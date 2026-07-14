יצרנית השבבים טאואר מדווחת על תוכנית להרחבה אסטרטגית של כושר הייצור שלה במפעל ביפן, המייצר פרוסות סיליקון של 300 מ"מ - ובמקביל מעדכנת את המודל שלה לשנת 2028 ומעלה משמעותית את יעדיה הפיננסיים. החברה, בראשותו של ראסל אלוואנגר, מציבה יעד הכנסות של 3.6 מיליארד דולר בשנת 2028, לעומת יעד קודם של 2.8 מיליארד דולר, ויעד הרווח הנקי ל-2028 עולה מ-750 מיליון דולר ל-1.2 מיליארד דולר. מדובר על הגדלת יעד ההכנסות ב-28.6% ויעד הרווח בלא פחות מ-60% לעומת היעדים הקודמים.

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העלאת היעדים מגיעה כאמור על רקע תוכנית ההרחבה של כושר הייצור ביפן, עבור פלטפורמת הסיליקון פוטוניקס של טאואר, הסיליקון גרמניום ויכולות האריזה האופטיות המתקדמות. התוכנית, בתמיכת ממשלת יפן, נועדה לתת מענה לביקוש ארוך הטווח שלפי טאואר הולך וגובר מצד לקוחותיה.

לפי הודעת החברה, התוכנית כוללת שני מסלולים - הראשון צפוי להוסיף לטאואר כושר ייצור בתחום ה-300 מ"מ בפלטפורמת הסיליקון פוטוניקס, עם מוכנות מלאה לייצור ברבעון הרביעי של 2027. השני יתחיל במקביל לראשון ויכלול הקמה של מפעל ייצור 300 מ"מ נוסף בסמוך לקיים, בכפוף להשלמת תנאים מסוימים. סך ההשקעות בשני המסלולים מוערך בשלב זה בכ-3 מיליארד דולר נטו, לאחר קיזוז מענקים בסך כמיליארד דולר מממשלת יפן.

נזכיר שטאואר ביצעה לאחרונה ארגון מחדש של פעילותה ביפן (מיזם TPSco) וקיבלה בעלות מלאה על מפעל ה-300 מ"מ. בהמשך טאואר הודיעה על חוזי אספקה בשווי 1.3 מיליארד דולר בתחום הסיליקון פוטוניקס, שנחשב למנוע צמיחה מרכזי שלה, לשנת 2027. מדובר בטכנולוגיה שבה משתמשים באור כדי להעביר נתונים בתוך השבב, שמציג ביצועים טובים ומהירים יותר ומתאים לדאטה סנטרים בעידן ה-AI, עם היקפי דאטה גדולים מאוד.

"עלייה משמעותית בתחזיות המודל העסקי"

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר סמיקונדקטור, אמר: "אנו גאים ומעריכים מאוד שממשלת יפן בחרה בטאואר להוביל את הרחבת הפיתוח והייצור של טכנולוגיות אסטרטגיות חשובות אלו. ביחד אנו מקימים מרכז מצוינות גלובלי ייחודי, הנשען על הובלה טכנולוגית, ומצוינות בייצור ובאיכות המוצרים. על בסיס היכולות והמוניטין של חברת TPSCo להפוך חדשנות טכנולוגית פורצת דרך לייצור המוני באיכות גבוהה, ובתמיכת ממשלת יפן, נקים מרכז מו״פ וייצור מתקדם וייחודי בהיקף נרחב בתחומי הסיליקון פוטוניקס, הסיליקון גרמניום ואריזות אופטיות מתקדמות. באמצעות השילוב בין הטכנולוגיה הייחודית המובילה של טאואר לבין יכולות הייצור יוצאות הדופן של יפן, המוסדות המובילים בתחום המחקר, והמשאב האנושי המסור והמיומן ביפן, אנו בונים פלטפורמה אסטרטגית שתניע ותוביל חדשנות, צמיחה כלכלית והובלה בתעשיית הסמיקונדקטור לתוך העשורים הבאים".

אלוואנגר הוסיף כי "המסלול הראשון תומך בעלייה משמעותית בתחזיות המודל העסקי המעודכן שלנו לשנת 2028. המסלול השני מוסיף במהירות וביעילות כושר ייצור לפעילות קיימת ורווחית, בהשוואה לתהליכי לימוד והכשרה ממושכים של הקמת מפעל חדש או בהעברת מוצרים ממפעל למפעל, ובכך מאפשר עמידה בלוחות הזמנים הנדרשים של מעבר לייצור המוני של קהל לקוחותינו תוך תרומה לתזרים המזומנים של החברה. אנו צופים שמסלול ההרחבה השני יהווה בסיס להמשך צמיחה שנים רבות קדימה, הרבה מעבר ל-2028".

טאואר נסחרת בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי של 26 מיליארד דולר אחרי קפיצה של מעל 400% במחיר המניה בשנה האחרונה.