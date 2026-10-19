בתוך פחות משבועיים צפויה ישראל קנדה , חברת הנדל"ן של ברק רוזן ואסי טוכמאייר, להשלים את המיזוג עם קבוצת אקרו , הפועלת כמוה בעיקר בתחום של ייזום והקמת דירות יוקרה בת"א וסביבותיה. מדובר באחת מעסקאות המיזוג הגדולות שידע ענף הנדל"ן בשנים האחרונות, והיא יוצאת לדרך בצל המשבר בשוק הדיור - ושוק היוקרה התל אביבי בפרט. התוצאה: מאז נחתמה העסקה בסוף חודש פברואר ועד היום נמחקו כ-3 מיליארד שקל "על הנייר" מהשווי המצרפי של שתי החברות.

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נזכיר כי לפי ההסכם המקורי, העסקה הייתה אמורה להתבצע לפי שווי של 3.1 מיליארד שקל לאקרו -פרמיה של 10% על מחיר השוק. התשלום מישראל קנדה, כפי שנקבע באותו הסכם, אמור להתבצע באמצעות הקצאת מניות (60%) ובמזומן (40% מסכום העסקה - כ-1.24 מיליארד שקל). עם השלמת העסקה אמורים בעלי המניות של אקרו להחזיק בכ-21% מישראל קנדה, ששווייה הוערך לאחר המיזוג בקרוב ל-10 מיליארד שקל.

באותה עת שווי השוק של ישראל קנדה עמד על כ-7 מיליארד שקל, ולאחר החתימה (בחודש מאי) הוא אף טיפס לכ-8.5 מיליארד שקל. אלא שמאז הידרדרו שתי המניות, יחד עם יתר סקטור הנדל"ן בבורסה בת"א, וכיום נסחרת ישראל קנדה בשווי 4.5 מיליארד שקל ואקרו ב-2.4 מיליארד שקל, ירידה של 35% וכ-14% בהתאמה.

כלומר, נכון להיום שוות שתי החברות יחד פחות מ-7 מיליארד שקל. שווי זה ממקם את ישראל קנדה-אקרו לאחר המיזוג במקום השלישי מבין חברות הנדל"ן הגדולות בת"א, לאחר דמרי (8.6 מיליארד שקל) ותדהר (8 מיליארד שקל).

האג"ח יוסבו לישראל קנדה

בסוף השבוע האחרון עדכנה ישראל קנדה כי התקיימו כל התנאים המתלים להשלמת העסקה, למעט קבלת תעודת המיזוג מרשם החברות, וצפוי כי תושלם ביום שישי 30 באוקטובר.

ביום שני לאחר מכן כבר תימחק אקרו מהמסחר ותסיים את דרכה כחברה ציבורית לאחר ארבע וחצי שנים. האג"ח שלה יוסבו לישראל קנדה כסדרות י' ו-יא', ללא שינוי בתנאיהן. באותו יום צפוי להתחיל המסחר במניות החדשות שתקצה ישראל קנדה לבעלי המניות של אקרו.

כפי שחשף גלובס בחודש שעבר, סכום של 310 מיליון שקל מהתשלום המזומן שתעביר ישראל קנדה לבעלי השליטה באקרו (צחי ארבוב, ישראל גורן ורעיה שטראוס המחזיקים בכ-53% ממניותיה) יידחה לסוף 2027.

מדובר בחלק מ-667 מיליון שקל במזומן המיועדים לבעלי השליטה, כאשר התשלום לבעלי המניות מהציבור לא יידחה. כך שבסך הכול תידרש ישראל קנדה להעמיד במועד ההשלמה כ-930 מיליון שקל במזומן במקום 1.24 מיליארד שקל.

הרחבת הפעילות בת"א

את הצעת הרכישה המקורית הגיש ברק רוזן מישראל קנדה לצחי ארבוב, יו"ר אקרו, במהלך טיסה מת"א לפריז בפברואר האחרון. השניים, להם קשרי חברות, סיכמו לדבר, וכעבור כמה ימים שב ארבוב אל רוזן עם תשובה חיובית, ותוך ימים ספורים הם השלימו את החתימה על ההסכם.

הרכישה נועדה להרחיב משמעותית את פעילות ישראל קנדה בשוק התל אביבי. כיום היא פועלת בתחום הנדל"ן היזמי, לצד ניהול קבוצות רכישה ונדל"ן מניב לרבות בתי מלון. מרבית הפרויקטים של אקרו מתבצעים בת"א, והיא מחזיקה גם בנכסים מניבים בשווי מצרפי של 1.6 מיליארד שקל, שמניבים הכנסות משכירות נטו (NOI) של 95 מיליון שקל בשנה.