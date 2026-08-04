אחרי שמניית טאואר נחלשה בכ-26% מהשיא של חודש יוני, יצרנית השבבים מפרסמת את דוחות הרבעון השני. ההכנסות הסתכמו ב-460 מיליון דולר ובשורה התחתונה נרשם רווח נקי של 88 סנט למניה, גבוה מתחזיות האנליסטים שהיו להכנסות של כ-455 מיליון דולר ורווח של 76 סנט למניה.

התוצאות ברבעון משקפות צמיחה של 24% ביחס לרבעון המקביל, ושיא מכירות בחברה. השיא צפוי להישבר ברבעון השלישי: טאואר צופה בו הכנסות של 520 מיליון דולר, צמיחה של 31% לעומת הרבעון המקביל. מדובר על הכנסות שגבוהות בכ-6% מתחזיות האנליסטים.

החולשה האחרונה במניה מגיעה אחרי זינוק של כ-170% מתחילת השנה עד לאותו שיא. במקביל, מדד השבבים שעלה בכ-107% עד לשיא של חודש יוני, נחלש מאז בכ-22%.

נזכיר שטאואר הודיעה לאחרונה על הרחבת המפעל שלה ביפן, וכתוצאה מכך על העלאת היעדים שהציבה לעצמה לשנת 2028: החברה הציבה יעד הכנסות של 3.6 מיליארד דולר לעומת 2.8 מיליארד דולר קודם, ויעד הרווח הנקי ל-2028 עלה מ-750 מיליון דולר ל-1.2 מיליארד דולר. הרחבת כושר הייצור ביפן תתמוך בין היתר בייצור של פלטפורמת הסיליקון פוטוניקס של טאואר, מנוע צמיחה משמעותי שלה; עם פרסום הדוחות הקודמים, טאואר דיווחה שקיבלה חוזי אספקה בתחום בשווי 1.3 מיליארד דולר לשנת 2027.