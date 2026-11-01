חברת דירוג האשראי מודי'ס העלתה את תחזיות הצמיחה שלה לכלכלת ישראל, אך מזהירה כי הנתונים המרשימים אינם משקפים בהכרח שיפור דומה בפעילות הכלכלית בתוך המדינה. בסקירה שפרסמה ביום חמישי האחרון, בעקבות הבחירות לכנסת, מציינת החברה כי חלק ניכר מהשיפור בתחזיות נובע משינויים סטטיסטיים באופן מדידת פעילותן של חברות ישראליות בחו"ל, על רקע הזינוק ביצוא ההייטק הקשור למהפכת הבינה המלאכותית.

● הנתון שמסביר מה מבהיל כל כך את וול סטריט

● מכחלון ועד אהוד ברק ואיילת שקד: מה קורה לחברות עסקיות כשהן מגייסות פוליטיקאים לשעבר

מודי'ס צופה כעת כי המשק הישראלי יצמח ב־5% בשנת 2026, לעומת תחזית קודמת של 3.7%, וב־6% בשנת 2027, לעומת 5% בתחזית הקודמת. לדברי החברה, העדכון משקף בעיקר שינויים שביצעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כדי לשקף טוב יותר את תרומת הייצור בחו"ל של חברות ישראליות לתוצר.

הפער בולט במיוחד בתחזיות בנק ישראל, שאליהן מתייחסת מודי'ס. בעוד שהבנק המרכזי צופה צמיחה של 5.6% השנה ו־7.5% בשנה הבאה, בניכוי הייצור בחו"ל התחזיות עומדות על 3.4% ו־5.1% בלבד, בהתאמה. במודי'ס מדגישים כי הצמיחה המהירה בפעילות זו מעוותת את תמונת הפעילות הכלכלית המקומית. לשם השוואה, התחזיות הקודמות של מודי'ס עמדו על 3.7% ו־5%, בהתאמה. כלומר, ההעלאה בתחזיות משקפת בעיקר את השינוי הסטטיסטי, ולא שיפור משמעותי בהערכת הצמיחה המקומית.

התחזיות הפיסקליות משתפרות, הסיכונים הפוליטיים נותרו

לצד ההסתייגות מנתוני הצמיחה, מודי'ס מציגה תמונה חיובית יותר של מצבה הפיסקלי של ישראל. החברה הורידה את תחזית הגירעון לשנת 2026 מ־5.9% ל־5% מהתוצר, ואת תחזית יחס החוב לתוצר מ־70.1% ל־68.5%. השיפור מיוחס בעיקר להכנסות גבוהות מהצפוי. בשנים 2027 ו־2028 צופה החברה גירעון של 4.8% ו־4.3%, בהתאמה, על רקע התמתנות בהוצאות הביטחון, שעם זאת יישארו גבוהות מבחינה מבנית.

באשר לתוצאות הבחירות, במודי'ס מעריכים כי זהות הממשלה הבאה לא תשפיע באופן מיידי על איכות האשראי של ישראל, בשל הדמיון הרחב במדיניות הכלכלית, הפיסקלית והביטחונית בין המפלגות. לפי תוצאות הספירה שפורסמו ב־30 באוקטובר, גוש נתניהו זכה ב־53 מנדטים, שמונה פחות מ־61 הדרושים לרוב בכנסת. במודי'ס מעריכים כי הקמת ממשלה עשויה להימשך שבועות ואף חודשים.

עם זאת, מודי'ס מגדירה את היחלשות החוזק המוסדי כסיכון המרכזי לאיכות האשראי בעקבות הבחירות. לדבריה, המשך צעדים שיפגעו בעצמאות מערכת המשפט ובאיזונים והבלמים עלול לשחוק עוד יותר את הערכתה לחוזק המוסדי של ישראל.

במקביל, מודי'ס מעריכה כי ממשלה נוספת בראשות בנימין נתניהו צפויה להמשיך במדיניות הנוכחית, ובכך להחריף את המתיחות ביחסים הבינלאומיים. לעומתה, ממשלה בראשות איש אופוזיציה עשויה להפגין פתיחות רבה יותר לפתרונות דיפלומטיים על פני עימותים צבאיים ישירים. בחברה מציינים כי שינוי במדיניות כלפי עזה, הגדה המערבית, לבנון ואיראן עשוי לסייע בשיקום היחסים הבינלאומיים ולהשפיע לחיוב על איכות האשראי של ישראל.

מודי'ס לא הודיעה על שינוי בדירוג האשראי של ישראל, העומד על Baa1 עם אופק יציב.