפקדה עצמאית המזכה בהטבה. "הטבות פנסיוניות תלויות בסוג ההכנסה, בהפקדות המעסיק ובהפקדות קודמות, ולכן ההמלצה אינה 'להפקיד את המקסימום' באופן אוטומטי, אלא להשלים הפקדה לאחר חישוב אישי", מסביר נוימן.

לדבריו, "קרן השתלמות ראויה לבדיקה מיוחדת שכן היא למעשה עוד ערוץ להשקעה של היחיד בשוק ההון שאף זוכה לפטור ממס בתנאים מסוימים: לעצמאי, עד 4.5% מההכנסה החייבת, ועד 13,203 שקל ב־2026, עשויים להיות מוכרים בניכוי; הפקדות שנתיות עד 20,566 שקל עשויות ליהנות מפטור ממס על הרווחים בעת משיכה בהתאם לתנאים. לשכיר, הטבת ההפקדה תלויה גם בתקרת שכר חודשית של 15,712 שקל ובהפקדות המעסיק והעובד".

נוימן מדגיש כי "בקרן שכבר נצבר בה חיסכון, תנודתיות כשלעצמה אינה סיבה למשוך או לשנות מסלול: יש להתאים את רמת הסיכון לטווח ההשקעה ולמועד שבו מתוכנן השימוש בכסף".

5 הכשרת רווחי הקריפטו

רשות המסים מתייחסת למטבע קריפטוגרפי כנכס. לכן מכירה, החלפה של מטבע אחד באחר או שימוש בקריפטו לתשלום עבור מוצר או שירות עשויים להיחשב מימוש וליצור אירוע מס. לקראת סוף השנה ממליצים המומחים לעשות סדר בפעילות בזירת הקריפטו, לדווח לרשות ולהתקזז על הפסדים אם יש. רו"ח נוימן: "יש לשמור היסטוריה מכל הבורסות והארנקים - מועדי רכישה ומכירה, עלויות בשקלים, עמלות, העברות בין ארנקים שבבעלות אותו אדם ומזהי עסקאות. פעילות עסקית עשויה להיות מסווגת אחרת מהשקעה פרטית, ולכן חשוב לתעד גם את היקף הפעילות ואופייה".

על רקע הפריצה לבורסת הקריפטו בייננס באוקטובר, שבה דווח על גניבה של כ־6.3 מיליארד דולר, מזכיר נוימן כי "פריצה או עיכוב במשיכה אינם יוצרים אוטומטית הפסד מוכר לצורכי מס, בפרט אם קיימת תביעה או התחייבות להשבה".