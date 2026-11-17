הבנק הגרמני "דויטשה בנק" חשוד כי המשיך לנהל קשרים פיננסיים עם אוליגרכים רוסים ומיליונרים שנמצאים ברשימות סנקציות ופשיעה, למרות אזהרות מצד גורמים פנימיים, תוך כדי סיכון להלבנת כספים והפרת אמנות וחוקים נגד שחיתות, כך מדווחת היום התקשורת הגרמנית, על בסיס דליפת המידע הגדולה ביותר של מוסד פיננסי גרמני כלשהו.

● האוצר חושף: בור של 31 מיליארד דולר בהתחייבויות רכש ביטחוני מול ארה"ב

● מהפך אצל בעלת הברית של ישראל עשוי לשבש עסקאות ביטחוניות

לפחות 15 מיליון הודעות דואר אלקטרוני נכללות בדליפה, שנותחה על ידי עיתונאים ב"שפיגל", בערוץ ZDF ובכלי תקשורת נוספים ברחבי העולם. הבנק מסר כי חלק מהטענות נגדו התרחשו בעבר ו"הדברים כעת שונים מן היסוד".

מיליוני הודעות ומסמכים פנימיים

ההדלפה מכונה בתקשורת הגרמנית הבוקר "Inside Deutsche Bank"’, והיא כוללת את מיליוני הודעות הדואר האלקטרוני, יחד עם מסמכים פנימיים כמו רשימת לקוחות, דוחות פנימיים וטבלאות שונות. לפי הדיווחים, גורמים אנונימיים העבירו את המידע לעיתונאים מדרום אפריקה ומהודו שהם חלק מקונסורציום בינלאומי של עיתונאים חוקרים. הם שיתפו אותם עם כ-56 כלי תקשורת, מרחבי העולם, כולל גם ה-FT הבריטי.

בין האירועים שהוזכרו הבוקר: מקרה מ-2020 שבו עובד של הבנק גילה שחשבונות של הבנק משמשים להלבנת כספים בהיקף של מאות מיליוני אירו, בעוד מערכות הבקרה של הבנק נכשלו בכך ורק הציפו "אזהרות" בנוגע לכמה מההעברות הכספיות. בהתכתבות פנימית נכתב כי זה אינו מקרה ש"המערכות שלנו לא מצאו את זה". הבנק מסר בתגובה כי במקרה המוזכר "לא הוטל שום קנס על הבנק או על מי מעובדיו". הפרשה קשורה ככל הנראה לפעילות הבנק בקולומביה.

בנוסף, ההתכתבויות מראות כי הבנק שמר על לקוחות כמו אוליגרכים רוסים, מי שהורשעו בפשעים פיננסיים, מי שהורשעו במרמה ועוד במשך שנים, למרות אזהרות פנימיות מגורמים בתוך הבנק. הטענה של כלי התקשורת היא גם כי הבנק התייחס לדרישות המאבק בהלבנת הון כ"נטל" ואפילו המנכ"ל החדש של הבנק, כריסטיאן סווינג, שנחשב למי שביצע רפורמה עמוקה במוסד הפיננסי, אמר בהתכתבות פנימית כי "החוקים החדשים שוברים לנו את הגב (כלומר פוגעים בנו פיננסית)".

המידע כולל גם פרטים לגבי פרשות שהוזכרו בעבר, כמו זו שבה הבנק שלח בטעות את כל החזרי המס של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ב-2017. לפי המסמכים הפנימיים, הבנק התכחש לטעות - למרות שידע כי הוא אחראי לכך. בנוסף, נחשף כי הבנק ניהל בעבור פושע המין ג'פרי אפשטיין כ-600 מיליון אירו בהשקעות "חשודות" - יותר מפי שניים ממה שנחשף בעבר.

בגרמניה אמרו כי עצם חשיפת המידע, והסיכוי כי הוא יפורסם לציבור, מציב את הבנק בפני סכנה משפטית מתביעות של לקוחות בנוגע להפרת חשאיות וטענות דומות. מתחילת השנה איבד הבנק כ-2% במסחר בבורסה. הבוקר צללה מניית הבנק, עם פתיחת המסחר בגרמניה בכ־5%.

"דויטשה בנק" הגיב לטענות ואמר כי הוא כעת "בנק אחר" מאשר מה שתועד בהתכתבויות. לפי ההודעה רפורמה מסיבית שהוביל סווינג הובילה לניקוי אורוות ולהשקעה של מיליארדים בבקרה ובציות. לדבריו, רבים מהמקרים שהוזכרו בדליפה נחקרו על ידי הרשויות הפיננסיות ולא הועלמו על ידי הבנק.