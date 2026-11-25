רשות המסים דורשת מוויז וממייסדיה - אסף רפפורט, ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק- לשלם סך של כ-20 מיליארד שקל במס מתקבולי האקזיט במזומן ובאופציות לפי מסלול 102 וכן מהקניין הרוחני.

בחברה מציעים לשלם סכום נמוך מכך - אפילו עד כדי מחצית - וההערכה היא כי הצדדים יגיעו לפשרה שתעמוד על כ-12-13 מיליארד שקל, כך נודע לגלובס.

זאת, על אף שהחברה נמכרה כבר בחודש מרץ האחרון ולמרות שהצדדים התכוננות לסגירת העסקה במשך השנה שקדמה לה. ככל שנודע, וויז ומייסדיה שילמו מס למדינה בהיקף של כ-8 מיליארד שקל.

הרחבה מיד.