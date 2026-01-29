אפל רוכשת את חברת הבינה המלאכותית הישראלית Q

חברת אפל מודיעה היום (ה') על רכישת Q, סטארט-אפ ישראלי שפיתח טכנולוגיות מתקדמות לעיבוד אודיו באמצעות למידת מכונה. החברה עוסקת בשיפור חוויות שמע ותקשורת, בין היתר באמצעות טכנולוגיה שמאפשרת דיבור בלחישה ושיפור איכות האודיו בסביבות רועשות או מאתגרות. תנאי העסקה לא פורסמו.

● עסקת וויז-גוגל בסכנה? שורת ארגונים באירופה מתנגדים למיזוג

● אביב רווח חושף את אדפטיב6: גייסה 44 מיליון דולר לשוק הענן הרותח

החברה מנוהלת בידי אביעד מייזלס, יזם ותיק בתעשיית הטק הישראלית, ומועסקים בה כמאה עובדים. מייזלס היה ממייסדי PrimeSense, שנרכשה על ידי אפל בשנת 2013, והטכנולוגיה שלה שימשה בסיס לפיתוח יכולות זיהוי מתקדמות במוצרי החברה. את Q הקים מייזלס יחד עם יונתן וכסלר ואבי ברליה בשנת 2022. החברה פועלת בתחום טכנולוגיות התקשורת והשמע, ומפתחת פלטפורמה לשיפור חוויות תקשורת באמצעות למידת מכונה, עם דגש על העברת אודיו באיכות גבוהה, פרטיות, נגישות ותמיכה בריבוי שפות. Q פועלת בשוק טכנולוגיות המדיה והבידור, מעסיקה עשרות עובדים, וגייסה עד כה הון בשלב סיד, בהיקף שלא פורסם.

ג’וני סרוג’י, סגן נשיא בכיר לטכנולוגיות חומרה באפל, מסר כי החברה מתמקדת בפיתוח טכנולוגיות חדשניות שמאפשרות יצירת מוצרים מהטובים בעולם. לדבריו, Q בולטת בגישה יצירתית לשימוש בטכנולוגיות הדמיה ולמידת מכונה, ואפל נרגשת לצרף את החברה ואת הצוות שלה ולהרחיב את פעילותה בתחום.

מייזלס מסר כי ההצטרפות לאפל פותחת אפשרויות חדשות לפיתוח והטמעה רחבה של הטכנולוגיה שפיתחה Q. לדבריו, השילוב עם אפל יאפשר להביא חוויות שמע מתקדמות למשתמשים רבים ברחבי העולם