טכנולוגיה אפל רוכשת את חברת הבינה המלאכותית הישראלית Q
אפל רוכשת את חברת הבינה המלאכותית הישראלית Q

חברת אפל הודיעה על רכישת הסטארט-אפ הישראלי Q, שפיתח טכנולוגיות אודיו ותקשורת מבוססות למידת מכונה • החברה מנוהלת בידי אביעד מייזלס, ממייסדי PrimeSense שנרכשה גם היא על ידי אפל

מיטל וייזברג 19:00
אפל / צילום: ap, Kathy Willens
אפל / צילום: ap, Kathy Willens

חברת אפל מודיעה היום (ה') על רכישת Q, סטארט-אפ ישראלי שפיתח טכנולוגיות מתקדמות לעיבוד אודיו באמצעות למידת מכונה. החברה עוסקת בשיפור חוויות שמע ותקשורת, בין היתר באמצעות טכנולוגיה שמאפשרת דיבור בלחישה ושיפור איכות האודיו בסביבות רועשות או מאתגרות. תנאי העסקה לא פורסמו.

החברה מנוהלת בידי אביעד מייזלס, יזם ותיק בתעשיית הטק הישראלית, ומועסקים בה כמאה עובדים. מייזלס היה ממייסדי PrimeSense, שנרכשה על ידי אפל בשנת 2013, והטכנולוגיה שלה שימשה בסיס לפיתוח יכולות זיהוי מתקדמות במוצרי החברה. את Q הקים מייזלס יחד עם יונתן וכסלר ואבי ברליה בשנת 2022. החברה פועלת בתחום טכנולוגיות התקשורת והשמע, ומפתחת פלטפורמה לשיפור חוויות תקשורת באמצעות למידת מכונה, עם דגש על העברת אודיו באיכות גבוהה, פרטיות, נגישות ותמיכה בריבוי שפות. Q פועלת בשוק טכנולוגיות המדיה והבידור, מעסיקה עשרות עובדים, וגייסה עד כה הון בשלב סיד, בהיקף שלא פורסם.

ג’וני סרוג’י, סגן נשיא בכיר לטכנולוגיות חומרה באפל, מסר כי החברה מתמקדת בפיתוח טכנולוגיות חדשניות שמאפשרות יצירת מוצרים מהטובים בעולם. לדבריו, Q בולטת בגישה יצירתית לשימוש בטכנולוגיות הדמיה ולמידת מכונה, ואפל נרגשת לצרף את החברה ואת הצוות שלה ולהרחיב את פעילותה בתחום.

מייזלס מסר כי ההצטרפות לאפל פותחת אפשרויות חדשות לפיתוח והטמעה רחבה של הטכנולוגיה שפיתחה Q. לדבריו, השילוב עם אפל יאפשר להביא חוויות שמע מתקדמות למשתמשים רבים ברחבי העולם