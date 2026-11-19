בכירים ברוסיה כבר משווים את הפסגה המשולשת השבוע עם ארה"ב וסין לוועידת יאלטה ההיסטורית בשנת 1945, שבה המעצמות המנצחות במלחמת העולם השנייה התכנסו כדי להכריע את גורלה של אירופה. אלא שהמפגש ביום חמישי בעיר שנג'ן שבסין, בהשתתפות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ולדימיר פוטין ושי ג'ינפינג, דווקא ממחיש את מגבלות כוחן של המעצמות הגדולות לכפות סדר בינלאומי חדש, על רקע סיומו של עידן השלום האמריקאי (Pax Americana).

● פריצת ענק לנתונים חשפה: מעל 10,000 חיילים רוסים נהרגים מדי חודש במלחמה

● אוליגרכים וקשר לפרשת מין: ההדלפה שמטלטלת בנק ענק

● השיטה של חברות ה-AI הסיניות לעקוף את החרם האמריקאי

רוסיה מעוניינת להרחיב את אזור ההשפעה שלה באירופה כחלק מהסדר לסיום המלחמה באוקראינה. וושינגטון מקדמת את "דוקטרינת דונרו", שלפיה ארה"ב תשלוט ביבשת אמריקה. סין שואפת לספח את טייוואן, ובסופו של דבר לדחוק את ארה"ב מאסיה.

ואולם בניגוד למנהיגים שהתכנסו ביאלטה, מנהיגי ארה"ב, סין ורוסיה לא נפגשים כמי שניצחו יחד במלחמה עולמית שבה לחמו זה לצד זה.

סין כקול שקול והגיוני

שניים מהמנהיגים שקועים במלחמות שהחלישו את מעמדם בזירה העולמית בדרכים שונות, ואינן מראות סימני דעיכה. במקרה של ארה"ב, המלחמה הלא פופולרית עם איראן גם סייעה לעורר גל ניצחונות של המפלגה הדמוקרטית בבחירות אמצע הקדנציה, שצפוי להגביל את כוחו של טראמפ בזירה הפנימית.

סין, המארחת את הפסגה, צוברת השפעה גיאופוליטית וממצבת את עצמה כקול שקול והגיוני לעומת רוסיה התוקפנית וארה"ב הבלתי צפויה לעיתים. היא גם הפיקה תועלת מהמלחמה האמריקאית באיראן, שדלדלה את מלאי התחמושת של ארה"ב והסיטה משאבים צבאיים ששימשו בעבר להגנה על בעלות בריתה של וושינגטון באסיה.

"סין מרוצה מאוד מכך שארה"ב מוכנה כעת לשבת לשולחן עם יריבותיה הגיאופוליטיות ולדון יחד בסוגיות הנוגעות לניהול הסדר העולמי", אמר טונג ג'או, עמית מחקר בכיר במכון קרנגי בסין. "לא רוסיה ולא ארה"ב נמצאות במצב טוב במיוחד. רוסיה תקועה במלחמה באוקראינה, וארה"ב תקועה במלחמה באיראן. הדבר גורם לבייג'ינג להרגיש שהיא יכולה להצטייר, באופן יחסי, כמעצמה מצליחה יותר, יציבה יותר ואחראית יותר".

אלא שגם סין מתמודדת עם קשיים מבית, על רקע היחלשות כלכלתה. יתרה מכך, הכישלונות הצבאיים של רוסיה וארה"ב, שנגרמו בין היתר משינויים טכנולוגיים המחזקים מדינות קטנות יותר, הפכו גם את בייג'ינג לזהירה הרבה יותר בכל הנוגע להרפתקאות צבאיות בקרוב.

"זו למעשה פסגה של שלוש חולשות. רוסיה מרוסקת כלכלית וחווה אסון צבאי, כוחו של טראמפ מוגבל, וסין ניצבת בפני קשיים כלכליים פנימיים חמורים", אומר הסנאטור האיטלקי קרלו קלנדה. "שלושת המנהיגים נמצאים בעמדה הרבה יותר רעועה מכפי שנדמה".

למרות כל התעמולה, בכירים ברוסיה מבינים כי חשיבותה האמיתית של פסגת שנג'ן טמונה בסמליות שלה יותר מאשר בתוכנה.

"התמונות מהפסגה ימחישו שכיום יש שלוש מעצמות עולמיות בעלות השפעה גלובלית. החשיבות של ארה"ב וסין בכל התחומים ברורה, אבל גם רוסיה היא בכל הנוגע לעוצמה צבאית ולמעמד גיאופוליטי", אומר דמיטרי טרנין, נשיא המועצה הרוסית לעניינים בינלאומיים, מכון מחקר במוסקבה שהוקם בידי הקרמלין. "מבחינתנו זה חשוב מאוד, משום שבחמש השנים האחרונות מדיניות המערב הייתה למחוק את רוסיה או לבודד אותה לחלוטין. זה לא קרה, ואנחנו רואים בכך ניצחון".

אף שסין מעניקה לרוסיה תמיכה כלכלית ופוליטית משמעותית, היא נמנעה מלספק נשק למוסקבה וממשיכה להחזיק שגרירות במרכז קייב. גורמים במערב סבורים כי בייג'ינג מעוניינת למנוע את תבוסתה של רוסיה, אך גם אינה מעוניינת בניצחון רוסי שיאפשר למוסקבה לצמצם את תלותה הגוברת בסין ולהתנהל מול וושינגטון כשווה בין שווים.

"אנשים יוצאים מגדרם לנוכח האפשרות שזו ועידת יאלטה חדשה. המפגש הזה לא יוביל לחלוקה של שטחים כלשהם בעולם. סין מעדיפה שמפגשים כאלה יהיו מצומצמים ככל האפשר, מתוסרטים לחלוטין וללא תוצאות מעשיות", אומר ראש ממשלת אוסטרליה לשעבר קווין ראד, העומד בראש אגודת אסיה בניו יורק. "האינטרס הבסיסי של סין הוא להיתפס כמעצמה שמסוגלת לכנס מנהיגים, גם אם זו מחווה סמלית בלבד. סין רוצה להפוך בעתיד למעצמה עולמית מקובלת, וקשרים הדוקים מדי עם פוטין לא מסייעים לה בזירה הדיפלומטית".

הסדר העולמי של טראמפ

לדברי פיל גורדון, חוקר במכון ברוקינגס ששימש יועץ לביטחון לאומי של סגנית הנשיא קמלה האריס, הטקסיות המפוארת של הפסגה המשולשת וההחלטה להעניק לפוטין מעמד בכיר משקפות את תפיסתו ארוכת השנים של טראמפ באשר לאופן שבו הסדר העולמי צריך להתנהל.

טראמפ תקף שוב ושוב את מנהיגי אירופה בטענה שהם מחבלים במאמציו להתקרב לרוסיה, על רקע הידרדרות היחסים בין ארה"ב לאירופה בעקבות המכסים שהטיל, דרישותיו להשתלט על גרינלנד ותלונותיו על כך שמדינות היבשת לא הצטרפו למלחמה באיראן. הוא גם דרש מאוקראינה לבחור נשיא חדש, לאחר שהנשיא וולודימיר זלנסקי סירב לבקשותיו להפסיק לתקוף בתי זיקוק ברוסיה.

הדמוקרטים, שהשיגו רוב בבית הנבחרים ובסנאט בבחירות האמצע, מתחו ביקורת חריפה על התקרבות טראמפ לפוטין ועל ניסיונותיו להפעיל לחץ על אוקראינה. הם כבר הבטיחו לנצל את סמכויותיהם עם כניסתו לתפקיד של הקונגרס החדש בינואר כדי להתנגד לרוסיה.

כעת, כשאחיזת טראמפ במפלגה הרפובליקנית נחלשה, ייתכן שגם רפובליקנים יצטרפו למאמץ ויקדמו קו תקיף יותר כלפי סין, במיוחד בעקבות שערוריית אנבידיה. הסנאטור הרפובליקני טום קוטון מארקנסו, הידוע בעמדותיו הניציות, כתב לאחרונה ברשת X שהשיחות עם רוסיה שמובילים ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף הפכו לפארסה. "פוטין יסכים להפסיק את המלחמה רק כשיבין שאינו יכול לנצח. אנו צריכים לעזור לאוקראינה להוכיח לו את זה", אמר.

לדברי שר חוץ של אחת ממדינות האיחוד האירופי, את מה שפוטין, ואולי גם טראמפ, מבקשים להשיג בשנג'ן נכון יותר להשוות להסכם מינכן משנת 1938 מאשר לוועידת יאלטה בשנת 1945. במסגרת הסכם מינכן, שנחתם בין לונדון, פריז וברלין, צ'כוסלובקיה הוקרבה בניסיון לפייס את היטלר. ההבדל, הוסיף השר, הוא שאוקראינה אינה צ'כוסלובקיה, וכפי שהוכיחו אירועי חמש השנים האחרונות, היא לא תשלים עם גורלה ותיכנע.

שר החוץ של אוקראינה, אנדריי סיביהה, נסכים עם הדברים. "פוטין מעלה רעיונות לעיצוב מחדש של הסדר הביטחוני באירופה. בחלומותיו הוא רואה את עצמו ביאלטה ב־1945. הבעיה היא שכדי להציע רעיונות בסדר גודל כזה, צריך קודם לנצח במלחמת עולם", הוא אומר. "רוסיה איבדה כ־1.6 מיליון חיילים הרוגים או פצועים, ובכל זאת לא השיגה אף אחת ממטרות הפלישה שלה".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.