14 מיליון דולר: המנכ"לים שפיטרו 600 עובדים ומבקשים שכר כפול

לפני שבועיים בלבד הם הודיעו על פיטורי כ-600 עובדים, וכעת רועי מן וערן זינמן היזמים והמנכ״לים של חברת מאנדיי מבקשים תוספת שכר משמעותית. לקראת האסיפה הכללית של החברה שתתקיים ב-6 באוגוסט מבקשים השניים מבעלי המניות לאשר תוכנית שבמסגרתה התגמול של כל אחד משני המנכ"לים עשוי לעלות בהדרגה מכ-7.3 מיליון דולר ב-2025 לכ-14 מיליון דולר ב-2029 כמעט כפול משכרם היום.

החברה מבקשת להעלות את שכרם החודשי ב-19% ל-110 אלף שקל בשנה הראשונה, ואז לתת להם עוד שתי תוספות: בשנה השנייה שכרם יעלה ל-115 אלף שקל ובשלישית ל-120 אלף שקל.

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הקצאת התגמול ההוני השנתית תגדל כך שתגיע ליעד של האחוזון ה-50 בקרב קבוצת ההשוואה (חברות דומות שהתגמולים נבדקו בהשוואה אליהן) עד שנת 2028. תקרת תגמול ההון לכל מנכ"ל תעמוד על 9.5 מיליון דולר בשנה הראשונה (2027), 13 מיליון דולר בשנה השנייה ו-13.65 מיליון דולר בשנה השלישית (2029).

תמהיל ההון המוצע ישתנה מ-70% רכיב ביצועים ל-60% רכיב מבוסס-ביצועים; בחברה מציינים ששינוי זה נועד להתאים את התמהיל לנהוג בקרב החברות המקבילות וליצור איזון טוב יותר.

התקרה עבור תגמולים מבוססי-ביצועים תועלה מ-100% ל-200% - לפי מאנדיי, בדומה לחברות דומות.

מאנדיי מציינת בזימון לאסיפה שאף שהתגמול המקסימלי בגין ביצועים עודפים יועלה ל-200%, קבלת תשלום מקסימלי זה תותנה בהשגת ביצועים יוצאי דופן, רווחיות איתנה ועמידה משמעותית ביעדים האסטרטגיים והפיננסיים של החברה.

לדברי החברה לשם ההמחשה, בשלוש השנים האחרונות (2023, 2024 ו-2025), שיעור הזכאות המחושב לפי הנוסחה (ללא מגבלת תקרה) עבור תגמולים מבוססי-ביצועים שהוענקו למנכ"לים המשותפים עמד בממוצע על 113.5%, אם כי התשלומים בפועל הוגבלו באופן נוקשה על ידי התקרה הקודמת של 100%.

בנוסף, כבר כעת כל אחד מהמנכ"לים המשותפים זכאי לבונוס יעד בגובה 100% מהשכר הבסיסי השנתי (פי 12 מהשכר החודשי), כאשר התשלום המקסימלי עומד על 200% מהשכר הבסיסי השנתי (פי 24 מהשכר החודשי) במקרה של ביצועים העולים על היעד.

אם יעמדו ביעדים, זינמן ומן יקבלו תגמולים בסך כולל של 10.4 מיליון דולר כל אחד ב-2027, בסך 13.9 מיליון דולר ב-2028 ו-14.6 מיליון דולר ב-2029.