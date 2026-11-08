סקטור השבבים הפך בשנים האחרונות לאחד הבולטים ביותר בשוק ההון. בשיחה שערך אסף גלעד, עורך ההייטק של גלובס, עם ערן חרותי, מנכ"ל מארוול ישראל וסגן נשיא להנדסה, Cloud Switch BU, בכנס "לראות מעבר לטרנד" של גלובס בשיתוף אלטשולר פיננסים, הנושא עלה כבר בתחילת השיחה, על רקע הנפילה החדה בשוק המניות האמריקאי ביום חמישי, בהובלת סקטור השבבים.

בפתח השיחה גלעד הציג את מארוול - חברה אמריקאית שפועלת בישראל מאז שנות ה-2000, ובשיא האינתיפדה השנייה רכשה את חברת גלילאו. מארוול מפתחת שבבים לפי הזמנה ונסחרת בשווי של 127 מיליארד דולר.

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חרותי סיפר: "הגעתי כסטודנט לגלילאו, ואז התפרסמה הרכישה על-ידי מארוול, הייתה סדרת רכישות בישראל, וגלילאו הפך להיות מרכז פיתוח. בעשור האחרון מארוול עשתה טרנספורמציה לשוק תשתיות הנתונים, ומעל זה ישנו הפוקוס של תשתיות בינה מלאכותית. החברה מתמחה בפיתוח שבבים לתשתיות AI, בעיקר לקישוריות ושבבים המותאמים להייפרסקיילרס (ענקיות הטכנולוגיה).

"יש שכבה נוספת של תקשורת וארגונים, שהחלק היחסי שלה בהכנסות הולך וקטן. אם בשנה שעברה היו הכנסות של 8.2 מיליארד דולר, מהם 6.1 מיליארד דולר מהדאטה סנטר - השנה נגיע ל-12 מיליארד דולר, ובשנה הבאה ל-20 מיליארד דולר, שמהם 18 מיליארד דולר מהדאטה סנטר. חשוב להדגיש שזו אסטרטגיה מושכלת, זה לא שהופיע גל ורכבנו עליו. זה מבוסס על בנייה אסטרטגית של יכולות".

המפולת במניות השבבים

המפולת בשוק המניות ביום חמישי הובלה על-ידי מניות השבבים. מדד השבבים נפל ב-12%, מניית מארוול נפלה ב-16.4%. זה מוצדק?

"זה קרה, וזה פחות רלוונטי אם זה מוצדק או לא. אנחנו מדווחים על תחזית על סמך התחייבויות של לקוחות, הזמנות בפועל. מה שמאפיין את השוק זה שהביקוש עולה על ההיצע בכמה מכפילים. השוק נפל, זו המציאות. מה הגורמים? בחירות האמצע בארה"ב שמייצרות ספק לגבי היקף ההשקעות, ה-CAPEX בשוק הדאטה סנטר וה-AI, לאורך זמן. דבר נוסף, בחירות האמצע יכולות להשפיע על היקף ההשקעות, על הטעמים, על הרגולציה ועל היכולת להוציא לפועל.

"השאלה היא מה היקף ההשקעות, ומה הזמן שלהן. לי אין ספק שמהפכת ה-AI תממש את הפוטנציאל הטכנולוגי שלה. למשקיעים יש יותר יכולת לנתח מאפיינים של בועה לעומת ערך כלכלי. היו מהפכות קודמות - מחשוב, אינטרנט, דוט.קום, מובייל, דאטה, ענן ועכשיו מהפכת ה-AI. יש הרבה כלים שמאפשרים לנתח את המאפיינים של שחקנים שחוו את הבועה והתפתחו בסביבת המהפכות, כך שאפשר לנתח מה המאפיינים של מי שהצליח ושל מי שנכשל".

מה הלקוחות מבקשים, שהמשקיעים לא רואים?

"בשוק השבבים לתשתיות AI יש שלוש קטגוריות - מחשוב, זיכרון וקישוריות. מארוול הופכת להיות שחקן מוביל בשוק אחרי ההכרזה על רכישת לומנטום. בקישוריות יש את מארוול כשחקן מוביל, ואחרי הרכישה מארוול הופכת למובילה הבלתי מעורערת של הקטגוריה".

ישנו חשש שהרשויות בארה"ב יגבילו בנייה של דאטה סנטרים. איך אתה רואה את זה?

"הרגולציה והמגמה על טכנולוגיות AI מחויבת המציאות כדי להבטיח את עתידנו על כדור הארץ שכל-כך יקר לנו. אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה - אני משוכנע שמהפכת הבינה המלאכותית תממש את הפוטנציאל שלה. הערך המוסף שהיא יכולה לייצר לנו - זה בא עם סיכונים מסוימים שדורשים התייחסות ופיקוח. אז זה יכול להשפיע על הקצב שבו ההייפרסקיילס ישקיעו, באופן שמשפיע בצורה ישירה על ההכנסות שלנו.

"אם אני מסתכל אחורה, כל הטכנולוגיות והמהפכות שדיברתי מימשו את הפוטנציאל שלהן בצורה כמעט מלאה, ואני משוכנע שגם ה-AI תעשה את זה. באיזה קצב זה ייצר סוג של עננה כלפי הרכישה האחרונה? קשה לי לדעת".

הרכישה של לומנטום

קצת לפני המפולת הודעתם על אחת הרכישות הגדולה של השנה שעברה, 115 מיליארד דולר במניות של לומנטום. מה עומד מאחורי הרכישה, והאם אתם נותנים פייט למלאנוקס של אנבידיה?

"אנחנו לא בעמדה עדיין לתת פייט לאנבידיה, אבל בשוק הקישוריות אנחנו הופכים לשחקן המוביל בצורה נחרצת.

"מארוול הצטיינה בעשור האחרון בחשיבה אסטרטגית שבאה לידי ביטוי בסדרת רכישות שהעמיקו וחיזקו יכולות במחשוב, בשבבים מותאמים. מבחינה אסטרטגית ומבחינה של השלמת טכנולוגיה, הרכישה של לומנטום נותנת מענה למגמה שצוברת תאוצה - של מעבר קישוריות מנחושת לטכנולוגיה אופטית.

"האימון של מודלים והסקה לא יכולת להתפתח ולהיות מחושב במעבד בודד אחד. מדובר על עשרות ועל אלפי מעבדים, וזה יכול להגיע למאות אלפים. החיבור ביניהם, הביצועים של אותם מודלים וכמה מהר נקבל את התשובה - זה דורש יכולות מחשוב מאוד-מאוד גבוהות. מרכיב מכריע בביצועים זה החיבור בין מעבדי ה-AI. הזכרתי קודם שלוש קטגוריות, מחשוב, זיכרון וקישוריות - שלושתם מאוד משפיעים על הביצועים. אז יש פה אספקטים שקשורים.

"אם עד עכשיו הטכנולוגיה של קישוריות הייתה מבוססת על חוטי נחושת והייתה מוגבלת במרחקים, כעת החדירה של הטכנולוגיה האופטית צוברת תאוצה. מתוך הבנה של העניין הזה, מארוול השקיעה והפכה לשחקן המוביל.

"מחיר העסקה עם לומנטום משקף את התשואה הצפויה, והוא נגזר מהתוקף של תחזיות ההשקעה שנמצאות בשוק".

כשהעסקה הוכרזה, המניות נפלו, ונזכיר שבנק אוף אמריקה הוריד המלצה וחתך מחיר יעד על רקע אי-הוודאות הזאת. איך משכנעים את המשקיעים?

"חשיבה אסטרטגית לא מתעסקת עם מחיר מניה היום, מחר ובשבוע הבא. היא חשיבה ארוכת-טווח שמבוססת על אילוצים שהפיזיקה מכתיבה. אני משוכנע שהצפי של השקעות ה-CAPEX ימומש, אך נתוני הזמנים יכולים להשתנות".

הוצאות הון של טריליון דולר

ההוצאות ההוניות של החברות הגדולות - התחזית שלהן היא של טריליון דולר בשנה הבאה. יש תחזיות שאומרות שהשנה הן יגיעו קרוב לזה. ראינו את הדוחות של החברות - ההחזר על ההון (ROI) עדיין לא שם, חברות נכנסות לחוב. מתי נראה את זה מגיע?

"אם נתייחס לנושא של מאפייני בועה כמו מכפילים מופרכים, אפשר להסתכל על הרווח התפעולי, שהוא חיובי אצל רוב השחקניות. גם הערכות השווי גדלות בהלימה לקצב הגידול בהכנסות - אין כאן משהו מופרך. גם היקף המימון - מדדי חוב נטו ביחס ל-EBITDA, וגם מספר השחקנים בשוק השבבים לתשתיות ה-AI לא גדול. השוק שופט אותם לפי מודלים פיננסיים מאוד נוקשים, ועד עכשיו הם עמדו בזה בהצלחה".

נחזור לאנבידיה: 18% מהכנסות החברה הם בעולמות שלכם, מכאן בישראל. גם אתם תוכלו להגיע לזה?

"אני רוצה להאמין שכן, יש לנו את המחויבות ואת הרצון העז ואת הבנייה המתודית המובנית שהוכיחה את עצמה בעשר השנים האחרונות. וגם ג'נסן (הואנג, מנכ"ל אנבידיה) בעצמו פירגן למנכ"ל שלנו, אמר שזאת חברת טריליון הדולר הבאה".

למה לא מצליחים להקים בישראל תעשיית שבבים משגשגת?

"יש את חצי הכוס המלאה - מובילאיי, Q.ai שנמכרה לאפל ועוד. יש סיפורי הצלחה יוצאי דופן, ואפשר להצדיע ליזמים. בשביל להפוך להיות שחקן משמעותי בשוק השבבים, אתה נדרש להשקעות בהיקף של מאות מיליוני דולרים לאורך זמן. לקצב שבו השוק צומח, בהשקעות ה-CAPEX של ההייפרסקיילרס, יש יכולת מוגבלת. החדשנות הפורצת דרך צריכה להיות מוגבלת.

"כדי לייצר אקוסיסטם שיבטיח הצלחה, יש מספר תנאים - השקעות, גישה לטאלנט. זו אופרציה מאוד מורכבת. יש הצלחות, ויש קושי מאוד גדול לגרום לזה לקרות. הקושי גדל כשזה נעשה מגאוגרפיה שמה שמאפיין אותה בשנים האחרונות זה חוסר יציבות, אבל יש כאן טאלנטים ויכולת חדשנות יוצאי דופן, ויש שותפות וסולידריות שאני אישית מאוד גאה בה".

*** גילוי מלא: הכנס בשיתוף אלטשולר שחם פיננסים ובחסות בנק מזרחי טפחות, בזק וקבוצת הפיננסים פרופיט