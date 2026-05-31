"זהו יום עצוב עבורי. קיבלנו החלטה קשה מאוד", כך פתח מנכ"ל Wix, אבישי אברהמי, את ההודעה ששלח לעובדי החברה בשבוע שעבר, ובה הודיע להם על פיטורי 20% מהם. בסוף הרבעון הראשון החברה העסיקה 5,277 עובדים, כך שמדובר בפיטורי יותר מ-1,000 מתוכם. הסיבה המרכזית, לדברי אברהמי, היא שער החליפין שקל-דולר: "ברבעונים האחרונים שער החליפין השתנה משמעותית, והשקל התחזק ביחס לדולר כמעט מדי יום", הסביר אברהמי. "מכיוון שרוב הצוותים שלנו ממוקמים בישראל, חלק מאוד משמעותי מהעלויות שלנו נקובות בשקלים, בעוד שההכנסות שלנו הן ברובן בדולרים. זה יוצר לחץ מבני על היכולת שלנו לפעול בקנה המידה הנוכחי".

Wix, שמאפשרת למשתמשים בה להקים ולנהל אתרי אינטרנט, אינה לבדה: בשבועות האחרונים שומעים על יותר ויותר גלי פיטורים בהייטק הישראלי והעולמי, לרוב כחלק ממה שמוגדר "פיטורי AI" - התייעלות של החברות על רקע התפתחות הבינה המלאכותית והצורך להגיב לשינויים, וזו גם הייתה הסיבה השנייה שאותה הזכיר אברהמי בהודעתו.

חשיפה גדולה לשינויים בשערי החליפין

עם זאת, נראה שבקרב החברות הישראליות גם שער השקל מהווה משקולת משמעותית. דוח של רשות החדשנות שפורסם השבוע, ומסכם את 2025, מצביע על כך שיצוא ההייטק מהווה 79% מהתוצר בענף (לעומת כ-26% בכלל ענפי המשק כולל ההייטק), מה שמדגיש את חשיפת הענף לשינויים בשער החליפין. "לשם המחשה, שינוי של שער הדולר מ-3.7 שקלים בממוצע ב-2024 ל-3.45 שקלים בממוצע ב-2025, מתורגם לירידה של 21 מיליארד שקל בתוצר ההייטק ב-2025 (שהם 1.1% מהתוצר במשק). חשיפה זו מדאיגה לנוכח המשך הירידה בשער הדולר", נכתב בדוח רשות החדשנות. השער הנוכחי מגיע לכ-2.81 שקלים, ירידה של 18.5% ביחס לשער הממוצע של 2025.

גורם שמכיר היטב את הנתונים הנוכחיים אומר לגלובס, כי בהקשר של העסקת עובדים בהייטק, ובתלות בתמהיל העובדים בארץ ובחו"ל ובסוג המקצועות בכל חברה, חברות הייטק מישראל חוו עלייה של סביב 20% בהעסקת עובדים בישראל. לראשונה, העסקת מפתחים בישראל יקרה יותר מהעסקת מפתחים בארה"ב - שלא לדבר על העסקה במזרח אירופה, שבה העלות היא כשליש מבישראל. "ברור שחברה ישראלית תתקשה להצדיק לבורד או לבעלי המניות עלות של פי שלושה", אומר הגורם. הדבר עלול להוביל לכך שחברות שמפטרות עובדים יבחרו לצמצם יותר את הפעילות בישראל לעומת פעילויות בחו"ל, גם אם מדובר בפיטורים על רקע AI ולא בגלל השקל.

כאמור, ב-Wix ציינו את התחזקות השקל כסיבה המרכזית למהלך הכואב. בדוחות הרבעון הראשון, החברה ציינה שהתזרים החופשי השנתי שלה ייפגע בשל עליית בסיס ההוצאות התפעוליות שלה ב-64 מיליון דולר בעקבות התחזקות השקל, ועיקר הפגיעה היא במחצית השנייה של השנה. לא נמסרו נתונים נוספים על השפעות השקל עד כה.

ללא ספק, השקל החזק פוגע ב-Wix כפי שהוא פוגע בחברות ישראליות אחרות, אך נראה שיש עוד גורמים משמעותיים שמובילים לכך שהחברה נאלצת להיפרד מ-20% מהעובדים שלה. מניית Wix הגיעה בשבוע שעבר לשפל של יותר משמונה שנים, ורק מתחילת השנה היא ירדה בשיעור דו-ספרתי, על רקע החשש מפגיעה בעסקיה בשל התפתחות ה-AI.

כחלק מניסיון ההתמודדות, Wix קנתה בשנה שעברה את Base44 של מאור שלמה, מתחום ה-Vibe Coding - חברה שמאפשרת למשתמשים ליצור יצירות דיגיטליות באמצעות שימוש בשפה טבעית, וללא צורך בקוד. הרכישה הזו מוצלחת מאוד, ובשיחת הוועידה שערכה החברה לאחר פרסום הדוחות אמר נשיא Wix ניר זוהר, ש-Base44 היא כיום בעלת נתח השוק הגדול ביותר בתחומה בצפון אמריקה.

משקיעים הרבה בשיווק כשהביקוש גדול

Base44 הגיעה ל-ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) של 150 מיליון דולר באמצע מאי, לעומת מיליונים בודדים כשנרכשה ביוני שעבר. אך הדבר בא עם עלויות גדולות על שיווק - בלי ההוצאות על הפרסום בסופרבול Wix הוציאה ברבעון הראשון כ-90 מיליון דולר. בכנס אופנהיימר שנערך לאחרונה, אמר סמנכ"ל הכספים של Wix, ליאור שמש, כי כרגע החברה מפסידה על הפעילות, אבל זה מובן וזה חלק מהמודל, משום שבסופו של דבר משקיעים בשיווק כשהביקוש כה גדול, וההחזר על ההשקעה (ROI) צפוי להיות תוך שנה.

במקביל, מה שאכזב את המשקיעים בדוחות האחרונים היה החולשה בפעילות החברה עם פרטנרים, שירדה ל-38% מסך ההכנסות (203 מיליון דולר), בעקבות האטה בצמיחה, שנבעה ממה שהוגדר כירידה מכוונת במאמצי השיווק של מוצר לתחום לקראת השקת הדור הבא שלו. על כך אמר שמש בכנס אופנהיימר, כי "מוצרים מזדקנים היום הרבה יותר מהר, והמוצר סטודיו הזדקן תוך שני רבעונים, כי לא היו בו יכולות AI שהפרטנרים מחפשים. אנחנו נשיק אותן בקרוב מאוד".

קשה גם להתעלם מהמהלך האחרון של Wix, שנתפס כשנוי במחלוקת, ואולי אף תמוה. בחברה ראו שהמניה נופלת והחליטו לרכז את תוכנית הרכישה העצמית (Buy Back) שעליה הודיעו בעבר, ולבצע אותה כמכרז. Wix הציעה לבעלי המניות למכור לה מניות במחירים של 80-92 דולר, עד למועד שנקבע. המחיר שנקבע בסוף היה ברף העליון של ההצעה - 92 דולר, ו-Wix קנתה כ-30% מהון המניות שלה תמורת יותר מ-1.6 מיליארד דולר. ייתכן שאם התהליך היה מתבצע בהדרגה במהלך המסחר, Wix הייתה משלמת הרבה פחות תמורת המניות.

הרכישה מומנה ברובה מהכסף בקופה - מעל 1.1 מיליארד דולר - ומשימוש בקו אשראי של 500 מיליון דולר, מה שהעביר את Wix לחוב נטו של כ-700 מיליון דולר (לחברה יש חוב של כ-1.1 מיליארד דולר לטווח ארוך, למחזיקי אג"ח להמרה).

"שינוי שלא מתאים לכל המשקיעים"

שמש הסביר זאת בכנס אופנהיימר: "אנחנו נמצאים בשינוי טכנולוגי מאוד משמעותי שמצריך השקעות, וזה לא מתאים לכל המשקיעים. אנחנו צריכים לנהל חברה לטווח ארוך ותהיה ירידה בתזרים בגלל ההשקעות ב-Base44. לפני כמה שנים, כשנכנסנו לעולם הפרטנרים, השקענו, התזרים ירד והמניה התרסקה - אבל מבחינתנו זיהינו הזדמנות ובנינו עוד זרוע לטווח הארוך. כנ"ל ב-Base44. זה לא מתאים לכולם, ואמרנו שמי שרוצה - ימכור".

שמש הזכיר שהחברה מייצרת תזרים חיובי והחוב יוחזר; "הייתי שמח לראות עוד מיליארד וחצי בקופה, אבל הייתי עושה את ה-Buy Back שוב. אנו צריכים בעלי מניות שמבינים את הכיוון של צמיחה".

אגב, לפי דיווחי החזקות ב-Wix, בעלי מניות בולטים (Ameriprise ו-Senvest) הגדילו החזקות לאחרונה. כעת נשאלת השאלה האם המהלך האחרון ישתלם ל-Wix בטווח הארוך, עם בעלי מניות שתומכים ומבינים את המודל. עד כה, לפחות, זה לא מאוד השפיע, כי המניה ירדה ב-39% ממחיר ה-Buy Back. ייתכן ש-Wix גם חושפת את עצמה למהלך אקטיביסטי, שבו משקיע יאסוף מניות בשפל וינסה להשפיע על פעילות החברה.