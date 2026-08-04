אחרי הטלטלות: רבעון חיובי ל-Wix; עקפה את התחזית ברווח ובהכנסות

חברת האינטרנט Wix רושמת ברבעון השני של 2026 תוצאות גבוהות מתחזיות האנליסטים. החברה, שמאפשרת למשתמשים להקים ולנהל אתרי אינטרנט ורכשה בשנה שעברה את Base44 שפועלת בתחום ה-Vibe-coding, פיטרה לאחרונה קרוב ל-1,000 מעובדיה, ובהמשך הורידה את התחזית השנתית.

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ברבעון השני Wix הציגה צמיחה של 14.9% בהכנסות ל-563 מיליון דולר, כ-10 מיליון דולר מעל תחזיות האנליסטים. בשורה התחתונה נרשם הפסד נקי של 76.4 מיליון דולר לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), לעומת רווח נקי ברבעון המקביל אשתקד. על התוצאות השפיעו גם הוצאות בסך 27.1 מיליון דולר שקשורות לפיטורי העובדים.

על בסיס Non-GAAP, בנטרול תגמולים הוניים לעובדים, עלויות רה-ארגון, הוצאות הקשורות לרכישה ועוד - החברה רווחית עם רווח נקי של 68.2 מיליון דולר, ירידה של כ-50% ביחס לרבעון המקביל.

עם זאת, Wix עקפה בכך את תחזיות האנליסטים, כשרשמה רווח נקי של 1.39 דולר למניה, בזמן שבשוק ציפו ל-1.21 דולר למניה. התזרים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני ב-55.6 מיליון דולר.

במחצית הראשונה של השנה Wix רשמה צמיחה של 14.6% בהכנסות ל-1.1 מיליארד דולר, מעבר מרווח להפסד נקי (GAAP) בסך 134 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 111 מיליון דולר.

בסוף במחצית הראשונה היו לחברה בקופה כ-961 מיליון דולר במזומנים והשקעות, לעומת חוב של 1.63 מיליארד דולר שחלקו לטווח קצר וחלקו ארוך. אחרי פיטורי העובדים, Wix העסיקה בסוף התקופה 4,371 עובדים, 906 פחות מהרבעון הקודם.

Base44 ממשיכה בצמיחה החזקה

כצפוי, אחרי שהתחזית הופחתה לפני כחודשיים, אין כעת שינוי בתחזית. החברה ממשיכה לצפות לצמיחה בשיעור דו-ספרתי נמוך עד בינוני בהכנסות ובשיעור דו-ספרתי נמוך בהזמנות ביחס לשנה שעברה.

לפי החברה, Base44, שנרכשה כאמור בשנה שעברה, ממשיכה את הצמיחה החזקה שלה, ובמחצית השנייה היא גם תרשום רווחיות גולמית (Non-GAAP) של כ-60%, לעומת כ-0% בתחילת השנה, מה שישפיע לטובה על הרווחיות הגולמית הכללית של החברה במחצית השנייה לעומת הראשונה.

Wix מתכננת להשקיע בהוצאות השיווק והמכירה של Base44 כדי להמשיך ולהגדיל נתחי שוק. הדבר יקוזז בעלויות AI נמוכות יותר וירידה בהוצאות המכירות והשיווק ב-Wix עצמה במחצית השנייה ביחס לראשונה, שבה החברה הוציאה סכומים גדולים על פרסום בסופרבול. ברבעון השלישי Wix צופה צמיחה בשיעור דו-ספרתי נמוך.

המנכ"ל אבישי אברהמי מסר כי החברה ממשיכה להשקיע גם ב-Wix Harmony (פלטפורמה של החברה) וגם ב-Base44, וכי בחברה מאמינים שבטווח הארוך האסטרטגיה הזאת תמצב את Wix כך שהיא תתפוס נתחי שוק בשוק מתפתח. הוא הזכיר את השקת Base1, מודל השפה שהשיקה Base44 לאחרונה, שמאפשר לחברה שליטה רבה יותר והתרחבות ללא עלויות נוספות.

אין סימני חולשה

בתגובה לדוחות כתב האנליסט ברנט ת'יל מבנק ההשקעות ג'פריס כי הרבעון השני של Wix היה יציב, למרות פיטורי העובדים והשינוי בתעשייה, ולא נרשמו סימנים לחולשה נוספת בתוצאות. תחום ה-Partners, שהיה חלש ברבעון הקודם, צמח ב-17% ביחס לרבעון המקביל, כך שגם ברבעון השני הצמיחה בו האטה.

ת'יל הוסיף כי לא ניתן עדכון על ה-ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) של Base44, שצמח בחודש מאי ל-150 מיליון דולר, וכי ההנהלה ציינה ש-Base44 צמחה יותר מהצפוי.

להערכתו, השילוב של Base44 ו-Wix Harmony הוא האסטרטגיה הנכונה להתפתח בסביבה הנוכחית, והוא ממשיך להמליץ על המניה ב"קנייה" במחיר יעד של 80 דולר, פרמיה של 41%.