יוון רכשה לפני כשלושה חודשים שלוש מערכות הגנה אווירית מישראל בהסכם ענק בסך 3.1 מיליארד אירו, ואילו כעת ניכר שבאתונה לא מסתפקים בכך. יוון וישראל מנהלות מגעים להסכמים נוספים בסך מיליארד אירו, העוסקים במערכות לוחמה אלקטרונית, בטילים ארוכי טווח ובהרחבת מרכז האימונים למטוסי קרב שהקימה אלביט בקלמטה לפני כשלוש שנים. כך מדווח אתר "קת’ימריני" היווני.

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פערים של כ-200 מיליון אירו

אותו מרכז אימונים הוא תוצר של הסכם שנחתם ב־2021 ל־20 שנה, וכולל כ־7,000 שעות אימון בשנה במטוסי T-6 וכ־3,500 שעות במטוסי M-346. בקת’ימריני מדווחים כי הביקוש להכשרת טייסים במתקן גובר, וכי במסגרת זו הציעה איחוד האמירויות לשלם על אימונים לכמה שנים קדימה. על כן, יש צורך ביותר מדריכי טיסה, מטוסים, סימולטורים ומפעילי סימולטורים.

ביוון נטען כי הצעתה הראשונית של ישראל להרחבת המתקן עומדת על כ־280 מיליון אירו, בעוד שמשרד ההגנה באתונה מוכן לשלם כ־50-70 מיליון אירו. המגעים נמשכים למרות הפערים, ובקת’ימריני מציינים כי יוון הוציאה עד כה יותר מ־1.5 מיליארד אירו על מרכז האימונים למטוסי קרב.

טילי לורה

לעומת זאת, השיחות בתחום הלוחמה האלקטרונית נמצאות בשלב מתקדם, כשבדומה להסכם "מגן אכילס" בתחום ההגנה האווירית, היוונים מעוניינים גם בהעברת ידע. לצד זאת, לפי קת’ימריני, בכירים יוונים ממשיכים במגעים עם התעשייה האווירית לגבי רכש טילי לורה, בעלי טווח של כ־400 ק"מ, במטרה להגביר את ההרתעה מול טורקיה.

בחודש שעבר דווח באתר נמסיס HD היווני כי השיחות בסוגיית לורה מתקדמות, וכי ההתמקדות כיום היא בייצור משותף על אדמת יוון. קודם לכן, בספטמבר, הצי הגרמני השלים בהצלחה ניסוי מבצעי כפול במערכת הטילים הימית של לורה, שבמסגרתו כלי שיט מבצעי, שעליו הותקנו קרון הפיקוד והמשגר, שיגר טיל בכל אחד משני תרחישים. לאחר מכן ניווטו הטילים לעבר מטרותיהם ופגעו בהן במדויק.

עתה, כשלפי דיווחים זרים הוכח כי טווח טילי לורה מגיע לכ־500 ק"מ ואף יותר מכך, באתונה מעוניינים עוד יותר במוצר הישראלי - כשעד כה התעשייה האווירית התחייבה רק לטווח של כ־430 ק"מ. טווח של כ־500 ק"מ ויותר עשוי להועיל מאוד ליוונים במשוואת ההרתעה מול טורקיה.

רצף הרכישות של יוון מישראל

ככלל, בחודשים האחרונים נמצאת יוון, כאמור, ברצף רכישות משמעותי מישראל. הרצף החל באפריל עם עסקה בסך כ־2.3 מיליארד שקל (650 מיליון אירו) למכירת מערכות ארטילריה מדגם PULS לצבא היווני. PULS היא מערכת נשק רב־תכליתית לשיגור טילים ורקטות לטווחים מגוונים, וביוון בחרו בה בשל היכולת לתקוף מטרות במרחק של כ־300 ק"מ. לאחר מכן, באוגוסט, נחתמה עסקת הענק "מגן אכילס" למכירת מערכות ההגנה האווירית קלע דוד, ברק MX וספיידר תמורת כ־3.1 מיליארד אירו (כ־3.6 מיליארד דולר).

ברקע, עדיין התנהל המשא ומתן לגבי לורה. לפי אתר נמסיס HD, כבר בינואר, כששר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר באתונה, לורה הייתה נושא עיקרי בדיונים. ישראל מוכנה לשתף פעולה בייצור, כאשר לפחות כ־25% ממנו יועברו לחברות יווניות - בדומה למודל העבודה ב"מגן אכילס". בכיר יווני סיפר לאתר המקומי כי בספטמבר הוחלט באתונה שלורה היא האפשרות המועדפת לחיזוק יכולות הטילים הבליסטיים בצבא היבשה. ייצור משותף עשוי להועיל גם לישראל, שכן במצב שבו היא נמצאת במערכה, היא יכולה להשתמש במפעלים בחו"ל כדי לגוון ולהרחיב את מקורות הייצור.