חברת י.ח. דמרי , שבשליטת יגאל דמרי ובניהולו, סיימה את הרבעון השלישי של 2026 עם ירידה במכירות ובפעילות השוטפת, לצד עלייה ברווח הנקי, שנתמכה ברווח חשבונאי חד-פעמי. החברה מכרה ברבעון 125 דירות ומגרשים, לעומת 198 ברבעון המקביל אשתקד - ירידה של כ-37%. התמורה החוזית הכוללת ירדה בשיעור חד יותר, כ-43%, והסתכמה בכ-326 מיליון שקל, כולל מע"מ, לעומת כ-573 מיליון שקל.

הכנסות דמרי ברבעון ירדו בכ-7.6% לכ-416 מיליון שקל. במקביל, עלות המכר עלתה, והרווח הגולמי ירד בכ-24% לכ-133 מיליון שקל. שיעור הרווח הגולמי נשחק מ-39% ברבעון המקביל לכ-32% ברבעון הנוכחי. גם הוצאות המכירה, השיווק וההנהלה עלו, מכ-26 מיליון שקל לכ-37 מיליון שקל.

למרות זאת, הרווח התפעולי עלה בכ-6% לכ-167 מיליון שקל. הסיבה העיקרית היא רווח חשבונאי של כ-60 מיליון שקל, בעקבות כניסת ווייבוקס התחדשות עירונית לחברת דמרי בעיר. ביולי, הוקצו לווייבוקס 49% ממניות החברה הבת, ובעקבות השינוי איבדה דמרי את השליטה בה והפסיקה לאחד את דוחותיה. בחישוב המנטרל את רווח העסקה בלבד, הרווח התפעולי הסתכם בכ-107 מיליון שקל, ירידה של כ-32% לעומת הרבעון המקביל.

הרווח הנקי עלה בכ-13.4% לכ-131 מיליון שקל, לעומת כ-115 מיליון שקל ברבעון המקביל. לצד הרווח מהעסקה, תרמה לשורה התחתונה גם ירידה בהוצאות המס, מכ-33 מיליון שקל לכ-19 מיליון שקל. הרווח לפני מס, לעומת זאת, עלה בכ-1% בלבד והסתכם בכ-150 מיליון שקל.

המלאי של החברה כולל 92 דירות שהושלמו ועוד לא נמכרו, ובנוסף 412 דירות לא מכורות בפרויקטים שצפויים להסתיים עד סוף 2027.

בהסתכלות שנתית המכירות יציבות, התמורה ירדה

בתשעת החודשים הראשונים, מכרה דמרי 535 דירות, כמעט ללא שינוי לעומת 533 בתקופה המקבילה. עם זאת, התמורה הכוללת ירדה בכ-10% לכ-1.23 מיליארד שקל. נתוני המכירות כוללים גם את חלקם של השותפים בפרויקטים. חלקה של דמרי במכירות מתחילת השנה הסתכם ב-515 יחידות ובכ-1.12 מיליארד שקל.

מתחילת אוקטובר ועד ה-25 בנובמבר, מכרה החברה 80 יחידות באמצעות הסכמי מכר בהיקף של כ-168 מיליון שקל, ולצדן התקבלו 33 בקשות רכישה בכ-78 מיליון שקל. אין ודאות שהבקשות יבשילו להסכמים מחייבים. הנתונים לתקופה זו כוללים גם שישה מגרשים לבנייה עצמית. עוד עולה מהדוח כי כ-26% מהמכירות בתשעת החודשים נעשו בתנאי מימון מיטיבים: כ-14% בפריסת תשלומים נדחית וכ-12% באמצעות הלוואות קבלן.

בסוף ספטמבר, כללו הפרויקטים בביצוע כ-4,480 דירות המיועדות לשיווק, שמתוכן 1,435 נמכרו. היתר, כ-3,045 דירות, טרם נמכרו. מדובר גם בפרויקטים בשלבים מוקדמים ובכאלה שהשיווק בהם טרם החל. בפרויקט בשדה דב בתל אביב נמכרו במצטבר 43 דירות מתוך 455, ושיעור הביצוע עמד על 3%. סיום הפרויקט צפוי ב-2031. בפרויקט בבלי, הכולל 280 דירות, טרם החל השיווק. בפרויקטים שבנייתם הסתיימה נותרו בסוף ספטמבר עוד 92 דירות במלאי, ש-16 מהן נמכרו לאחר תום הרבעון.

הרווח מתחילת השנה ירד בכשליש

הכנסות החברה בינואר-ספטמבר ירדו בכ-12% לכ-1.25 מיליארד שקל. עיקר הירידה נובע ממכירת קרקע בחדרה בכ-181 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, שהניבה רווח של כ-150 מיליון שקל. ההכנסות ממכירת דירות, השכרה ועבודות הקמה נותרו כמעט ללא שינוי, בכ-1.23 מיליארד שקל, אך הרווחיות נשחקה. ללא מכירת הקרקעות, שיעור הרווח הגולמי בסעיף הכולל דירות, השכרה ועבודות הקמה ירד מכ-37.8% לכ-33%. הרווח הגולמי הכולל ירד בכשליש לכ-417 מיליון שקל .

הרווח הנקי בתשעת החודשים ירד בכ-34% לכ-270 מיליון שקל. הוצאות המימון נטו עלו בכ-75% לכ-61 מיליון שקל.

התזרים מפעילות שוטפת היה שלילי בהיקף של כ-537 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי של כ-729 מיליון שקל בתקופה המקבילה. גם לפני רכישה והשקעה בקרקעות, נרשם תזרים שלילי של כ-175 מיליון שקל, לעומת תזרים חיובי של כ-57 מיליון שקל אשתקד. הדוח מציין כי מתקיים סימן אזהרה של תזרים שלילי מתמשך, אך הדירקטוריון מעריך שאין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות. בין הנימוקים: מסגרות אשראי זמינות לניצול מיידי בהיקף של כ-1.05 מיליארד שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-4.27 מיליארד שקל, כ-42.2% מהמאזן.

לאחר הרבעון הרחיבה דמרי את פעילותה באנגליה: חברה המוחזקת על ידה ב-51% רכשה בניין משרדים בוורוויק בכ-14.55 מיליון ליש"ט. הנכס בתפוסה של 97%, וההכנסה התפעולית השנתית נטו ממנו מסתכמת בכ-1.89 מיליון ליש"ט, תשואה של כ-13% על מחיר הרכישה לפני הוצאות נלוות.