גל העסקאות של איש העסקים צחי אבו נמשך. קבוצת גבאי דיווחה הבוקר (ב') כי חתמה באמצעות חברת גבאי מניבים ופיתוח על שני מזכרי הבנות נפרדים למכירת נכסים בהיקף כולל של 578 מיליון שקל לשתי חברות שבשליטתו. במסגרת העסקאות תמכור הקבוצה ארבעה מקבצי דיור הכוללים 585 דירות לחברת אבו פמילי מגורים, ושני מתחמי מסחר ותעסוקה לחברת ארי נדל"ן.

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במסגרת העסקה הראשונה, גבאי מניבים ופיתוח וחברה בת שלה ימכרו לאבו פמילי מגורים ארבעה מקבצי דיור הכוללים יחד 585 יחידות דיור, תמורת 326 מיליון שקל בתוספת מע"מ. מדובר במקבץ שניר באשדוד, הכולל 164 דירות; מקבץ יהושפט בערד, הכולל 155 דירות; מקבץ גלבוע בעפולה, הכולל 150 דירות; ומקבץ הר יונה בנוף הגליל, הכולל 116 דירות. כלל הדירות מושכרות לעמידר במסגרת הסכמי שכירות ארוכי טווח, ולפי הערכת הרוכשת הן צפויות להניב תשואה שנתית של כ-6% על בסיס ההכנסה התפעולית נטו (NOI). עם השלמת העסקה צפוי מספר הדירות המניבות של אבו פמילי לגדול מכ-660 לכ-1,245, מתוך פורטפוליו כולל של כ-2,005 יחידות דיור.

בעסקה השנייה, גבאי מניבים ופיתוח תמכור לארי נדל"ן שני מתחמי מסחר ותעסוקה תמורת 252 מיליון שקל. מדובר בזכויות בפרויקט מולטי עיר היין באשקלון, הכולל שטחי מסחר ותעסוקה, ובחלק המסחרי של פרויקט סקיי סנטר ביהוד, שפתיחתו צפויה ברבעון השני של 2027. הנכסים צפויים להצטרף לפעילות המרכזים המסחריים של ארי נדל"ן תחת המותג "סטאר".

אלי גבאי, מבעלי קבוצת גבאי / צילום: יח''צ

"מדובר במהלך של תזמון"

מבחינת קבוצת גבאי, הפועלת בתחומי הייזום למגורים, ההתחדשות העירונית והנדל"ן המניב, מדובר במימוש נכסים, כאשר שתי העסקאות צפויות להניב רווח כולל של כ-64 מיליון שקל לפני מס, וחלק מהתמורה ישמש לפירעון הלוואות קיימות בהיקף של כ-318 מיליון שקל, וכן תזרים פנוי של כ-260 מיליון שקל.

אלי גבאי, מבעלי קבוצת גבאי מסביר בשיחה עם גלובס כי: "מבחינתנו זה קודם כול מהלך של תזמון. מיצינו את ההשבחה בנכסים האלה, ואנחנו מסתכלים קדימה ורואים שדווקא עכשיו יכולות להיווצר הזדמנויות מאוד מעניינות. הכסף הפך יקר יותר, המערכת הבנקאית זהירה יותר, ולא כל מי שרוצה לעשות עסקה גם יכול לבצע אותה. בתקופה כזו אני רוצה שנהיה פחות ממונפים ויותר נזילים. אנחנו כבר מסתכלים על כמה עסקאות, ואם תגיע ההזדמנות הנכונה, חשוב שנהיה מסוגלים לזוז מהר. בסופו של דבר, בתקופות של אי-ודאות הנזילות מנצחת".

העסקאות מצטרפות לשורת מהלכים שמקדם אבו בחודשים האחרונים, הן בתחום הנדל"ן המניב והן בתחום המגורים. רק לאחרונה דיווחה אבו פמילי מגורים על עסקה לרכישת 50 דירות בפרויקט בנתניה תמורת כ-120 מיליון שקל, כחלק מהרחבת פעילותה בתחום הדיור להשכרה. במקביל, ארי נדל"ן שבשליטתו חתמה על מזכר עקרונות לרכישת מתחם תעשייתי בשטח של כ-407 דונם מחברות אדמה וליקורד בבאר שבע תמורת 110 מיליון שקל. עוד קודם לכן דיווחה ארי נדל"ן ושותפיה על עסקה למכירת 50.1% מהזכויות בתחנת הכוח המתוכננת "אורות יצחק" לחברת רפק אנרג'י, תמורת 370 מיליון שקל.