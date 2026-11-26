חברת ישראל קנדה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2026 ולתשעת החודשים הראשונים של השנה, מהן עולה כי מתחילת השנה נמכרו בפרויקטים של ישראל קנדה ו־ICR כ־186 דירות בהיקף כספי של כ־1.06 מיליארד שקל. ברבעון השלישי נמכרו 44 דירות בכ־285 מיליון שקל, לעומת 56 דירות בכ־322 מיליון שקל ברבעון השני ו־86 דירות בכ־449 מיליון שקל ברבעון הראשון.

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בעקבות השלמת המיזוג עם קבוצת אקרו בתחילת נובמבר, הציגה ישראל קנדה בדוחות גם את נתוני המכירות של אקרו, שמכרה מתחילת השנה 124 דירות. כך, סך המכירות בפרויקטים של שלוש החברות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב־310 דירות בכ־1.7 מיליארד שקל. לאחר תום הרבעון שווקו 91 דירות נוספות בכ־522 מיליון שקל, מתוכן 41 במסגרת כתבי הרשמה. בסך־הכול, מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדוח שווקו 401 דירות בכ־2.2 מיליארד שקל.

בכל הנוגע להטבות המימון, מתוך חוזי מכר מחייבים בהיקף של כ־651 מיליון שקל שעליהם חתמה ישראל קנדה מתחילת השנה, כ־19% מההיקף הכספי היו בתנאי תשלום מיטיבים, לעומת כ־81% בפריסת תשלומים לינארית, שבחלקם ניתנה הטבת פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה.

שיפור בקצב המכירות בשדה דב

בפרויקט Rainbow ברובע שדה דב בתל אביב מכרה ישראל קנדה ברבעון השלישי שבע דירות, לעומת שלוש ברבעון השני, ובסך־הכול דיווחה על מכירת 15 דירות מתחילת השנה, כולל כתב הרשמה אחד. בשנת 2025 נמכרו בפרויקט 59 דירות וב־2024 נמכרו 99 דירות. עד למועד פרסום הדוח שווקו בפרויקט 287 דירות מתוך 459, כולל כתבי הרשמה.

המחיר הממוצע למ"ר בשבע העסקאות שבוצעו ברבעון השלישי עמד על 95.1 אלף שקל, עלייה של כ־18% לעומת הרבעון הקודם, אז עמד על 80.6 אלף שקל למ"ר. בשנת 2025 עמד המחיר הממוצע על 85.7 אלף שקל למ"ר וב־2024 על 83.2 אלף שקל. מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדוח מכרה החברה בפרויקט שתי דירות יוקרה תמורת 30 מיליון שקל כל אחת.

לאחר תום הרבעון לא נחתמו חוזי מכר נוספים בפרויקט. במקביל, בישראל קנדה עדכנו פעם נוספת כלפי מטה את שיעור הרווח הגולמי הצפוי בפרויקט ל־18%, לעומת 19% ברבעון השני, 20% בשנת 2025 ו־23% בשנת 2024.

בפרויקט מידטאון ירושלים מכרה החברה ברבעון השלישי 11 דירות, לעומת 12 ברבעון השני, ובסך־הכול 40 דירות מתחילת השנה, לעומת 48 דירות במהלך 2025 ו־88 דירות ב־2024. עד למועד פרסום הדוח נמכרו בפרויקט 298 דירות מתוך 695.

המחיר הממוצע למ"ר ברבעון השלישי עמד על 72.2 אלף שקל, בדומה לרבעון הקודם, לעומת 78.2 אלף שקל ב־2025 ו־71.8 אלף שקל ב־2024. לאחר תום הרבעון נמכרו חמש דירות נוספות, במחיר ממוצע של 96.9 אלף שקל למ"ר.

לצד זאת מכרה ישראל קנדה שתי דירות בפרויקט דובנוב בכ־55 מיליון שקל ושתי דירות בפרויקט SHE בכ־54 מיליון שקל - שני פרויקטי יוקרה הממוקמים במרכז תל אביב.

הפעילות המלונאית מכבידה על התוצאות

ישראל קנדה סיימה את הרבעון השלישי עם סך הכנסות של כ־354 מיליון שקל, ירידה של כ־12% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והפסד המיוחס לבעלי המניות של כ־61 מיליון שקל, לעומת רווח של כ־68 מיליון שקל ברבעון המקביל.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמחו הכנסות החברה בכ־7% לכ־846 מיליון שקל. ההכנסות ממכירת דירות, משרדים וקרקעות עלו בכ־15% לכ־308 מיליון שקל, כאשר ההכנסות ממכירת דירות ומשרדים בלבד זינקו בכ־71% לכ־268 מיליון שקל. הגידול נבע בעיקר מהכרה בהכנסות מפרויקט Rainbow בשדה דב ומידטאון ירושלים. ההכנסות מהשכרת נכסים וניהולם עלו בכ־8% לכ־90 מיליון שקל.

גם ברווחיות פעילות מכירת הדירות והמשרדים נרשם שיפור: הרווח הגולמי צמח בכ־75% מתחילת השנה לכ־55 מיליון שקל, וברבעון השלישי לבדו עלה בכ־47% לכ־33 מיליון שקל, כאשר שיעורו עלה מ־18.5% ברבעון המקביל ל־22.6%.

למרות זאת, החברה עברה להפסד המיוחס לבעלי המניות של כ־97 מיליון שקל מתחילת השנה, לעומת רווח של כ־37 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. אחד הגורמים המרכזיים שהכבידו על התוצאות הוא הפעילות המלונאית: בעוד שההכנסות מהפעלת וניהול בתי מלון צמחו בכ־15% לכ־350 מיליון שקל, עלויות הפעילות זינקו בכ־43% לכ־419 מיליון שקל. ברבעון השלישי עלו הכנסות הפעילות בכ־3% לכ־150 מיליון שקל, בעוד העלויות זינקו בכ־41% לכ־175 מיליון שקל.

בחברה מציינים כי עם פרוץ מבצע "שאגת הארי" נרשמו ביטולי הזמנות וירידה משמעותית בתפוסת המלונות ובמספר המפונים שהתארחו בהם. בתגובה פעלה החברה לצמצום ההוצאות, באמצעות סגירת חלק מהמלונות והוצאת עובדים לחל"ת. המלונות חזרו לפעילות מלאה, אך שיעורי התפוסה עדיין מושפעים מאי־הוודאות הביטחונית.

המיזוג עם אקרו הושלם, תוכנית ההתייעלות יצאה לדרך

בעקבות השלמת המיזוג עם אקרו בתחילת נובמבר, החלה ישראל קנדה ביישום תוכנית התייעלות שבמסגרתה צפויה החברה הממוזגת לצמצם את מצבת כוח־האדם שלה בכ־25%, כאשר חלק מהמהלך כבר יצא לפועל.

העסקה, שהוכרזה בפברואר 2026, גובשה לפי שווי מוסכם לצורך קביעת יחס המיזוג של כ־6.9 מיליארד שקל לישראל קנדה וכ־3.1 מיליארד שקל לאקרו, והיא מבוססת על שילוב של מניות (60%) ומזומן (40%). כבר בתחילת הרבעון השלישי החלו החברות לפעול במשותף לשיווק הפרויקטים שלהן.

לצורך מימון העסקה חתמה ישראל קנדה בספטמבר עם בנק מקומי על מסגרת אשראי בהיקף של כ־600 מיליון שקל, בריבית שנתית של פריים בתוספת 0.3%, שמועד פירעונה ביולי 2028. בנוסף, סוכם עם מרבית בעלי השליטה באקרו על דחיית תשלום של 310 מיליון שקל עד לסוף 2027, "ללא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם ומבלי שיועמדו לטובתם בטוחות".

במועד חתימת עסקת המיזוג עמד שווי השוק של ישראל קנדה על כ־7 מיליארד שקל, ובמאי אף טיפס לכ־8.5 מיליארד שקל. אלא שמאז נרשמו ירידות חדות במניות שתי החברות, וכיום, לאחר השלמת המיזוג, נסחרת ישראל קנדה לפי שווי של כ־4.4 מיליארד שקל בלבד - נמוך בכ־48% מהשווי שבו נסחרה במאי, עוד בטרם המיזוג.

במקביל, כפי שנחשף בגלובס, ישראל קנדה פועלת למימוש החזקותיה בחברת ההתחדשות העירונית ICR, מהלך שעשוי לסייע לה במימון עסקת אקרו. בתחילת השבוע החברה דיווחה לבורסה כי היא מנהלת משא־ומתן עם לאומי פרטנרס ועם א.ר ראם מגורים למכירת מניותיה בחברת ICR פרויקטים, שבאמצעותה היא מחזיקה בעקיפין ב־42.5% ממניות ICR. טרם סוכמו תנאי העסקה, לרבות היקף המניות הנמכרות ומחיר העסקה, וטרם נחתם הסכם מחייב.