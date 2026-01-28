אביב רווח חושף את אדפטיב6: גייסה 44 מיליון דולר לשוק הענן הרותח

היזמים הסדרתיים אביב רווח ואיל ברוש, שמכרו את קומרס סיינסס (Commerce Sciences) לטאבולה לפני כמעט עשור, חוזרים עם חברה חדשה, שנועדה הפעם לתחומי תשתיות הענן והבינה המלאכותית: אדפטיב6, שגייסה עד היום 44 מיליון דולר בשני סבבים. אליהם הצטרף מייסד משותף נוסף, סמנכ"ל הטכנולוגיות עומר מילר.

החברה הוקמה כבר בשנה שעברה, ובינתיים צברה מספר לקוחות בישראל ובעולם, בהן חברות ענק כמו באייר וטיקטמאסטר, והוכיחה כי היא יכולה לצמוח בשיעורים שמזכירים חברות דומות בתחום ניטור ובקרה של עלויות ענן כמו פינאאוט (Finout) הישראלית.

אלא שבשונה מפינאאוט, או חברות נוספות כמו קלאודביליטי שנמכרה ל-IBM או קלאוד זירו בתחום ניהול העלויות (finops) - אדפטיב6 עוסקת בניהול ובאופטימיזציה של צריכת משאבי ענן על-ידי חיבור לקוד הנכתב על-ידי עובדי החברה, זיהוי אנומליות שמעמיסות על עלויות הענן ושליחת המלצות לתיקון הקוד, בדרך-כלל באופן אישי למפתח שכתב את הקוד. על-ידי כך, סבורים בחברה כי ניתן יהיה לחסוך בזבוז משאבי ענן, שהיקפו בשנה בכלל תעשיית הטכנולוגיה מגיע לכ-200 מיליארד דולר בשנה מתוך כטריליון דולר הוצאות על ענן.

התוצאה דומה: שתי החברות מסייעות להפחתת עלויות הענן בחברות - אחד מסעיפי העלויות המכבידות ביותר על חברות צעירות שנמצאות בשלבי צמיחה ונדרשות לאחסן ולעבד יותר ויותר מידע בעלויות שגדלות באופן מעריכי.

אלא שבאדפטיב6, שרבים מבכיריה הגיעו מיחידות הסייבר של 8200 או מחברות סייבר לשעבר, טוענים כי הם מאמצים גישה מעולמות אבטחת המידע. המערכת סורקת את כל פלטפורמות הענן בשירות הלקוחות - AWS של אמזון, GCP של גוגל ואז'ור של מיקרוסופט, ומערכות ניהול קוד ונתונים כמו דאטה בריק, טרה-פורם וסנואופלייק ומנטר בעיות תצורת ענן, מחברת אותן לשורות הקוד שיצרו אותן, ושולחת למי שכתב אותן המלצות לתיקון. לא תמיד מדובר בקוד מוטעה, אלא בקוד שצורך משאבי ענן רבים - למשל קוד שנכתב בגרסה מיושנת של שפת תוכנה.

לחסוך בהוצאות הענן

בחברה טוענים כי עליית השימוש בקוד אוטומטי שנכתב על-ידי מנוע AI - כמו בדרוק של אמזון או קלוד קו-וורק - איננו פותר את הבעיה, אלא רק מגביר אותה: הוא מכיל לא פעם קוד שגוי או קוד שמתעלם מהצורך לחסוך במשאבי ענן.

בסך-הכול, טוענים בחברה, המערכת מסוגלת לחסוך בין 15% ל-35% מסך הוצאות הענן, ובמקרים שהתגלו, תיקון פשוט של תצורה שגויה בודדת חסך יותר ממיליון דולר בהוצאות הענן השנתיות.

אדפטיב6 איננה פועלת בחלל ריק: בעוד שחברות הפינאופס אינן מהוות תחרות ישירה - למרות שהתוצאה דומה - היא מתחרה בעיקר בטורבונומיק (Turbonomic) שנרכשה על-ידי IBM ב-1.8 מיליארד דולר כבר לפני חמש שנים.

אדפטיב 6 חושפת כי גייסה עד היום 44 מיליון דולר, בהם 16 בסיבוב הסיד שהובל על-ידי ינאי אורון מורטקס ואייל ניב מפיטנגו, וסיבוב ה-A שנחתם לאחרונה, אותו הוביל אחד המשקיעים הותיקים והממולחים בשוק התוכנה הארגונית הישראלי: ז'ק בנקוסקי מטעם קרן USVP, שהוביל בעבר השקעות בחברות ישראליות כמו טראסטיר שנמכרה ל-IBM, זרטו שנמכרה (ללא תשואה) ל-HPE, ודיון נטוורקס שנמכרה לברודקום. אליו הצטרפו לסיבוב החדש משקיעות כמו פורג'פוינט של יוצאי YL הישראלית, קרן ניו-ארה והמשקיעות המוקדמות פינטגו ו-ורטקס.

אדפטיב6 מעסיקה 51 עובדים, בהם 37 בישראל, והשאר בהונגריה ובארה"ב.