וויקס מעדכנת כלפי מטה את תחזית ההכנסות; המניה צונחת

חברת האינטרנט Wix (וויקס) מעדכנת כלפי מטה את תחזית צמיחת ההכנסות שלה לשנה זו, אך מותירה ללא שינוי את תחזית התזרים החופשי (בנטרול עלויות הקשורות לרכישות ולרה-ארגון בחברה). המניה נופלת בוול סטריט לשפל של מעל תשע שנים. כזכור, החברה עדכנה לאחרונה על פיטורי 20% מעובדיה, כאלף איש, והסבירה זאת בהתחזקות השקל ביחס לדולר ובהתפתחויות ב-AI שדורשות ממנה להפוך לחברה מהירה ורזה.

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Wix מאפשרת למשתמשים בה להקים ולנהל אתרי אינטרנט. בחודש שעבר, החברה פרסמה תחזית שלפיה היא ציפתה להציג צמיחה של "Mid-Teens" (כלומר סביב 15%) בהזמנות בשנת 2026, וצמיחה דומה גם בהכנסות ברמה השנתית וברבעון השני של השנה. כעת היא מעדכנת שההזמנות השנתיות יצמחו בשיעור של "Low-Teens", כלומר שיעור דו-ספרתי נמוך, וההכנסות יצמחו בשיעור שבין Low ל- Mid, כלומר בין שיעור דו-ספרתי נמוך עד סביב 15%. התזרים החופשי יסתכם השנה ב-420 מיליון דולר, עלייה של כ-20 מיליון דולר ביחס לתוכנית הקודמת, וב-Wix מסבירים זאת בהתמקדות בצמיחה רווחית.

רה-ארגון והאטה בצמיחת עסקי הפרטנרים

לפי הדיווח, Base44 - פלטפורמת ה-vibe-coding שהחברה רכשה בשנה שעברה - וכן פלטפורמת 'הרמוני' של החברה ממשיכות להציג ביצועים בהתאם לתחזית שפורסמה לאחרונה. למרות זאת, "החברה צופה ירידה של כ-50 מיליון דולר בהזמנות ושל כ-25 מיליון דולר בהכנסות ב-2026", ביחס לתחזית הקודמת, וזאת משתי סיבות מרכזיות.

הראשונה היא תהליך הרה-ארגון שבמסגרתו פיטרה Wix כ-20% מעובדיה, והשני הוא האטה משמעותית יותר, מעבר לציפיות המוקדמות, בצמיחה בעסקי הפרטנרים של Wix גם בחודש מאי ובתחילת יוני. עסקים אלה היו גם החולייה החלשה בדוחות הרבעון הראשון של החברה. ב- Wix רשמו ברבעון הראשון האטה בצמיחה, וההכנסות מפרטנרים היוו 38% מסך ההכנסות, כ-203 מיליון דולר. בחברה הסבירו זאת בירידה מכוונת במאמצי השיווק של מוצר לתחום, לקראת השקת הדור הבא שלו.

בדיווח מהיום מציינת Wix כי הביצועים הנמוכים מהצפוי בשורה העליונה יקוזזו, ואף יותר מכך, בסכום של כ-70 מיליון דולר שהן עלויות (Non-GAAP) הקשורות לפיטורי העובדים, ולא נלקחו בחשבון בתחזית הקודמת. "קצב החיסכון השנתי המלא צפוי להיות כ-150 מיליון דולר", מעדכנת החברה.

Wix צפויה לרשום עלויות של 30-35 מיליון דולר לפני מס בגין השינוי הארגוני, ורובן יהיו עלויות שקשורות לפיצויי פיטורים והטבות נלוות. רוב ההכרה תהיה ברבעון השני של השנה.

Wix , בניהולו של אבישי אברהמי, נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 2.2 מיליארד דולר.