האיום החדש של איראן על הכלכלה העולמית

איראן הורתה למורדים החות'ים להיערך לסגירת מיצר באב אל־מנדב, שער הכניסה הדרומי לים האדום, במצב שבו ארה"ב תשבית את רשת החשמל של הרפובליקה האסלאמית, כך מדווח בסוכנות הידיעות רויטרס. היוזמה, שעליה סיפרו שני בכירים איראנים ובכיר נוסף מהאזור, היא תוצאה של דיון בהנהגת משטר האייתוללות, שבעקבותיו הועברה ההוראה לצנעא.

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שליחיה של איראן בתימן, המורדים החות'ים ("אנצאר אללה" / תומכי האל), הם אמנם אינם הממשלה המוכרת - אך חולשים על כ־28% מהשטח. במסגרת זאת, הם מחזיקים בבירה צנעא ובעיר הנמל האסטרטגית חודיידה, שאפשרה להם לאורך תקופה ארוכה לחסום את באב אל־מנדב.

עד פרוץ מלחמת חרבות ברזל, באב אל־מנדב היווה נקודה חשובה בשיט בין תעלת סואץ לבין מיצר הורמוז, שניים מחמשת נתיבי השיט העמוסים בתבל. בתעלת סואץ עברו עד 7 באוקטובר 2023 12% מכלל הסחר העולמי ו־30% מתנועת המכולות הבינלאומית, ובמיצר הורמוז כ־20 מיליון חביות נפט ביום, עד שאיראן הטילה את המצור עם פרוץ מבצע שאגת הארי. בים האדום, ככלל, עוברים כ־14% מהסחר הימי העולמי.

חסימת 20% מהסחר בנפט ובגז טבעי ושיבוש שרשרות אספקה

משמעות הדבר היא שכ-30 אלף ספינות בשנה כבר מצאו את עצמן במשך תקופה ארוכה ללא יכולת להתחמק מהחות'ים באזור באב אל-מנדב, שבו לבדו עברו יותר מ-50 מיליון טונות תבואה, ו-6.2 מיליון חביות נפט ביום. לצורך ההשוואה, רוחבו של הים האדום הוא אמנם כ-200 ק"מ, אבל באב אל-מנדב, שנמצא בין תימן לג'יבוטי, הוא ברוחב של פחות מ־30 ק"מ. לכן, לאוניות יהיה קשה מאוד להתחמק מהחות'ים בדרכן לתעלת סואץ או ממנה.

בסיטואציה שבה החות'ים יחסמו שוב את באב אל־מנדב, העולם יתמודד לא רק עם חסימת 20% מהסחר העולמי בנפט ובגז טבעי מונזל שלא יכול לצאת מהורמוז, אלא גם השיט מהמזרח הרחוק לאירופה ובחזרה, יתארך - לכל הפחות - בשבועיים. מהמצור הקודם של החות'ים כבר למדנו ששיבוש שרשרות האספקה ותנועת הספינות הביא גם להתארכות של ארבעה שבועות בזמני אספקה, ואף יותר מכך.

מקור המקורב לחות'ים אמר לרויטרס, כי ארגון הטרור השלים את הכנותיו לתקיפת כלי שיט באמצעות טילים וכטב"מים ליד מצר באב אל-מנדב. לדבריו, הם ממתינים לפקודות מטהרן. לפי הדיווח, בכירי משמרות המהפכה שכבר נמצאים בתימן יובילו את ההחלטה מתי להתחיל במצור המחודש על באב אל־מנדב.