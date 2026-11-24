ההאטה בשוק הדיור לא פוסחת גם על המשקיעים, ועבור מי שרכשו דירות בשנים האחרונות, מכירת הנכס עלולה להסתיים לא פעם בהפסד לא מבוטל. אחרי שנים שבהן מחירי הדירות עלו בהתמדה, חלק מהמשקיעים מגלים כעת כי כדי למצוא קונה עליהם להתפשר על המחיר, לעיתים עד כדי מכירה במחיר נמוך ריאלית מזה ששילמו בעת הרכישה (מה שלפחות פוטר אותם ממס שבח). לכך מתווספות עלויות העסקה, ובראשן מס הרכישה הגבוה המוטל על משקיעים, שעלולות להעמיק את ההפסד הכולל.

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עד כמה התופעה רחבה, והיכן המשקיעים נפגעים יותר? נתונים שפרסמה לאחרונה גלית בן נאים, סגנית הכלכלן הראשי במשרד האוצר, מצביעים על כך שחלק ניכר מהמשקיעים שמכרו דירות בשנת 2025 לאחר תקופת החזקה של חמש שנים רשמו הפסדים ריאליים. אלא שמאחורי הנתונים מסתתרים פערים משמעותיים בין אזורים בארץ, הן בשיעור המשקיעים שמכרו בהפסד והן במשך הזמן שבו החזיקו בדירות.

הדרום: 62% מהמשקיעים הפסידו

נתחיל מהנתון הארצי: בניתוח של כ־12 אלף עסקאות מכירה של משקיעים ב-2025, שנכללו בשומות מס שבח סגורות, נמצא כי 47.5% מהמשקיעים שמכרו דירה בתוך חמש שנים ממועד רכישתה רשמו הפסד ריאלי.

עוד עולה מהניתוח, כי ככל שתקופת ההחזקה בדירה התארכה, שיעור המפסידים ירד משמעותית: בקרב מי שהחזיקו בדירה בין שש לעשר שנים הוא עמד על 17.2%, ואילו בקרב מי שהחזיקו בה יותר מ־30 שנה הוא הסתכם ב־1.9% בלבד.

אלא שבדרום שיעור ההפסדים היה גבוה משמעותית מהממוצע הארצי: 62% מהמשקיעים שמכרו דירה בתוך חמש שנים רשמו הפסד ריאלי, וחלקם אף מכרו במחיר נמוך ממחיר הרכישה, עוד לפני שקלול האינפלציה. כמעט רבע מהמשקיעים שמכרו דירות בדרום בשנת 2025 החזיקו בהן פחות מחמש שנים, לעומת 9.7% בלבד ברמה הארצית. בסך הכול נרשמו באזור קרוב ל־2,000 מכירות של משקיעים, המספר הגבוה ביותר מבין האזורים שנבחנו.

אחד ההסברים האפשריים הוא עודף היצע: בחמש השנים האחרונות החלה בנייתן של כ־50 אלף דירות בבאר שבע, אופקים, נתיבות, אשקלון, דימונה וקריית גת, חלקן במסגרת תוכניות דיור מסובסד. חלק מהדירות הגיעו לשוק השכירות והגבירו את התחרות, מה שעשוי לדחוף משקיעים המתקשים להשכיר את נכסיהם להתפשר גם על מחיר המכירה.

בן נאים מזכירה כי בשנת 2009 התמונה הייתה כמעט הפוכה: משקיעים בדרום מכרו דירות לאחר תקופות החזקה קצרות במיוחד וגרפו רווחים נאים. כעת היא מעלה את האפשרות שחלק מהמוכרים ביקשו דווקא לקטוע את הפסדיהם, בדומה לפקודת Stop Loss בשוק ההון.

גלית בן נאים, סגנית הכלכלן הראשי באוצר / צילום: כדיה לוי

תל אביב: יכולים להרשות לעצמם להמתין

גם באזור תל אביב נרשם שיעור הפסדים גבוה: 57% מהמשקיעים שמכרו דירה בתוך חמש שנים רשמו הפסד ריאלי, ומרבית העסקאות היו בעיר תל אביב עצמה. חלק ניכר מהדירות נרכשו בשנת 2021, שאותה מכנה בן נאים "שנת האופוריה בשוק הנדל"ן", ערב העלאות הריבית.

להמחשת התופעה הציגה בן נאים כמה עסקאות, ובהן גם עסקה בשוק היוקרה, שבה נמכרה דירה בשנת 2025 תמורת מעט יותר מ־10 מיליון שקל, לאחר שנרכשה כשנתיים קודם לכן במחיר גבוה משמעותית. אלא שמאחורי העסקה מסתתר סיפור מורכב יותר: המוכר רכש את הדירה זמן קצר לפני השלמת בנייתה, לא מהקבלן עצמו, אלא מרוכשים קודמים שקנו אותה מהקבלן. התשלום האחרון לקבלן שולם על ידי הרוכשים המקוריים מתוך התמורה שקיבלו במכירת הדירה, תוך הסבת חוזה הרכישה לרוכש החדש. לדברי בן נאים, ייתכן שכך הצליחו הרוכשים המקוריים להימנע מתשלום דמי ביטול על עסקה שלא יכלו או לא רצו להשלים. "מצאו מישהו שנכנס לנעליהם. בדיעבד, נראה שהנעליים היו גדולות עליו", כתבה.

דוגמה נוספת היא של רוכש שקנה ב-2022 דירה בת"א תמורת מעט פחות מ-3 מיליון שקל, במסגרת עסקת "דירה בהמתנה", שנועדה להחליף את דירתו הקיימת. בעת הרכישה כבר העלה בנק ישראל את הריבית פעמיים, בשיעור מצטבר של 0.65 נקודות אחוז. כעבור שלוש שנים מכר הרוכש את הדירה החדשה בהפסד, לאחר שלא הצליח למכור את הקודמת בתוך התקופה המותרת בחוק. בעקבות זאת הוא סווג כמשקיע לצורכי מס, אף שהדירה נרכשה במקור כדירה חלופית. מאחר שהמכירה הסתיימה בהפסד, הוא לא חויב במס שבח.

מקרה אחר מגיע מבת ים, שם נרכשה דירת יד שנייה זמן קצר לאחר אירועי אוקטובר 2023, תמורת כ־1.5 מיליון שקל, בין היתר בשל הפוטנציאל לקידום פרויקט תמ"א בבניין. כשנה לאחר הרכישה הגיעו הדיירים להסכם עם יזם, אך הציפייה לעליית ערך לא התממשה: באמצע 2025 נמכרה הדירה בדיוק במחיר שבו נרכשה. בן נאים מעריכה כי פוטנציאל ההתחדשות העירונית כבר היה מגולם במחיר הרכישה. מעבר להיעדר רווח נומינלי, הרוכש שילם מס רכישה של יותר מ־100 אלף שקל, נוסף על יתר הוצאות העסקה.

לצד העסקאות שהסתיימו בהפסד, בן נאים מצביעה על כך שבאזור תל אביב רק מיעוט מהמשקיעים מיהרו למכור את דירתם לאחר תקופת החזקה קצרה יחסית, ומציינת כי "מי שלא חייב, כנראה לא מוכר". לדבריה, ייתכן שמשקיעים בעלי כיסים עמוקים יכולים להרשות לעצמם להמתין. עוד היא מוסיפה כי הם עשויים להסביר, בין היתר, גם את מספר העסקאות הנמוך בפלח שוק היד השנייה באזור. מכאן היא מפנה את השאלה גם לקבלנים בתל אביב ובבת ים, המחזיקים בכ־15 אלף דירות חדשות לא מכורות.

ירושלים: רוב המוכרים החזיקו עשרות שנים

באזור ירושלים, הכולל גם את בית שמש, נרשם שיעור ההפסדים הנמוך ביותר בקרב משקיעים שמכרו דירה בתוך חמש שנים ממועד רכישתה: 27% בלבד רשמו הפסד ריאלי.

עוד עולה, כי פחות מ־7% ממכירות המשקיעים באזור ירושלים ב-2025 היו של דירות שהוחזקו עד חמש שנים. מנגד, 63% מהמשקיעים שמכרו דירות החזיקו בהן לפחות 20 שנה, השיעור הגבוה ביותר בארץ. מתוכם, 44.4% החזיקו יותר מ־30 שנה, ועוד 18.5% בין 21 ל־30 שנה.

הנתונים מצביעים על כך שבאזור ירושלים בולט דפוס של השקעה לטווח ארוך, כאשר חלק גדול מהמשקיעים מחזיקים בנכסים במשך עשרות שנים. תקופת ההחזקה הארוכה אפשרה להם לעבור גם תקופות של ירידות מחירים, מבלי לממש בהכרח את ההפסדים.

בן נאים מדגישה כי אין פירוש הדבר שהמשקיעים בירושלים לא חוו ירידות ערך. לדבריה, חלקם ספגו ירידות ריאליות במחצית השנייה של שנות ה־90 ועד ערב המשבר הפיננסי העולמי ב־2008, שלאחריו ירדה הריבית לרמות אפסיות.

הנתונים מקבלים משמעות נוספת על רקע הירידה בפעילות המשקיעים. לפי האוצר, בספטמבר 2026 רכשו משקיעים 849 דירות בלבד, ירידה של 29% לעומת ספטמבר אשתקד, ומשקלם בכלל העסקאות ירד ל־13.6%. הירידה בלטה במיוחד בנתניה ובת"א, שבהן צנחו רכישות המשקיעים ב־47% וב־43%, בהתאמה. במקביל, מכרו המשקיעים 1,080 דירות, ירידה של 10% לעומת אשתקד, כך שמספר הדירות שנמכרו עדיין גבוה יותר.