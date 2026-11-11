הבנק הבינלאומי רשם שחיקה של 13% ברווח הנקי לרבעון השלישי, זה הסתכם ב-508 מיליון שקל. הירידה נבעה, בין היתר, מהשפעות של אינפלציה נמוכה יותר, וירידת הריבית במשק. התשואה על ההון של הבנק בניהולו של אלי כהן ובשליטת צדיק בינו עמדה על 13.8%, ירידה משיעור של 16.2% ברבעון השלישי אשתקד. בנטרול המס המיוחד שהוטל על הבנקים, עמדה התשואה להון על 16.9% ברבעון שחלף.

הבנק רשם הכנסות של 9 מיליון שקל בסעיף המיוחס להוצאות בגין הפסדי אשראי, נתון המלמד על איכות גבוהה של תיק האשראי, כאשר ברבעון המקביל נרשמו לו הוצאות בסעיף זה של 17 מיליון שקל.

בבנק מציינים כי הירידה ברווחיות (הרווח המימוני) נבעה מירידה בהכנסות מהשפעת השינויים במדד ומירידה שנובעת גם מהתגברות התחרות בריביות שנותנים הבנקים על הפיקדונות - כלומר, לדברי הבינלאומי נרשמה ירידה במרווח מפעילות קבלת פיקדונות. אך מה שקיזז את הירידה הזאת, היה עלייה בהיקפי הפעילות העסקי, קרי גידול במתן האשראי.

מדוע ירד המרווח בפעילות הפיקדונות של הבנק? בעיקר בשל ירידת הריבית במשק (וגם הריבית הדולרית), וכן משינוי בתמהיל פיקדונות הציבור. נרשמה עלייה בהיקפי הפעילות של פיקדונות מעסקים גדולים, לצד ירידה בפיקדונות מקמעונאיים, כאשר פיקדונות מעסקים גדולים לרוב מצריכים את הבנק לשלם גם ריביות גבוהות יותר בשל היקפם הכספי. גם לירידה באינפלציה היתה השפעה שלילית על תוצאות הבנק. נציין כי לאינפלציה גבוהה יש השפעה של עלייה בגובה ההלוואות והתשלומים באשראי צמוד מדד.

האשראי לציבור של הבנק גדל בתוך שנה ב-22% ובקצב של 5% בתוך רבעון (ביחס לסוף הרבעון השני השנה), קצב שמעיד על התרחבות מהירה במתן אשראי ללקוחות. הבנק שנחשב לגדול מבין הבנקים (למרות שהוא החמישי בגודלו במערכת הבנקאית), מציג תיק לקוחות גדול במיוחד בשל הפעילות שלו בניירות ערך. סך תיק נכסי הלקוחות גדל בכ-16.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ-1.26 טריליון שקל. ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם בכ- 14.5 מיליארד שקל.

באשר לשיפור בסעיף ההכנסות בגין הפסדי אשראי, בין הסיבות הייתה הפרשה קבוצתית (כללית כצד שמרני) בשנה שעברה, בשל אי הוודאות הכלכלית והאירועים הגאופוליטיים, דוגמת התקיפה באיראן. כעת, נרשמו הכנסות בסעיף זה בין היתר כתוצאה מהצעדים שננקטו.

דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-254 מיליון שקל, המהווים כמחצית מסך הרווח הנקי ברבעון השלישי. מנכ"ל הבנק כהן מסר כי "אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת של אי וודאות, שינויים מאקרו־כלכליים וסיכונים גיאופוליטיים. ברקע, זה פועל הבנק ומפגין איתנות פיננסית וצמיחה דו ספרתית באשראי ובנכסי לקוחות."

לדבריו הדוחות מסכמים תשעה חודשים שבהם הבנק "צומח ואיתן עם הון יציב ואיכות נכסים גבוהה, ועם חלוקת דיבידנד לציבור המשקיעים בתשואה מהגבוהות במערכת. צמיחה זו מתאפשרת תודות לשאיפה שלנו לשמר רמת שרותיות ומקצועיות גבוהה, להמשיך להיות בנק מוביל בתחום שוק ההון וניהול הכסף, ולחדש בעיקר במוצרי השקעה, בהצעות ערך למגוון סוגי לקוחות, ובאימוץ יכולות AI".