אמנון שעשוע חוזר למעבדה: מי יקנה ממנו את השליטה בבנק וואן זירו?

פרופ' אמנון שעשוע מקדם בחודשים האחרונים מהלך למכירת השליטה בבנק הדיגיטלי וואן זירו (ONE ZERO) שאותו ייסד, לידי גוף בעל כיסים עמוקים. מקורביו של מיליארדר הטכנולוגיה טוענים ששעשוע מחפש אחר משקיע חדש שיתפוס את מקומו בהזרמות ההון הגדולות הנדרשות עדיין לוואן זירו. מאז היווסדו "שרף" וואן זירו כ־1.4 מיליארד שקל מכספי משקיעים, ושעשוע, המחזיק כ־60% ממניות הבנק, בראשם. את מהלך איתור המשקיע מרכזת עבורו EY קפיטל מרקטס, זרוע הבנקאות וההשקעות של ארנסט אנד יאנג. תג השווי המבוקש לוואן זירו בעסקה מוערך ביותר ממיליארד שקל.

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מהלך הנסיגה הצפוי של שעשוע מהשליטה בוואן זירו עולה בקנה אחד עם ריכוז המאמץ שלו בחברת הסטארט־אפ דאבל איי.אי (doubleAI). ביום שישי הוא חשף כי החברה הצליחה באמצעות סוכן AI שפיתחה להיכנס לתוך מודל השפה הסיני דיפסיק ולעצב אותו מחדש על ידי אימון שנעשה תוך כדי ריצה.

מדובר בהישג חריג שכמעט ולא קיבל הד מחוץ לרשת X (טוויטר לשעבר): היכולת לשנות את המרכיבים הבסיסים של מודלים תוך כדי ריצה היא פריצת דרך שתאפשר לכל חברה לאמן מודלי AI גם לאחר שפותחו, במקום לחכות להשקה של גרסה חדשה. חברות גדולות ממנה, כמו SSI של מייסד OpenAI איליה סוצקבר, מבקשות גם הן להגיע להישג דומה. ייתכן שהם כבר הגיעו לכך, אך החברה של שעשוע היא אחת הראשונות שמוכיחה זאת בצורה מובהקת, ועוד עם חתימה מדעית של פרופ' למדעי המחשב.

היהלום שבפורטפוליו: כוכב ה־AI החדש

בחודש האחרון אין שבוע שבו doubleAI, ה"בייבי" החדש של שעשוע לא יוצא בהכרזה על הישג מדעי או מסחרי. לפני שבועיים הכריזה על השקת מוצר מסחרי ראשון - מנוע המייעל את עבודת המעבדים הגרפיים באמצעות שינוי חי של הקוד בשכבות החומרה. בצורה שכזו, ניתן להפיק מכל מעבד גרפי יקר של אנבידיה הרבה יותר אסימונים - פעולות החישוב הבסיסיות של עולם ה־AI. זה הגיע לאחר שבוע שבו זכתה להד ציבורי משמעותי כשפתרה באמצעות שימוש בבינה מלאכותית בעיה מתמטית שלא נפתרה 38 שנה.

הסטארט־אפ החדש של שעשוע, שנוסד כבר לפני שלוש שנים, זכה להשקעות עתק של 220 מיליון דולר מאנבידיה, לייטספיד, בסמר ו־DTC של מייקל דל, והפך בשנה שעברה לחד קרן. למעשה, הוא מזה זמן העיסוק המרכזי שלו. בכירים בענף ה־AI מעריכים כי ל־doubleAI סיכוי גבוה לגייס סבב נוסף שיספק לחברה שווי של מיליארדי דולרים.

המעורבות ההולכת וגדלה של שעשוע - כמי שמנהל חברה, מוביל צוות מחקר, נמצא בקשר כמעט יומיומי עם אנבידיה, ונאלץ לגייס מאות מיליוני דולרים מדי שנה עבור חברת ה־AI הצומחת - מותירה לו פחות זמן וחשק להתעסק בהשקעות העבר.

חברות ששעשוע היה שותף בהקמתן כמו AI21 (אימון מודלי AI) או אורקם (משקפיים חכמות) נאלצו לחשב מסלול מחדש לאחר שהשינויים התכופים בזירת הבינה המלאוכתית והתחרות עם ענקיות ה־AI, כמו אנתרופיק ו־OpenAI הכריעה אותן. מובילאיי עקפה בדיווח האחרון את התחזיות שלה לרבעון, אך המניה ממשיכה לרדת כבר שנתיים ברציפות, ועם צמיחה חד ספרתית בהכנסות - שעשוע מעדיף להפנות את כל מרצו לדבר הבא, ולתת את המושכות בידי מנכ"ל - אולי אמריקאי - שנמצא עם היד על הדופק של תעשיית הרכב העולמית.

אמנון שעשוע מתעניין בעיקר במעבדה

את בנק וואן זירו - שבו השקיע מאות מיליוני שקלים מכספו אין בכוונת שעשוע לנטוש לחלוטין - אך הבנק שהגירעון המצטבר שלו הגיע לכמעט 1.4 מיליארד שקל מאז הקמתו (על אף שההפסדים בו הצטמצמו לאורך השנים) - יצטרך לחפש משקיעים חדשים. וכשמדובר בבנק שכבר שרף סכומי עתק, יש צורך במשקיעים עם כיסים עמוקים, רצוי שותפים פיננסיים אסטרטגית, שיוכלו לסייע לבנק מעבר לתמיכה כספית ולקחת אותו למקומות חדשים.

כך למעשה שני הצדדים - וואן זירו ואמנון שעשוע - עומדים בפני צומת דרכים שבו כל אחד פונה לכיוון אחר. וואן זירו זקוקה לשותף פיננסי חזק, בזמן ששעשוע מפשיל ידיים ונכנס לעומק המעבדות של doubleAI.

הערכות: רוכש יגיע מהמגזר הפיננסי

גורמים בשוק מעריכים כי העובדה שוואן זירו צפוי לעבור לרווחיות בשנה הקרובה, עשויה להוות לדעת שעשוע נקודת כניסה טובה למשקיע שיתפוס את מקומו כבעל שליטה. הערכה נוספת היא שמשקיע, ככל שיהיה כזה, יגיע מהמגזר הפיננסי: "לבנק יש ערך בזכות הפעילות שהקים וההשקעות הגדולות שבוצעו בה, והרישיון שהוא מחזיק מבנק ישראל", אומר גורם בשוק. "אלא שההפסדים הגדולים כנראה לוחצים עליו ועד שהוא לא יעמיד אשראי בהיקף גדול מאוד הוא יתקשה לעלות על פסי רווחיות משמעותית".

אחד הגורמים ששמם הועלה כמי שבוחנים את מהלך ההשקעה בוואן זירו הוא בית ההשקעות הגדול בישראל, מיטב, אבל שם סירבו להתייחס לנושא. מי שבחנה לפני מספר חודשים מהלך השקעה בבנק הדיגיטלי היא חברת כרטיסי האשראי ישראכרט, שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה, וזאת לאחר שבחודש יולי התפוצצה עסקה לרכישת הבנק הדיגיטלי אש, שטרם החל בפעילות מסחרית. בישראכרט ויתרו על ההשקעה אך ייתכן שבעתיד תשקול לחזור ולבחון אותה. חברת אשראי נוספת, כאל, שבעצמה צפויה להימכר, מסומנת גם היא כרוכשת פוטנציאלית של וואן זירו - אולי בדרך של מיזוג. בבורסת השמות עלו גם מוטי בן משה (אלון רבוע כחול) ומשפחת שניידמן (ביטוח ישיר).

וואן זירו הוקם בשנת 2019 והחל לפעול באופן מלא ב־2022, אחרי שקיבל את האישורים הרגולטוריים. הבנק ביקש לאתגר את הבנקים המסורתיים באמצעות הצעת ריבית אטרקטיבית על פיקדונות, מסלולי עמלות חדשים ושירותים דיגיטליים מבוססי בינה מלאכותית. אבל הדרך לרווחיות התבררה כממושכת בשל עלויות הפיתוח הכבדות וגם משום שהבנק פועל בהיקף קטן יחסית בשוק תחרותי של אשראי קמעונאי. פעילות מתן האשראי היא מנוע הרווחים העיקרי לכל בנק, כשוואן זירו נטול פעילות של העמדת משכנתאות, שבשנים האחרונות הפכה בזכות עליית הריבית למנוע רווחים חזק לבנקים המסורתיים.

בשנים האחרונות הצליח הבנק להגדיל את ההכנסות שלו מריבית (נטו) מ־27 מיליון שקל בשנת 2023 ל־61 מיליון שקל אשתקד, ול־35 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2026 (עלייה של 30%). בד בבד הצטמצמו ההפסדים -357 מיליון שקל בשנת 2023 ל־214 מיליון שקל אשתקד ול־84 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2026 (ירידה של 27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקביל צמחו הכנסותיו ב־33%. כאמור את הבור הגדול בהון הבנק סגרו הזרמות בעלים בסכום עצום של כ־1.4 מיליארד שקל מאז היווסדו. בחודש שעבר הודיע הבנק על תהליך התייעלות שבו פוטרו 10% מעובדיו (25־30 עובדים).