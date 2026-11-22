עדכונים שוטפים

19:58 - החשש מתקיפה ללא אישור אמריקאי - ואזהרת אמ"ן מהתלקחות בזירות נוספות

אביגדור ליברמן הזהיר בסוף השבוע כי אין הצדקה לתקיפה מיידית באיראן וכינה מהלך כזה "פוליטי נטו". הערב (ראשון) פורסם ב"מהדורה המרכזית" כי מאחורי הדברים עומד חששו שנתניהו שוקל לתקוף באיראן ללא השתתפות ארצות הברית וללא אישורה.

הערב נחשף ב-N12 כי בדיון מצומצם שהתקיים בשבוע שעבר התריעו באגף המודיעין של צה"ל שמתקפה ישראלית באיראן עלולה להביא להתפרצות של זירות נוספות - לא רק לבנון וחיזבאללה, אלא גם סוריה ועזה.

ההערכה הזאת אינה מתיישבת עם התרחיש שעליו מדבר נתניהו, של אירוע נקודתי שיימשך ימים ספורים. במערכת הביטחון מעריכים שתקיפה תגרור התפרצות רב-זירתית.

במקביל, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר היום בביקור בפיקוד הדרום כי "צה"ל זקוק להגדלת סדרי הכוחות על מנת לעמוד באתגרים המבצעיים שהתרחבו באופן משמעותי". בשיחה עם מפקדים בסדיר ובמילואים הדגיש כי העומס יימשך גם לאחר הצעדים שננקטים להקלתו, והוסיף שצה"ל יפעל להקל על אנשי המילואים, לתגמלם ולאפשר לכוחות הסדירים תקופות אימון וכשירות ככל הניתן. לקריאת הכתבה

19:52 - בתגובה לדיווח האיראני שאיראן עשויה "לבחון" את המצור הימי האמריקאי, טראמפ אמר כי הוא "מקווה שהם יעשו זאת" ובכך ספינותיהם יוטבעו

19:40 - נשיא ארה"ב טראמפ אמר לפוקס כי הוא נוטה לחדש את התקיפות נגד איראן לאחר תחילת השנה החדשה. הוא הוסיף שהמגעים העקיפים עם איראן עדיין נמשכים, אך האיראנים "מדברים כל הזמן" אך השיח לא ענייני

19:14 - החות'ים בתימן טענו שתקפו את בית הזיקוק ראביג' שבערב הסעודית

19:09 - חיל הים של צבא איראן: שתי מכליות נפט עלו הבוקר באש, בעקבות פגיעה במוקש ימי. הן נכנסו לשטח האסור לשיט במזרח מצר הורמוז בניגוד לאזהרות קודמות, לאחר שכיבו את מערכות הזיהוי והניווט שלהן. הבעלים, המפעילים והנווטים של כלי שיט המתעלמים מהאזהרות, מכבים את מערכות הניווט ושטים באזורים האסורים - יישאו באחריות ישירה להשלכות ולנזקים שייגרמו למכליות הנפט

19:00 - הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר בפיקוד הדרום במסגרת תרגיל פיקודי ובמהלך ביקורו התייחס לצורך של צה"ל בחייילים: "צה"ל זקוק להגדלת סדרי הכוחות על מנת לעמוד באתגרים המבצעיים שהתרחבו באופן משמעותי - זוהי השנה הרביעית ללחימה, וגם לאחר הצעדים שאנו נוקטים במטרה להקל על העומס, הוא יימשך"

12:31 - יו"ר הפרלמנט האיראני: "עלינו להשיג הרתעה קבועה"

יו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף: "מנהיגנו אמר שאי אפשר להמשיך במצב של 'לא מלחמה ולא שלום'. אם אנחנו רוצים לשים לזה קץ, יש לנו רק דרך אחת. עלינו להרחיק מאיתנו את האיום, להסיר מעלינו את צל המלחמה. זה אפשרי רק בדרך אחת - עלינו להשיג הרתעה קבועה"

12:09 - הקואליציה בראשות סעודיה הודיעה כי יירטה כטמ"ם ששיגרו החות'ים לעבר הבירה ריאד

10:12 - איראן מאיימת לפרוץ את המצור הימי, ובישראל חוששים מהסלמה ומלחמה רחבה

על רקע הלחץ הכלכלי הכבד שמפעילה ארצות הברית על איראן, בטהרן מתרבים הקולות הקוראים לנסות לפרוץ את המצור הימי האמריקאי באמצעות שיירת מכליות נפט. על פי דיווחים מהימים האחרונים, עשרות מכליות נמצאות באזור המפרץ הפרסי, וחלקן עשויות לשמש לניסיון כזה. לצד ההיערכות האפשרית, גורמים המזוהים עם משמרות המהפכה מאיימים כי אם הצי האמריקאי יפעל נגד המכליות, איראן תגיב בתקיפות נגד מתקני נפט במדינות המפרץ.

המהלך מעורר חשש בישראל, וגוברת ההערכה כי עימות בין כלי השיט האיראניים לצי האמריקאי עלול להצית במהירות הסלמה צבאית רחבה. החשש הוא שמעצר המכליות או פגיעה בהן יובילו לתגובה איראנית נגד יעדים אמריקאים ומתקני אנרגיה באזור, ובהמשך גם למעורבות ישראלית במערכה. לכתבה המלאה

10:13 - עיתון איראני: "שגיאה להמתין לירי הראשון של האויב"

בשער עיתון כיהאן האיראני שמזוהה עם המשטר, נכתב: "אם המלחמה ודאית, למה שלא ננחית אנחנו את המכה הראשונה? הניסיון של שתי מלחמות בעיצומו של מו"מ הוכיח שזו שגיאה להמתין לירי הראשון של האויב"

09:25 - קידמו מתווי טרור וסיירו בין עמדות מבצעיות בצפון רצועת עזה

דובר צה"ל חושף את זהות שלושת המחבלים שהותקפו אתמול בצפון רצועת עזה והוצגו כעובדי סיוע: אחמד בדראן נמר סואפירי, מפקד מחלקת ההנדסה בג’יהאד האיסלאמי, ושני מחבלים נוספים - מצטפא יוסף מצטפא רפאעי וחאלד עוד פתחי נעים

לפי צה"ל, השלושה ביצעו סיור בין עמדות מבצעיות של ארגוני הטרור בעת התקיפה. עוד צוין כי אחד המחבלים עבד בעבר בארגון סיוע הומניטרי בינלאומי, אך פוטר לאחר שהארגון קיבל מידע על מעורבותו בטרור. עוד נמסר כי השלושה קידמו מתווי טרור ופעלו לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה, תוך הפרת הפסקת האש

08:36 - המשטרה פתחה בחקירת אירועי הלילה ביהודה ושומרון שבמסגרתם על פי החשד, מנתחלים יהודים הציתו כלי רכב ורכוש פלסטיני וריססו כתובות נאצה. כוחות המשטרה נערכים לכניסה לזירות בליווי כוחות צה"ל, לצורך איסוף ממצאים, ראיות וכן גביית עדויות לטובת החקירה שהחלה

בצה"ל מגנים את אירועי הפשיעה הלאומנית הלילה ביהודה ושומרון: "פוגעים בסדר הציבורי, מסיטים את הקשב, מערערים את היציבות ופוגעים גם בפעילות המבצעית והסיכולית של כוחות צה"ל".

08:35 - אזרחית טורקיה נעצרה בהר הבית בחשד שעודדה מתפללים לתמוך בחמאס

אזרחית טורקיה נעצרה בהר הבית בחשד שעודדה מתפללים לתמוך בארגון הטרור חמאס. האזרחית הזרה, שהגיעה לישראל במסגרת קבוצת תיירים מאורגנת, נעצרה בסוף השבוע. על פי החשד היא חילקה כספים וחומרי הסתה למתפללים במקום.

התיירת הטורקיה שנעצרה חשודה בין השאר בהפצת תכני הסתה ותמיכה בטרור ובהם פרסומי הלל ושבח לרבי מרצחים בהם אחמד יאסין וסינוואר - בין היתר ברשתות החברתיות. עוד עלה החשד כי החשודה מזוהה עם חמאס. לכתבה המלאה

07:06 - שורת הצתות ופשיעה לאומנית ביהודה ושומרון: כלי רכב עלו באש, כתובות "נקמה" רוססו

שורת אירועי פשיעה לאומנית ברחבי יהודה ושומרון: במהלך הלילה (בין שבת לראשון) התקבלו דיווחים על חמישה מוקדים שבהם התפרעו מתיישבים יהודים בכפרים פלסטיניים באזור רמאללה ודרום הר חברון. במסגרת האירועים הוצתו כלי רכב ורכוש פלסטיני, תועדו ניסיונות הצתה ורוססו כתובות גרפיטי.

כתובות נקמה / צילום: לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

האירועים התרחשו בין היתר בכפרים דיר א-סודאן, מאלכ ודיר אבו משעל שבנפת רמאללה, וכן בכפר א-תוואני שבדרום הר חברון. בתיעודים שהופצו ברשתות הפלסטיניות נראים כלי רכב עולים באש וכתובות שרוססו על רכוש פלסטיני, בהן "נקמה", "בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום" ו"ד"ש תפילין לא משחקים באש". למרות שורת האירועים, עד כה לא נעצרו חשודים במעורבות בהתפרעויות הלילה. לכתבה המלאה

06:16 - "המרחב האווירי של איראן הוא קו אדום": משמרות המהפכה פרסמו תיעוד שלכאורה מציג את שיגור הכטב"מים לעבר בחרין אתמול

04:19 - שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, טען כי ישראל עשויה לפתוח במבצע צבאי בשטח סוריה

לדבריו, ישראל תומכת באחת מ-3 הקבוצות המרכזיות בקרב הדרוזים בסוריה, ומעבירה לה מדי שבוע נשק ותחמושת באמצעות מסוקים. בעקבות כך, נוצר חיכוך בין הקבוצה לבין צבא סוריה ולדבריו ישראל עשויה לנצל זאת כדי לפתוח במבצע צבאי.

00:47 - דיווח: איראן תקפה שתי יחידות מכ"ם אמריקאיות בבחרין

המתווכים הקטאריים מנסים להאיץ את המגעים במשא ומתן בין איראן לארצות הברית, בניסיון להגיע לפריצת דרך בין הצדדים כדי להימנע מהסלמה. המאמצים המדיניים מתקיימים במקביל ללחצים שמפעיל ראש הממשלה בנימין נתניהו על הנשיא דונלד טראמפ לחדש את המלחמה נגד איראן.

במקביל, יום נוסף של חילופי אש התרחש ברחבי המפרץ הפרסי. בשני מקרים שונים אזעקות הופעלו אמש (שבת) בבחרין הסמוכה לאיראן, ומשמרות המהפכה קיבלו אחריות לאחד האירועים. עוד לפני כן התקבלו דיווחים על תקיפות אמריקאיות בדרום איראן. משרד ההגנה של בחרין הודיע על נזק קל שנגרם לרכוש בעקבות יירוט המתקפה האיראנית. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12