רכישת ענק בשוק ה-AI: מארוול רוכשת חברה ב-115 מיליארד דולר

יצרנית השבבים האמריקאית מארוול (Marvell Technology) הודיעה היום (ב’) כי תרכוש את חברת הרכיבים האופטיים לומנטום (Lumentum) בעסקת מניות בשווי של כ-115 מיליארד דולר, כולל חוב. העסקה, מהגדולות שנחתמו השנה, נועדה לחזק את מעמדה של מארוול בשוק תשתיות הבינה המלאכותית.

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לפי ההודעה המשותפת שפרסמו החברות, בעלי המניות של לומנטום יקבלו 4.5 מניות של מארוול תמורת כל מניה שברשותם. התמורה משקפת שווי של כ-1,132 דולר למניית לומנטום, ופרמיה של כ-23.9% ביחס למחירי הסגירה של מניות החברות ב-28 באוקטובר, לפני פרסום הדיווחים הראשונים על המגעים ביניהן. שווי המניות בעסקה עומד על כ-102.5 מיליארד דולר.

עם השלמת העסקה, צפויים בעלי המניות של מארוול להחזיק בכ-67% מהחברה הממוזגת, ובעלי המניות של לומנטום בכ-33%. דירקטוריוני שתי החברות אישרו את ההסכם פה אחד, והשלמתו צפויה במחצית הראשונה של 2028, בכפוף לאישורי בעלי המניות והרגולטורים.

בהודעת החברות נמסר עוד כי המיזוג צפוי להרחיב את השוק הפוטנציאלי שאליו תוכל לפנות החברה הממוזגת לכ-550 מיליארד דולר, ולהניב חיסכון שנתי של יותר ממיליארד דולר. בנוסף, החברות מעריכות כי העסקה תתרום לרווח המתואם למניה של מארוול כבר בשנה הראשונה לאחר השלמתה. מנכ"ל מארוול, מאט מרפי, ימשיך לכהן כיו"ר וכמנכ"ל החברה הממוזגת, ושלושה מחברי דירקטוריון לומנטום, בהם המנכ"ל מייקל הרלסטון, יצטרפו לדירקטוריון מארוול.

העסקה הגדולה ביותר של מארוול

לומנטום, שגודלה כמחצית מזה של מארוול, מתמחה בייצור רכיבים אופטיים, ובהם לייזרים מתקדמים ומקלטים-משדרים אופטיים, המשמשים להעברת מידע במהירות גבוהה בין שבבים, שרתים ומרכזי נתונים. שילוב יכולות פיתוח השבבים של מארוול עם הטכנולוגיות האופטיות של לומנטום צפוי לאפשר לחברה הממוזגת להציע פתרונות תקשורת משולבים ללקוחותיה.

מנכ"ל מארוול, מאט מרפי, אמר בהודעת החברה כי תשתיות הבינה המלאכותית עוברות שינוי משמעותי לעבר תקשורת אופטית, וכי מדובר בהזדמנות שמתרחשת פעם בדור. לדבריו, החברות שיובילו את המעבר הזה יקבעו את הסטנדרטים הטכנולוגיים לשנים הבאות.

מארוול הפכה בשנים האחרונות לאחת החברות הבולטות בתחום תשתיות הבינה המלאכותית. שווי השוק שלה זינק ליותר מ-170 מיליארד דולר, בין היתר בזכות פעילותה בפיתוח שבבים מותאמים אישית וטכנולוגיות תקשורת עבור ענקיות טכנולוגיה כמו אמזון. ביוני האחרון הצטרפה החברה למדד S&P 500, לאחר שעמדה בדרישות הרווחיות לכניסה למדד, על רקע העליות החדות במנייתה והביקוש הגובר לשבבי בינה מלאכותית. העסקה הנוכחית תהיה הגדולה בתולדות מארוול.

גם ענקית השבבים אנבידיה מעורבת בפעילותן של שתי החברות. מוקדם יותר השנה השקיעה אנבידיה 2 מיליארד דולר במארוול וסכום זהה בלומנטום, כחלק מהרחבת פעילותה בתחום תשתיות הבינה המלאכותית. לפי רויטרס, אנבידיה לא מסרה תגובה מיידית להודעה על העסקה.

"חברת טריליון הדולר הבאה"

הצמיחה בפעילותה של מארוול באה לידי ביטוי גם בתוצאותיה הכספיות. הכנסות החברה השנתיות יותר מהוכפלו, מכ-3 מיליארד דולר בשנת הכספים 2021 לכ-8.2 מיליארד דולר בשנת הכספים 2026. ברבעון השני של שנת הכספים 2027 רשמה החברה הכנסות שיא של כ-2.74 מיליארד דולר, עלייה של 37% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ביוני האחרון הגיעה מניית מארוול לשיא, לאחר שמנכ"ל אנבידיה, ג’נסן הואנג, כינה אותה "חברת טריליון הדולר הבאה".

באוקטובר הציגה מארוול תחזית להכנסות של 70-90 מיליארד דולר בשנת הכספים 2031. מתוך סכום זה, החברה צופה כי כ-37.5 מיליארד דולר יגיעו מתחום החיבורים בין רכיבי מחשוב, שוק שלפי הערכותיה צפוי לצמוח בקצב שנתי של 65% ולהגיע להיקף של 65 מיליארד דולר עד 2030.

עם זאת, העסקה מגיעה בתקופה שבה המשקיעים מגלים זהירות גוברת כלפי ההשקעות העצומות בבינה מלאכותית, על רקע החששות מפני שחיקת שולי הרווח והאטה בתזרימי המזומנים. מאז הדיווחים הראשונים על המגעים בין החברות בסוף אוקטובר, איבדה מניית לומנטום כ-8% מערכה, בעוד מניית מארוול ירדה בכ-22%, על רקע גל ירידות רחב במניות השבבים, שהחריף בעקבות התחזית החלשה של אינטל.