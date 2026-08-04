אנלייט , חברת האנרגיה המתחדשת מהגדולות בישראל, מזנקת היום בבורסה לאחר פרסום דוח רבעון שני מוצלח במיוחד, שכולל בין השאר זינוק של פי 5 ברווח (המועט) שהם רשמו ברבעון המקביל אשתקד, ועליה דרמטית גם בהכנסות. זאת בשל פיתוח מהיר במיוחד של הפרויקטים הסולאריים שלה, כמו גם בזכות הטבות מס שעלו משמעותית. אנלייט גם "תפסה" הטבות מס משמעותיות לעתיד לפני שאלו מבוטלות. בעקבות כך, אנלייט משדרגים את התחזית ל-2026, כאשר המקסימום הישן הופך למינימום החדש.

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השורה התחתונה של אנלייט עומדת על 31 מיליון דולר ברבעון השני, מה שעל פניו לא נראה כמו מספר מרשים, אולם מדובר בזינוק של מעל פי 5 לעומת 6 מיליון דולר ברבעון השני אשתקד. גם ההכנסות זינקו ב-55% לרמה של 210 מיליון דולר. גם לעתיד, אנלייט השלימה "Safe Harbor" לפרויקטים סולאריים בארה"ב מוקדם מהצפוי. במסגרת החקיקה הכלכלית הרחבה שהעביר ממשל טראמפ (Big Beautiful Bill), קוצצו דרמטית הטבות המס שנקבעו בממשל ביידן ליצור סולארי, אך רק עבור פרויקטים שיתחילו להיבנות עד ה-4 ביולי 2026, או יתחברו לחשמל עד סוף 2027. זה הזניק מירוץ להשלמת פרויקטים סולאריים בארה"ב לפני שיעבור הדדליין.

כעת, מדווחים באנלייט שהם הצליחו להגיע ליעד הזה עבור הרבה יותר פרויקטים ממה שציפו. 38% מהפרויקטים בפיתוח ו-91% מהפרויקטים בפיתוח מתקדם כבר השיגו את ההבטחה להטבות מס. זה שדרג משמעותית את ההכנסות, כאשר ההכנסות ממכירת חשמל עלו "רק" ב-43% בהשוואה לרבעון השני של 2025, וההכנסות מהטבות מס זינקו ביותר מפי שתיים מ-18 מיליון דולר ל-44 מיליון דולר. סך ההכנסה זינק מ-135 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ל-210 מיליון דולר כעת.

המקסימום הישן הפך למינימום החדש: תחזית צמיחה משודרגת

גם בהשוואה בין המחצית הראשונה של 2026 לזו המקבילה ב-2025 נרשמה עליה של 55% בכנסות, 38% ב-EBITDA המותאם (54% בנטרול עסקת הענק למכירת צבר הסולארי סאנלייט למוסדיים). הרווח הנקי ירד ב-36%, אך בנטרול עסקת סאנלייט שהגדילה משמעותית את תוצאות המחצית הקודמת - הרווח הנקי זינק ב-160%.

בעקבות כל אלו, אנלייט משדרגת משמעותית את התחזיות שלה לסוף 2026: תחזית ההכנסות הקודמת הציבה רף עליון של 785 מיליון דולר - וכעת הוא הפך לרף התחתון החדש שעומד על 790 מיליון דולר, כאשר הרף העליון עודכן ל-820 מיליון דולר. לשם השוואה, ההכנסות של אנלייט ב-2025 עמדו על 582 מיליון דולר. בכך, אנלייט צפויה לשמור על קצב צמיחה גבוה במיוחד בהכנסות, שעולה בממוצע ב-41% בשנה מאז 2018. באנלייט מבטיחים להגיע לקצב הכנסות של מעל 2.2 מיליארד דולר ב-2028 בפרויקטים שלה, עם שיעור בעלות ממוצע של 90% בהם.

אנלייט מתמקדת בפיתוח מהיר ככל הניתן של פרויקטי אנרגיה סולארית, כאשר רוב המשקל נמצא בארה"ב. למרות שהחברה כבר רווחית, מה שלא מובן מאליו בחברות המתמקדות בעיקר בהתרחבות, הרווחים רחוקים מלהספיק בשביל לעמוד בהוצאות הבניה והפיתוח העצומות שאנלייט מוציאה (723 מיליון דולר ברבעון האחרון לבדו, לעומת 402 מיליון ברבעון המקביל אשתקד). אנלייט נוטלת חובות הולכים וגוברים - 610 מיליון דולר מבנקים ומוסדות בנקאיים, לעומת 531 מיליון דולר ברבעון הקודם. בכלל המחצית הראשונה, התזרים הנובע מהלוואות הגיע לכמעט 1.4 מיליארד דולר. אך נראה שבינתיים, התוצאות מוכיחות את עצמן.

חוזה ענק מול גוגל והתרחבות לאירופה ולחוות שרתים

בין השאר, אנלייט מדווחת על הסכם אספקת חשמל עם גוגל ל-15 שנים עבור הצברים שהיא מחזיקה בדרום-מערב ארה"ב, כאשר תחילת ההפעלה המסחרית צפויה ב-2029. ברבעון האחרון, היא גם סגרה פיננסית את פרויקט CO-BAR באריזונה, בהספק עצום של 1.2 ג'יגהוואט (יותר מתחנות כוח קונבנציונליות חדשות בישראל) ואגירה של 4 ג'יגהוואט-שעה. היא צפויה להכניס רק מפרויקט זה מעל 200 מיליון דולר בשנה הראשונה, מה שמייצג תשואה (לא ממונפת) של כמעט 14%. אנלייט מדווחת גם על כניסה לשני שווקים חדשים באירופה: פרויקטים ברומניה ופינלנד עם תשואות שמגיעות ל-17 ול-18 אחוזים בשנה. בנוסף, אנלייט יוזמת חוות שרתים עם מקורות אנרגיה צמודים, שיצרכו מעל 2 ג'יגהוואט חשמל.

עדי לויתן, מנכ"לית אנלייט, אמרה בעקבות פרסום הדוחות ש"אנו מסכמים רבעון נוסף של צמיחה משמעותית בכל הפרמטרים. ביצועי המחצית הראשונה, לצד התקדמות הפרויקטים והרחבת פעילות אגירת האנרגיה, מאפשרים לנו להעלות את תחזית ההכנסות וה־ Adjusted EBITDA לשנת 2026 ואת קצב ההכנסות הצפוי לסוף 2028. השלמת המימון בהיקף של 2.6 מיליארד דולר למתחם CO Bar ואבני הדרך הנוספות שהושגו ברבעון משקפות את יכולות הביצוע והמימון שלנו ואת האמון מצד שותפינו". לויתן מוסיפה כי "על רקע הביקוש הגובר לחשמל ותנאי השוק הטובים ביותר בעשור האחרון, אנלייט נמצאת בעמדה החזקה בתולדותיה, עם פורטפוליו רחב, מאזן חזק ויכולת ביצוע מוכחת, המאפשרים לנו להאיץ את צמיחת החברה".