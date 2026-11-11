ענקית הפינטק הבינלאומית רבולוט (Revolut) מתקרבת לכניסה לשוק הבנקאות הישראלי. בנק ישראל הודיע ביום שלישי כי העניק רישיון בנקאי מותנה והיתר שליטה להקמת "בנק רבולוט ישראל (בהקמה)", לאחר שהפיקוח על הבנקים השלים את בחינת המיזם. מדובר בצעד נוסף בניסיונות להגביר את התחרות במערכת הבנקאית המקומית, הנשלטת כיום בידי חמש קבוצות בנקאיות גדולות.

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הרישיון הוענק לנציגיו של ניקולאי סטורונסקי, בעל השליטה בקבוצת רבולוט. עם זאת, טרם קבל אישור להתחיל להציע שירותים בנקאיים לציבור. בשלב הבא תידרש הקבוצה להשלים את ההיערכות הרגולטורית, הטכנולוגית והתפעולית, ולעמוד באבני הדרך שקבע הפיקוח על הבנקים כתנאי להפעלת הרישיון ולהסרת המגבלות ממנו.

כניסתה של רבולוט לפעילות בארץ, היא למעשה כניסתו של בנק דיגיטלי שלישי במספר לישראל. כיום רק אחד מהבנקים האלה - וואן זירו שבשליטת פרופ' אמנון שעשוע - פעיל. בנק אש שנוסד על ידי ניר צוק טרם החל בפעילות מסחרית, וכניסתו לפעילות נדחית שוב ושוב. רבולוט כבר פעיל ב־40 מדינות ברחבי העולם, אך למרות מתן הרישיון, לא ידוע מתי הוא יחל לפעול בארץ. ייתכן שתוך חודשים, אך עיכובים בנושא הזה כבר חזרו על עצמם.

איום על הבנקים

כבר עכשיו ברור שהמערכת הבנקאית רואה בכניסה הזאת את האירוע התחרותי החשוב ביותר בבנקאות הקמעונאית מזה שנים. הבנקים הגדולים ניסו להקים פעילויות דיגיטליות עצמאיות מעבר לאפליקציות מזה שנים. לאומי הקים בעבר את פפר (שמנכ"ל רבולוט ישראל היה ממייסדיו). הבנקים הגדולים מודעים לכך שהציבור לא מבקר כמעט בסניף, בוודאי לא הלקוחות הצעירים, לכן רבולוט עלולה לנגוס נתח שוק במהירות. מצד שני וואן זירו טרם הצליח לאיים על ההגמוניה הבנקאית, למרות הצעת ערך דיגיטלית מקיפה לציבור הישראלי.

רבולוט (Revolut) תחום עיסוק: אחת מחברות הפינטק הגדולות בעולם. החברה משרתת יותר מ־80 מיליון לקוחות ברחבי העולם היסטוריה: נוסדה בבריטניה ב־2015 על ידי ניקולאי סטורונסקי, בתחילת נובמבר הושלמה עסקת מכירת מניות שהעניקה לה שווי של 115 מיליארד דולר עובדים: 12,200, נכון ל־2025

רבולוט היא ענקית בתחום הבנקאות הדיגיטלית. החברה משרתת יותר מ־80 מיליון לקוחות ביותר מ־40 שווקים. בתחילת החודש היא השלימה גיוס הון לפי שווי של 115 מיליארד דולר, לעומת 75 מיליארד דולר לפני כשנה. הכנסותיה ב־2025 עלו ב־46% לכ־4.5 מיליארד ליש"ט לפי דיווחים בחו"ל, והיא מחזיקה כבר ברישיונות בנק בשורת מדינות, בהן ליטא, בריטניה, מקסיקו ואוסטרליה.

בראש הבנק הישראלי יעמדו המנכ"ל אורי נתן, לשעבר מנכ"ל פפר של לאומי, והיו"ר ד"ר שמואל (מולי) בן צבי, לשעבר יו"ר בנק לאומי.

מט"ח, העברות וכרטיסים

אם לשפוט לפי פעילות רבולוט בעולם, היעד הראשון של הבנק ככל הנראה יהיה פעילות המט"ח, כלומר עמלות ההמרה ומרווחי השערים. זהו אחד ממוקדי הרווח השמנים ביותר של הבנקים המסורתיים.

רבולוט הוקמה במקור בלונדון ב־2015 כאפליקציה להמרת מטבע זולה לתיירים. בשווקים שבהם היא פועלת היא מציעה המרה בעמלות נמוכות משמעותית ומרווחים מכווצים.

חזית נוספת היא התשלומים. בנק בעל רישיון יכול להנפיק בעצמו כרטיסי חיוב ואשראי, באופן מיידי, בלי תלות בחברות כרטיסי האשראי מקס, כאל וישראכרט. לפחות באופן תיאורטי, הדבר מאיים על כל שרשרת הערך בתחום התשלומים. כלומר רבולוט יוכל להציע קניות באתרים מקוונים בעלויות משופרות ביחס למה שמציעים אפילו כרטיסי האשראי והבנקים בארץ, למרות שהתחרות שם מתגברת ומציעה הצעות משופרות מבעבר.

יצויין מאז יולי 2025 מחזיקה רבולוט ברישיון למתן שירותי תשלום בישראל מרשות ניירות ערך, אך היא לא הפעילה אותו והעדיפה להמתין לרישיון בנק מלא. עדיין לא ברור מתי ייכנס אבל הבחירה הזאת מלמדת על היקף הכוונות: לא אפליקציית מט"ח, אלא סל בנקאי רחב. הסל צפוי לכלול חלק ניכר מהמוצרים שהקבוצה מציעה בעולם, מחשבונות רב־מטבעיים ועד מסחר בניירות ערך, שהקבוצה כבר מציעה בשווקים אחרים.

לפחות בשלב הראשון, הפעילות צפויה להתמקד בבנקאות הקמעונאית ולא בבנקאות העסקית. משכנתאות גם לא צפויות כנראה בשלב הראשון, אבל מסחר בניירות ערך אפשרי לכאורה ליישום במהירות יחסית.

הצעיר שנולד במוסקבה והקים אימפריית פינטק בינלאומית כמו בעולם הפינטק התזזיתי שבו ניתן לנייד היקפי הון עצומים בלחיצת כפתור, גם סיפור חייו של ניקולאי ("ניק") סטורונסקי מלא בתהפוכות. הוא נולד ב־21 ביולי 1984 בדולגופרודני שליד מוסקבה לאב אוקראיני, שנולד בעיר לבוב. סטורונסקי קיבל אזרחות בריטית ב־2004, ויתר על אזרחותו הרוסית בעקבות הפלישה לאוקראינה ב־2022, ולפי דיווחים מחזיק גם באזרחות צרפתית. בכלי התקשורת צוטט כמי שלא מאמין שאפשר לעשות כיום עסקים בעולם עם דרכון רוסי. סטורונסקי התחיל כסוחר מניות בבנק ליהמן ברדרס בלונדון ב־2006, שנתיים לפני שבנק זה קרס (במשבר 2008). בהמשך עבר לבנק קרדיט סוויס השוויצרי, שם עבד כסוחר נגזרי מניות עד 2013. עוד בנק ענק שקרס כעשור לאחר מכן, ונבלע בידי המתחרה UBS. ב־2015 השקיע סטורונסקי כחצי מיליון דולר שצבר כסוחר כדי להקים סטארט־אפ שנועד להחליף את ענקיות הפיננסים. הוא ייסד את רבולוט עם ולאד יצנקו, בעל ניסיון טכנולוגי בכיר. בהמשך בשנת 2022 הקים סטורונסקי קרן הון סיכון. שווי של 115 מיליארד דולר ביולי השנה הוערכה החברה ב־115 מיליארד דולר בעסקת מכירת מניות משנית, קפיצה של 53% מאז סבב הגיוס הקודם בנובמבר 2025. ב־2025 דיווחה על הכנסות של 6 מיליארד דולר ועל רווח לפני מס של 2.3 מיליארד דולר. במרץ 2026 קיבלה סוף סוף רישיון בנקאי מלא בבריטניה, אחרי מאבק של שלוש שנים מול הרגולטורים. סטורונסקי, כך מעריכים, בונה על כניסת רבולוט לשוק האמריקני, ונערך בהתאם. לפי דיווחים שונים בחו"ל (כיוון שרבולוט היא עדיין חברה פרטית) הוא מחזיק כיום קצת מתחת ל־30% ממניות החברה, והחזקתו לכן מוערכת לפי שווי החברה האחרון ביותר מ-36 מיליארד דולר. באוגוסט דווח שהוא מנהל מגעים על עסקת מניות חדשה, שתגדיל את החזקתו אם שווי החברה יגיע לכ-500 מיליארד דולר. לפני כשנתיים היו דיווחים שהוא העתיק את מקום מגוריו הרשמי מבריטניה לאיחוד האמירויות, ככל הנראה משיקולי מיסוי, שכן בבריטניה בוטלו הטבות מס רלוונטיות עבורו. בנוסף, בנובמבר אשתקד החלה רבולוט להקפיא ולסגור חשבונות של לקוחות רוסים שאין להם אזרחות או תושבות קבע באיחוד האירופי, בנימוק של עמידה בסנקציות. לפי הפרסומים בבריטניה, הוא נשוי ואב לארבעה. מוקדם יותר השנה גם נבחר ל"בנקאי האירופי של השנה 2025", ולראשונה בתולדות הפרס הוא הוענק למייסד ומנכ"ל של ניאו-בנק. קראו עוד

למרות התחרות שעשויה להתעורר, מה שכנראה לא יקרה הוא נהירה המונית מהבנקים המסורתיים. הלקוח הישראלי עדיין נחשב למסורתי ושמרן, הוא גם לא נוטה לסגור את חשבון העו"ש שלו, כי המשכורת, המשכנתא, הוראות הקבע וההרשאות לחיוב יוצרות חסמי מעבר גבוהים. התרחיש הסביר יותר הוא מודל של שני חשבונות: רבולוט כחשבון משני לנסיעות לחו"ל, לקניות אונליין, לפעילות במט"ח ולהעברות בינלאומיות. דווקא בתרחיש הזה נמצאת הבעיה של הבנקים. החשבון השני שואב החוצה בדיוק את הפעילויות הרווחיות, ומשאיר בבנק הראשי את השירותים שעולים לבנק יותר.

קרב הפיקדונות

האיום האסטרטגי של ממש יגיע אם וכאשר רבולוט תפתח חזית על הפיקדונות. לפי נתוני בנק ישראל, יתרות העו"ש בזכות של לקוחות פרטיים עמדו ביוני על כ־233 מיליארד שקל. הבנקים רשמו ב־2025 רווח נקי מצטבר של כ־32 מיליארד שקל, עלייה של כ־9%. מרווחי הפיקדונות הם בדיוק המקום שבו תחרות אמיתית תורגש בשורת הרווח.

הפגיעה לא תתחלק שווה בשווה. הבנקים הגדולים והיעילים מוגנים יחסית בזכות גודל המאזן, שמאפשר להם לספוג שחיקת מרווחים, ובראשם לאומי עם יחס יעילות של סביב 30%. את המכה הכואבת ביותר צפויים לספוג הבנקים הקטנים והבינוניים. הסיבות הן מבנה עלויות קשיח יותר, רגישות גבוהה למרווחי הפיקדונות והיעדר יתרון לגודל.

ההשפעה כבר מתחילה להיראות, עוד לפני ההשקה. הבנקים מנתחים את מה שרבולוט עושה בעולם, מסיקים ממנו מה היא עשויה לעשות בישראל ומתחילים להיערך. חלק מהצעדים כבר יוצאים לציבור, ואחרים עדיין מתחת לפני השטח.

המפתח להבנת השינויים שצפויים ללקוח הישראלי הוא במבנה העלויות של הפעלת בנק דיגיטלי מול בנק מסורתי. בנק דיגיטלי כמו וואן זירו שנבנה מאפס לשוק הישראלי בלבד, ונשא בעלויות נושא בעלויות קבועות כבדות, ועלה לבעלי המניות שלו בהזרמות של 1.3 מיליארד שקל בשנים בודדות. רבולוט מגיע עם מערכות שפותחו בחו"ל וצריך "רק" לגייר אותן לעברית ולבצע התאמות לכללי הבנקאות של בנק ישראל. כל מערכות הליבה, אבטחת מידע, ציות ודיווח רגולטורי, יחסית מוכנות להסבה מהירה בעלויות לא גדולות.

בעוד שוואן זירו נאנק עד כה מהפסדים, ובעל השליטה פרופ' אמנון שעשוע העמיד אותו לאחרונה למכירה, הבנק הדיגיטלי החדש רבולוט, מגיע עם פחות קשיים בכניסה. ברבולוט מועסקים בארץ כיום עשרות עובדים בלבד.

כניסתה של חברת הפינטק הבריטית רבולוט למערכת הבנקאות בישראל היא "תעודת חוזקה למשק הישראלי", אומר המפקח על הבנקים, דניאל חחיאשוילי לגלובס. הוא מעריך כי היא תנסה להציע ללקוחות הישראלים סל מלא של שירותים בנקאיים. המפקח צופה בנוסף כי המהלך יאיץ את המעבר של חברות כרטיסי האשראי לרישיון בנקאי.

המפקח על הבנקים דניאל חחיאשוילי / צילום: דוברות בנק ישראל

רבולוט היא חברה בריטית, ובבריטניה נשמעות קריאות לחרם על ישראל. הלקוח הישראלי יכול להיות רגוע?

"רבולוט הקימה את הפעילות בישראל בחברה הרשומה בישראל. החברה אמנם שייכת לקבוצה הבינלאומית, אבל היא פועלת לפי הדין הישראלי ומפוקחת על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, ובהיבט הזה היא לא שונה מכל גוף אחר".

הכניסה של רבולוט תדרבן את ישראכרט וכאל להפוך לבנקים, או שאולי דווקא תוריד לבעליהן את החשק?

"כל גוף פיננסי שהוא היום חברת תשלומים צריך להחליט אם לעבור לרישיון בנקאי, וכניסת רבולוט תדרבן אותו לעשות את החשיבה הזאת מהר יותר, ולבדוק מה הערך בכך שיוכל למכור הרבה יותר מוצרים פיננסיים ממה שהוא מוגבל אליהם כגוף שאינו בנק". ​