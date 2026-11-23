לא פחות מ־150 מיליון שקל צפויים להיות מוכרעים עוד השנה, במסגרת השקעת הענק של המדינה בהגנה מפני רחפנים בגבולות, כך נודע לראשונה לגלובס. ההכרעה צפויה להתבצע במהלך חודש דצמבר בהשתתפות חברות רבות. הציפייה היא כי הסכום הכולל יחולק בין חברות שונות בכמה גזרות, כשבעתיד הקרוב יושקעו חוזים נוספים במיזמים נוספים בתחום.

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שיטת משרד הביטחון לביזור חוזים השתקפה לפני כחצי שנה בתחום אחר, כשבמסגרת היוזמה הכוללת להקמת מכשול ביטחוני בגבול המזרחי (שכולל את ירדן וסוריה), קיבלה החברה הבת של אונדס, M4 דיפנס, הזמנה בסך 10 מיליון דולר מתוך סך כולל של כ־50 מיליון דולר. סכומי ההגנה מפני רחפנים גדולים משמעותית כי אותו איום הפך ברמה הבינלאומית לנרחב הרבה יותר ממה שמכירים בישראל כמו באוקראינה.

מי שמזהה בביקוש בענף כהזדמנות זו אותה אונדס, שמוכרת בזכות המעבר רחב ההיקף של בכירים לשעבר במערכת הביטחון אליה, בהם ראש המוסד לשעבר דדי ברנע שמונה באוגוסט לנשיא וליו"ר הגלובלי של חטיבת אונדס דיפנס. היא אחת מיני חברות רבות שיטלו חלק בהדגמה. לגלובס נודע כי זו עשויה לעשות זאת בצוותא עם הסטאראט־אפ "אירוסנטרי" מרעננה, שקם רק באפריל אשתקד ועוסק בפיתוח תוכנת טיסה מבוססת בינה מלאכותית לתמרונים במהירויות גבוהות עבור מערכות רחפנים ויירוט רחפנים.

החברות שצפויות להציג בהדגמה התעשייה האווירית

מערכת הוקגארד על בסיס AI ורחפני יירוט אירוסנטרי

מפתחת תוכנת טיסה מבוססת AI

עבור מערכות ויירוט רחפנים קלע

מערכת שליטה ובקרה שמחברת חיישנים,

רחפנים ומכ"מים תחת פלטפורמה אחת SpearUAV

מערכת Iron Wasp להתמודדות עם איומים אוויריים אלביט ואלישרא

מערכת יירוט מבוססת מכ"ם עם רחפני יירוט ומיירט רשת רפאל

מערכת Drone Dome שמספקת

הגנה טקטית ניידת מפני מל"טים ורחפנים

גיוון היכולות וריבוי פיזיקות

השילוביות בין חברות היא קריטית בהיבטי ההגנה מפני רחפנים, שהרי זהו תחום מאתגר בכל אחד מהשלבים: הגילוי, הזיהוי וכמובן היירוט. רחפני הסיב האופטי, שמוכרים מחיזבאללה לדוגמא, מאתגרים כי בלתי אפשרי לשבש אותם בלוחמה אלקטרונית (ל"א), אבל הטווחים שלהם קצרים יחסית וכושר הנשיאה שלהם עומד על כ־2.5 ק"ג חומר נפץ. מולם, צריך להתמודד, בראש ובראשונה, עם זיהוי שאינו מבוסס על תקשורת RF (גלי רדיו), קרי פתרונות מכ"מים, אופטיקה, LIDAR (חישה מבוססת לייזר) ואקוסטיקה.

גיוון היכולות מאפשר זיהוי יעיל יותר, אבל הקושי שנובע מכך הוא בהיבטי השליטה והבקרה (שו"ב), בגלל הצורך לדלג בין הפיזיקות השונות. מי שמוכרת בתחום השו"ב היא קלע, שסיימה במקום הרביעי בדירוג הסטארט־אפים המבטיחים של גלובס לשנת 2026. הסטארט־אפ הביטחוני בן השנתיים, שייסדו אלון דרור וחמוטל מרידור ויתמודד אף הוא בהדגמה, ייצר מערכת שליטה ובקרה המבוססת על ארכיטקטורה פתוחה, שנועדה לחבר חיישנים, רחפנים, מכ"מים, מערכות מודיעין ואמצעי לחימה ממקורות שונים תחת פלטפורמה אחת.

רפאל ו־SpearUAV הציגו ביוני האחרון את Iron Wasp, שמבוססת על טכנולוגיית וייפר של הסטארט־אפ הישראלי ומיועדת לאפשר לכוחות בשטח יכולת מהירה, זמינה וקלה לשימוש להתמודדות עם איומים אוויריים. בד בבד, אלביט הציגה מערכת יירוט מבוססת מכ"ם עם רחפני יירוט וגם שיתוף פעולה עם אקסטנד לרחפן יירוט ומיירט רשת של אלישרא. התעשייה האווירית הציגה בחודשים האחרונים את "הוקגארד", מערכת הגנה אקטיבית חדשה וקומפקטית, המבוססת על גילוי מכ"מי, חיישנים אלקטרו אופטיים, מערכות שליטה ובקרה מבוססות AI ורחפני יירוט.

היבט נוסף הוא נשקי אנרגיה, המוכרים בשפת הציבור כנשקי לייזר: המענה הטכנולוגי הנרחב וארוך הטווח שמתפתח נגד הרחפנים. התחום עלה לכותרות בזכות מערכת אור איתן של רפאל, אבל זוהי מערכת בהספק גבוה (100 קילוואט) וכבדה מדי עבור איום הרחפנים הזעירים. ברפאל יצרו את דרון דום (Drone Dome) היא מערכת קטנה עם הספק של 10 קילווואט, קלה וניידת יותר ונועדה להתקנה על גבי רכבי 4X4 או נגמ"שים כדי לספק הגנה טקטית ניידת לכוחות המתמרנים מפני מל"טים ורחפנים.