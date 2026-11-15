מהפך אצל בעלת הברית של ישראל עשוי לשבש עסקאות ביטחוניות

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1 סרביה עלולה לבטל עסקאות ביטחוניות עם ישראל

סרביה עברה מהפך פוליטי גדול לאחרונה, כאשר "רשימת הסטודנטים" גברה על הנשיא הוותיק אלכסנדר ווצ'יץ'. מדובר באחד הידידים הטובים של ישראל בהנהגה האירופית, ולקוח משמעותי של התעשיות הביטחוניות הישראליות. ואילו, עתה, אחד מנבחרי רשימת הסטודנטים, פיליפ אובוביץ', הצהיר כי בכוונתם לבחון את כל היחסים הביטחוניים עם ישראל, בהם עם התעשיות הביטחוניות. כך מדווח באתר "טורקייה".

בשיחה עם העיתונאי הבריטי ארון בסטאני בפודקאסט "נובארה מדיה", טען אובוביץ' כי העמדה של מפלגתו בכל הנוגע לקשרי החוץ של בלגרד, היא לסיים את הסחר הביטחוני עם ישראל. "מה שקורה שם הוא אות קלון לאנושות", אמר הסרבי בראיון, שצוטט באתר הטורקי. "זה עצוב מאוד. התוכנית שלנו היא להפסיק את הסחר באמל"ח עם ישראל. כצפוי, הוא ביקר את הנשיא לשעבר ווצ'יץ על יחסיו עם ירושלים, כולל הקמת מפעל מל"טים של אלביט במדינה, בצעד שלתפיסתם "בלתי מתקבל על הדעת".

מה עוד אמר פיליפ אובוביץ' במהלך הראיון? על כך בכתבה המלאה.

מתוך "טורקייה". לקריאת הכתבה המלאה.

2 הנבחר הרפובליקני שמהווה בשורה קשה לאיראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמנם איבד בבחירות האמצע את הרוב בבית הנבחרים ובסנאט, אך אין זה אומר כי המדיניות הרפובליקנית בשני בתי הקונגרס לגבי איראן תשתנה. הגורם העיקרי לכך, הוא מי שנבחר לתפקיד מנהיג המיעוט הרפובליקני בבית הנבחרים, ג'ים ג'ורדן, אדם שמוכר כתומך נלהב של המתקפות שביצע הנשיא טראמפ נגד איראן. כך מדווח באתר "איראן אינטרנשיונל". ככלל, ג'ורדן הוא מתנגד ותיק וקולני של תוכנית הגרעין האיראנית, עוד הרבה לפני התבוסה בבחירות האמצע.

ג'ורדן מגיע ממדינת אוהיו והוא גבר בבחירות הפנימיות של המפלגה על המנהיג של הרוב הרפובליקני לשעבר בבית הנבחרים, סטיב סקאליס מלואיזיאנה, עם 106 קולות מול 73. באיראן אינטרנשיונל מציינים כי מנהיג המיעוט הרפובליקני עודנו מכהן כיו"ר ועדת המשפט בבית הנבחרים, עד שיהפוך למנהיג המיעוט החל מינואר. הוא צפוי, כך לפי הדיווח, להמשיך בקו שלפיו לא נכון לוושינגטון לבצע ויתורים דיפלומטיים מול טהרן, ויש לבצע את מיטב המאמצים לצורך מניעת זאת. בספטמבר האחרון, הגדיר ג'ורדן את הרפובליקה האסלאמית בתור המדינה שמעניקה את החסות הגדולה ביותר לטרור ברחבי העולם.

מה עוד אומרים באיראן אינטרנשיונל ועל עמדתו מול איראן? בכתבה המלאה.

מתוך "איראן אינטרנשיונל". לקריאת הכתבה המלאה.

3 המיליציות השיעיות גורמות לנזקי ענק לכלכלה העיראקית

בכירים סיפרו לעיתון "א־שרק אל־אווסט" כי ההפקה בשדה הגז "ח'ור מור", אחד מהגדולות ביותר במחוז כורדיסטן, הופסקה בעקבות מתקפת כלי טיס בלתי מאויישים (כטב"מים). שני מקורות במשרד החשמל של האוטונומיה הכורדית סיפרו, כך לפי דיווח בעיתון, שההפקה נפסקה כתוצאה מפגיעת כטב"מים במתחם אחסון, שבעקבותיה נוצרה שריפה גדולה. ראש ממשלת עיראק עלי אל־זאידי, מיהר לנסות להרגיע, באומרו, כי לא היו נפגעים. עם זאת, במשרד משאבי הטבע הכורדי היו חריפים בהרבה, והבהירו שזו פעולת טרור.

הפגיעה בכלכלה העיראקית בגלל ההסלמה האזורית מאז סוף פברואר היא מגוונת. לפי א־שרק אל־אווסט", עיראק היא אחת המדינות שנפגעו בצורה האנושה ביותר מסגירת מצר הורמוז. כיום, בגדד מוצאת עצמה בין הפטיש לסדן, כשהיא מנסה לאזן בין יחסיה עם שכנתה איראן שמבצעת תקיפות בעצמה, או שולחת את המיליציות, בניסיון למגר כוחות כורדיים איראנים שפועלים בצפון עיראק. המתקפה על ח'ור מור מהווה נדבך נוסף בשורת פגיעות בעיראק.

איך עוד נפגעת הכלכלה העיראקית בגלל ההסלמה האיזורית? על כך בכתבה המלאה.

מתוך "א־שרק אל־אווסט". לקריאת הכתבה המלאה