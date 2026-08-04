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מאנדיי.קום

14 מיליון דולר: המנכ"לים שפיטרו 600 עובדים ומבקשים שכר כפול

רועי מן וערן זינמן היזמים והמנכ"לים של חברת מאנדיי מבקשים מהאסיפה הכללית של החברה תוספת שכר מדורגת שתביא אותם לרמה של 14 מיליון דולר כל אחד • לאחרונה הודיעה החברה על פיטורי 600 עובדים

שירי חביב ולדהורן פורסם: 08:09 עודכן: 08:17
ערן זינמן ורועי מן, מנכ''לים משותפים במאנדיי / צילום: נתנאל טוביאס
ערן זינמן ורועי מן, מנכ''לים משותפים במאנדיי / צילום: נתנאל טוביאס

לפני שבועיים בלבד הם הודיעו על פיטורי כ-600 עובדים, וכעת רועי מן וערן זינמן היזמים והמנכ״לים של חברת מאנדיי מבקשים תוספת שכר משמעותית. לקראת האסיפה הכללית של החברה שתתקיים ב-6 באוגוסט מבקשים השניים מבעלי המניות לאשר תוכנית שבמסגרתה התגמול של כל אחד משני המנכ"לים עשוי לעלות בהדרגה מכ-7.3 מיליון דולר ב-2025 לכ-14 מיליון דולר ב-2029 כמעט כפול משכרם היום.

החברה מבקשת להעלות את שכרם החודשי ב-19% ל-110 אלף שקל בשנה הראשונה, ואז לתת להם עוד שתי תוספות: בשנה השנייה שכרם יעלה ל-115 אלף שקל ובשלישית ל-120 אלף שקל.

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הקצאת התגמול ההוני השנתית תגדל כך שתגיע ליעד של האחוזון ה-50 בקרב קבוצת ההשוואה (חברות דומות שהתגמולים נבדקו בהשוואה אליהן) עד שנת 2028. תקרת תגמול ההון לכל מנכ"ל תעמוד על 9.5 מיליון דולר בשנה הראשונה (2027), 13 מיליון דולר בשנה השנייה ו-13.65 מיליון דולר בשנה השלישית (2029).

תמהיל ההון המוצע ישתנה מ-70% רכיב ביצועים ל-60% רכיב מבוסס-ביצועים; בחברה מציינים ששינוי זה נועד להתאים את התמהיל לנהוג בקרב החברות המקבילות וליצור איזון טוב יותר.

התקרה עבור תגמולים מבוססי-ביצועים תועלה מ-100% ל-200% - לפי מאנדיי, בדומה לחברות דומות.

מאנדיי מציינת בזימון לאסיפה שאף שהתגמול המקסימלי בגין ביצועים עודפים יועלה ל-200%, קבלת תשלום מקסימלי זה תותנה בהשגת ביצועים יוצאי דופן, רווחיות איתנה ועמידה משמעותית ביעדים האסטרטגיים והפיננסיים של החברה.

לדברי החברה לשם ההמחשה, בשלוש השנים האחרונות (2023, 2024 ו-2025), שיעור הזכאות המחושב לפי הנוסחה (ללא מגבלת תקרה) עבור תגמולים מבוססי-ביצועים שהוענקו למנכ"לים המשותפים עמד בממוצע על 113.5%, אם כי התשלומים בפועל הוגבלו באופן נוקשה על ידי התקרה הקודמת של 100%.

בנוסף, כבר כעת כל אחד מהמנכ"לים המשותפים זכאי לבונוס יעד בגובה 100% מהשכר הבסיסי השנתי (פי 12 מהשכר החודשי), כאשר התשלום המקסימלי עומד על 200% מהשכר הבסיסי השנתי (פי 24 מהשכר החודשי) במקרה של ביצועים העולים על היעד.

אם יעמדו ביעדים, זינמן ומן יקבלו תגמולים בסך כולל של 10.4 מיליון דולר כל אחד ב-2027, בסך 13.9 מיליון דולר ב-2028 ו-14.6 מיליון דולר ב-2029.