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שוק ההון והשקעות טאואר מציגה שיא במכירות ועוקפת את התחזיות; המניה מזנקת בארה"ב
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טאואר

טאואר מציגה שיא במכירות ועוקפת את התחזיות; המניה מזנקת בטרום מסחר

חברת השבבים הישראלית עקפה את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה, עם הכנסות בגובה 460 מיליון דולר ורווח נקי של 88 סנט למניה • המניה מזנקת במעל 6% במסחר המוקדם בוול סטריט

שירי חביב ולדהורן 14:04
ראסל אלוונגר, מנכ''ל טאואר / צילום: ענבל מרמרי
ראסל אלוונגר, מנכ''ל טאואר / צילום: ענבל מרמרי

אחרי שמניית טאואר נחלשה בכ-26% מהשיא של חודש יוני, יצרנית השבבים מפרסמת את דוחות הרבעון השני. ההכנסות הסתכמו ב-460 מיליון דולר ובשורה התחתונה נרשם רווח נקי של 88 סנט למניה, גבוה מתחזיות האנליסטים שהיו להכנסות של כ-455 מיליון דולר ורווח של 76 סנט למניה.

התוצאות ברבעון משקפות צמיחה של 24% ביחס לרבעון המקביל, ושיא מכירות בחברה. השיא צפוי להישבר ברבעון השלישי: טאואר צופה בו הכנסות של 520 מיליון דולר, צמיחה של 31% לעומת הרבעון המקביל. מדובר על הכנסות שגבוהות בכ-6% מתחזיות האנליסטים.

החולשה האחרונה במניה מגיעה אחרי זינוק של כ-170% מתחילת השנה עד לאותו שיא. במקביל, מדד השבבים שעלה בכ-107% עד לשיא של חודש יוני, נחלש מאז בכ-22%.

נזכיר שטאואר הודיעה לאחרונה על הרחבת המפעל שלה ביפן, וכתוצאה מכך על העלאת היעדים שהציבה לעצמה לשנת 2028: החברה הציבה יעד הכנסות של 3.6 מיליארד דולר לעומת 2.8 מיליארד דולר קודם, ויעד הרווח הנקי ל-2028 עלה מ-750 מיליון דולר ל-1.2 מיליארד דולר. הרחבת כושר הייצור ביפן תתמוך בין היתר בייצור של פלטפורמת הסיליקון פוטוניקס של טאואר, מנוע צמיחה משמעותי שלה; עם פרסום הדוחות הקודמים, טאואר דיווחה שקיבלה חוזי אספקה בתחום בשווי 1.3 מיליארד דולר לשנת 2027.