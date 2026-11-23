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חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי יוצאת מארה"ב, כך חשף בעל השליטה חיים כצמן בשיחת המשקיעים לאחר פרסום הדוחות. המהלך מגיע על רקע ניסיונותיו של כצמן להקטין את רמות המינוף בחברה אותה ייסד לפני כ-35 שנים ובצל המגעים למכרית השליטה בה לאחר פיצוץ ההסכם מול איש העסקים צחי אבו.

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"החלטנו למכור את כל ההחזקות שלנו בארצות הברית", הצהיר כצמן בפתח שיחת המשקיעים. "אנחנו לא רואים טעם להחזיק זרוע בארצות הברית בנסיבות האלה, אלא להתרכז בשווקי היעד שלנו, ישראל ופולין. בשלב ראשון העמדנו למכירה בארצות הברית נכסים בשווי של כ-350 מיליון דולר, כשיש כבר משאים ומתנים די מתקדמים בעניינם".

את ההצהרה הזו סיפק כצמן על רקע החששות בשוק באשר למצבה הפיננסי של החברה, לנוכח התחייבויותיה הגבוהות. "אני יודע ורואה את הקושי להבין איך אנחנו עומדים בכל האתגרים שלנו ואיך מתמודדים עם פירעונות ב-2027 וב-2028. גם אנחנו מבינים את זה, ויש לנו תוכנית סדורה עם הרבה מאוד מרווחי ביטחון, לא רק להקטין את המינוף שלנו ולא רק למחזר את החוב שצריך למחזר, אלא גם להמשיך ולצמוח בשווקי היעד שלנו, שהם ישראל ופולין".

בנוסף, ציין כצמן כי חברת הבת הסקנדינבית סיטיקון פועלת גם היא לממש נכסים "יש לה תוכנית מכירות של 850 מיליון אירו השנה. היא הודיעה שהיא מעמידה למכירה נכס בשוודיה בכ-350 מיליון, כשההצעות צפויות בימים הקרובים, כך שאני רואה התקדמות בתחום הזה".

לצד זאת, ציין כצמן כי הוא ממשיך לבחון הצעות למכירת השליטה בג'י סיטי. "אנחנו פועלים לכך שג'י סיטי תהיה חברה ללא גרעין שליטה, שהיא תשתחרר מחוק הריכוזיות, על מנת שהיא תוכל להנפיק חברות בנות. אם לא נעשה את זה מלמעלה, נעשה את זה מלמטה, כי ברגע שנורסטאר (החברה באמצעותה הוא שולט בג'י סיטי, א"ג) תהיה חברה שחדלה להיות בעלת גרעין שליטה, אזי ג'י סיטי אופן אוטומטי הופכת להיות חברה ללא גרעין שליטה, וזאת אופציה שאנחנו בוחנים, גם אני ברמה האישית".

לבסוף, כצמן גם התייחס לטענות של איש העסקים נתן חץ, שאמר בשבוע שעבר במסגרת שיחת המשקיעים של אלוני חץ, כי חברות ישראליות מתמודדות עם קשיי מימון והחמרת תנאים באירופה. " אני ראיתי פה הערות בשוק שמדברים על זה שחברות שיש להן בעלות ישראלית נתקלות בקשיים. אני לא פגשתי את זה. אנחנו השנה, מימנו עד עכשיו נכסים בהיקף של כ-900 מיליון אירו, נסגור את השנה מעל מיליארד אירו של מימון מחדש".