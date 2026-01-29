עסקת וויז-גוגל בסכנה? שורת ארגונים באירופה מתנגדים למיזוג

רשות ההגבלים של האיחוד האירופי הודיעה כי עד 10 לפברואר היא תקבל החלטה באשר לאישור עסקת גוגל-וויז. בעוד שמומחי משפט והגבלים מעריכים כי היא צפויה לאשר את העסקה בשל החשש מלחץ אמריקאי, היא יכולה באופן תאורטי להחליט שלא להחליט - ולפתוח באותו היום חקירת הגבלים עסקיים שתדחה את קבלת ההחלטה ותהפוך את התהליך להרבה פחות נעים לכל הנוגעים בדבר.

שורה של ארגונים אזרחיים פנו בימים האחרונים לאיחוד האירופי בבקשה לפתוח בחקירת הגבלים עסקיים שתברר לעומק את העסקה. בין הארגונים: Open Market Institute, Article 19, Balanced Economy Project ו-SOMO, שהגישו מסמך מפורט לאיחוד האירופי שמסביר את סימני השאלה סביב העסקה. אלה הגיעו זמן לא רב לאחר שבכירה לשעבר ברשות ההגבלים הבריטית פרסמה טיעונים דומים באתר העוסק בפרטיות וזכויות דיגיטליות.

הטיעון המרכזי שנשמע שוב ושוב מצד המתנגדים לעסקה נוגע בנגישות שתעניק וויז לגוגל בשכבת אבטחת המידע בענן של החברות האירופאיות. המתנגדים חוששים מניצול הגישה הזו לחיסול מתחרים בשוק הענן והסייבר והגדלת התלות בגוגל, מתן עדיפות לוויז כפתרון סייבר בתוך סביבת גוגל, וניצול הנתונים שאוספת וויז על לקוחותיה בתוך גוגל. תופעות אלה עשויות להפוך את ההגירה מוויז או משירות הענן של גוגל למתחרות לקשה יותר ולהגדיל את העלויות המוטלות על הלקוחות.

"לקוחות לא רוצים להיות נעולים אצל ספק אחד"

הדברים מהדהדים את אזהרתה של ראש המחלקה הבינלאומית במשרד ההגבלים הבריטי (CMA) הילרי ג'נינגס, שכתבה באתר טק פוליסי כי "גוגל תתייצב בעמדה שתאפשר לה לעצב את רמת התאום בין סביבות ענן מתחרות, ויגביר את התלות בספק יחיד". היא גם העלתה חשש שמא וויז תוכל לשתף עם גוגל תובנות על הגדרות אבטחת המידע של מערכות מקומיות - לחיזוקה של גוגל, והוסיפה כי "חלק מהמשקיעים תיארו את וויז כסוס טרויאני, שעשוי לתת לגוגל נראות לעננים מתחרים שאף מתחרה לא הצליח לשחזר".

על החשש הזה ענה מנהל תחום הענן בגוגל תומאס קוריאן, שציין זמן קצר לאחר הכרזת העסקה במרץ שעבר כי "גישת העננים המרובים (כלומר, העבודה עם שירות הענן של מיקרוסופט ואמזון נוסף על זו של גוגל - א"ג) היא דבר שהלקוחות שלנו רוצים, וזה אומר שפרויקטים חדשים עם הענן של גוגל יכול להתחבר לפרויקטים קודמים שנעשו במערכות אחרות. לקוחות לא רוצים להיות נעולים אצל ספק אחד".

אם הכל יעבור כשורה וההתנגדויות לא יתקבלו, ב-10 בפברואר יוכלו עובדי ומשקיעי וויז לנשום לרווחה וליהנות מהאקזיט הגדול בהיסטוריה - רכישה של חברה בת שש שנים בקושי בסכום של 32 מיליארד דולר במזומן. לפי ההערכה, ארבעת המייסדים לבדם - אסף רפפורט, ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק, יכניסו כ- 1.5 מיליארד דולר לפני מס כל אחד.

מוויז לא התקבלה תגובה לידיעה.