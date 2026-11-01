ימי המסחר האחרונים של השבוע שעבר התנהלו בוול סטריט בירידות בהובלת מדד נאסד"ק, על רקע נפילת מניות טכנולוגיה שפרסמו דוחות ובראשן אינטל . במצטבר בימים חמישי ושישי מדד דאו ג'ונס נחלש ב-1.3%, מדד S&P 500 ירד ב-2.1% ומדד נאסד"ק צנח ב-4.2%. אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

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טאואר: המניה נפלה בהמתנה לדוחות הכספיים

מתחילת השנה הנוכחית ועד חודש יוני, מניית טאואר סמיקונדקטור זינקה בכ-170% לשיא, אולם מאז ועד סוף השבוע האחרון, המניה איבדה 41.8% מערכה. ביום שישי האחרון המניה נפלה ב-11.4%. יצרנית השבבים ממגדל העמק נסחרת כעת בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי של 18.9 מיליארד דולר, כ-14 מיליארד דולר פחות משוויה בשיא בחודש יוני.

למעשה, מאז השיא ועד היום לא נראה שחל שינוי משמעותי בפעילות של טאואר עצמה, אך היא כמובן מושפעת מאוד מהסנטימנט הכללי בשוק השבבים, מה שבא לידי ביטוי גם בסוף השבוע האחרון. מדד השבבים של פילדלפיה איבד ביום שישי 7.2% מערכו בהובלת אינטל שצנחה ב-28.6% ומשכה איתה עוד מניות בסקטור; מאז השיא ביוני המדד נחלש ב-27%.

טאואר, בניהולו של ראסל אלוואנגר, תפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי מחר (ב') ולפי קונצנזוס האנליסטים היא אמורה להציג צמיחה של כ-32% בהכנסות ל-522 מיליון דולר, ושל כמעט פי 2 ברווח למניה ל-1.07 דולר. הרבעון הקודם הסתיים בטאואר עם מכירות שיא ועקיפת תחזיות ועוד קודם לכן טאואר הודיעה על העלאת היעדים שלה לשנת 2028 בעקבות השקעה ביפן שתגדיל את קיבולת הייצור שלה. נכון להיום, לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 10 אנליסטים ממליצים על טאואר בהמלצות חיוביות ואנליסט אחד נייטרלי, ומחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 88% ומתקרב למחיר השיא שאליו הגיעה ביוני. עם זאת, ייתכן שלאחר פרסום הדוחות, חלק מהאנליסטים יעדכנו את מחירי היעד כדי שישקפו טוב יותר את המכפילים בשוק כיום.

למונייד בשפל של מעל שנה, למרות צפי לצמיחה דו-ספרתית בדוחות השבוע

עוד חברה שתפרסם השבוע דוחות, ומנייתה נחלשה בשבוע שעבר, היא חברת הביטוח הדיגיטלי, למונייד . המניה ירדה ביום שישי ב-6.5% וננעלה בשפל של מעל שנה, שמשקף לחברה שווי שוק של 3.3 מיליארד דולר. בתחילת השנה למונייד כבר נסחרה ברמות מחירים גבוהות בהרבה ואיבדה מאז מעל מחצית משוויה.

למונייד, שהקימו דניאל שרייבר המכהן כמנכ"ל ושי וינינגר המכהן כנשיא, תפרסם את הדוחות הכספיים ביום חמישי הקרוב. האנליסטים שמסקרים אותה צופים צמיחה של 65.8% בהכנסות ל-322 מיליון דולר, לצד עלייה בהפסד הנקי למניה, מרמה של 51 סנט ברבעון המקביל ל-58 סנט ברבעון השלישי השנה. לפי תחזית החברה, היא צפויה לעבור ל-EBITDA מתואם חיובי (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) ברבעון הרביעי השנה.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, רוב האנליסטים נייטרליים בנוגע למניה - 7 מתוך 10, כאשר 3 אנליסטים חיוביים ו-2 שליליים. מחירי היעד שלהם נעים בטווח רחב שבין 38 דולר (דיסקאונט של 11.5% על מחיר המניה בניו יורק) עד 92 דולר (פרמיה של 114% על המחיר).

סיליקום מחקה כמעט רבע משוויה ביומיים שאחרי הדוחות

מי שכבר פרסמה דוחות כספיים היא סיליקום , שביומיים שלאחר הדוחות מחקה קרוב לרבע מערכה. סיליקום, בניהולו של לירון אייזנמן, היא ספקית פתרונות רשת ותשתיות דאטה, ושווי השוק שלה בנאסד"ק הוא כ-193 מיליון דולר. מניית סיליקום הייתה החזקה ביותר בין הישראליות בוול סטריט במחצית הראשונה של השנה, אך מאז השיא שאותו רשמה בחודש יוני, היא איבדה 45.6% משוויה, כאמור חלק גדול מזה בנפילה בשבוע שעבר.

הדוחות שהחברה פרסמה דווקא היו חיוביים: סיליקום צמחה ב-71.1% ברבעון השלישי ורשמה הכנסות של 26.7 מיליון דולר, ובמקביל צמצמה ב-87.8% את ההפסד הנקי לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) ל-341 אלף דולר. על בסיס Non-GAAP היא אף חזרה מוקדם מהצפוי לרווח נקי, בסך 257 אלף דולר. סיליקום גם העלתה את תחזית ההכנסות השנתית מ-93-95 מיליון דולר ל-96-98 מיליון דולר, כך שהיא צפויה לצמוח השנה ב-57% ביחס ל-2025.

מה מסביר את התגובה הקשה בשוק? קשה להתנתק מהסנטימנט הכללי בכל הנוגע להשקעות ב-AI - סיליקום פועלת בתחום בפרט ב-AI Inference והוא אחד ממנועי הצמיחה הבולטים שלה. באתר המשקיעים Simply Wall Street הציגו סיבה אפשרית נוספת, והיא שהמשקיעים מעדיפים להיות זהירים על רקע היסטוריית ההפסדים והתנודתיות של סיליקום, ולא מוכנים להתייחס לתוצאות חיוביות של רבעון אחד בלבד. עם זאת ציינו באתר שתוצאות הרבעון מהוות גיבוי משמעותי לתזה החיובית על המניה.-