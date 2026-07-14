מרחב מצר הורמוז חזר לשגרת לחימה, בה הכוחות האמריקאיים ומשמרות המהפכה מחליפים אש, אוניות סוחר מותקפות, ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ והבכירים האיראנים משחררים איומים. אולם, ביממה החולפת זירה נוספת מתלהטת: ערב הסעודית תקפה את נמל התעופה צנעא החשוב למורדים החות'ים בתימן. לאחר מכן, אלו הגיבו בשיגור חמישה טילים בליסטיים לנמל תעופה בדרום הממלכה.

● "ישראל תיהנה מהסלמה עם איראן": ההמלצות של מנהל ההשקעות

● הפורום החשאי בין סין לרוסיה נחשף, ואיתו תוכנית שצריכה להטריד את המערב

מאז כינון הסכם הפסקת האש בתימן ב־2022, ניכר כיצד ריאד בהנהגת נסיך הכתר מוחמד בן סלמאן הקפידה לשמור על השקט בגזרה - לאחר שנים שבהם התמודדו עם מתקפות חות'יות רבות. הסעודים היו מעורבים עמוקות במלחמת האזרחים בתימן בשל הגיבוי שהם נותנים לאנשי האחים המוסלמים.

שליחיה של איראן בתימן, המורדים החות'ים, חולשים על כ־28% משטח המדינה. במסגרת זאת, הם מחזיקים בבירה צנעא ובעיר הנמל האסטרטגית חודיידה, שאפשרה להם לאורך תקופה ארוכה לחסום את באב אל־מנדב - שער הכניסה והיציאה הדרומי של הים האדום.

ענבל נסים לובטון, מומחית לתימן מהאוניברסיטה הפתוחה וחוקרת במרכז דיין שבאוניברסיטת תל אביב, מסבירה כי "התקיפה הסעודית היא בוודאי עליית מדרגה, אך גם קשורה לשחיקת ההרתעה של מדינות המפרץ. פעמיים עשה את דרכו מטוס מטהרן לתימן והסעודים איימו, כשהפעם המטוס נחת בסוף בחודיידה. אלו נחיתות ראשונות של מטוסים איראניים מאז אפריל 2015. מנגד, יש התקוממויות שבטיות במרחבים בשליטת החות'ים, כנראה בגיבוי המועצה הנשיאותית והסעודים".

איום משותף

האיום החות'י משותף לערב הסעודית ולישראל, והשינוי בגישת ריאד נובע מהתפתחות שהחלה עם הלוויית המנהיג העליון המחוסל של איראן, עלי חמינאי. בכירי החות'ים המריאו מצנעא לטהרן, והסעודים ראו כיצד מנסים בציר האיראני להפוך את הטיסות הללו לשגרה.

זאת, בניגוד מוחלט למתווה הסכם הפסקת האש מלפני כארבע שנים שמתיר טיסות מתימן למצרים ולירדן בלבד. המתווה נועד לאפשר מצד אחד לחות'ים ציר העברת סחורות, ומאידך - להבטיח לסעודים שלא תתקיים רכבת אווירית של אמל"ח איראני לתימן.

השאיפה הסעודית לשלוח מסר לחות'ים ולאיראן תוך תקווה שלא להבעיר את כל המרחב, הביאה את ריאד לא ליטול אחריות על המתקפה. ממשלת תימן, שמקבלת גיבוי מהסעודים, טענו כי מדובר בהם, החות'ים הבהירו שאלו הסעודים - ואז עברו לשגר טילים בליסטיים.

בה בעת, שר ההסברה התימני, מועאמר אריאני, האשים את החות'ים בכך שעצרו מטוס של הצלב האדום, ולקחו את שני אנשי הצוות כשבויים. "אנחנו קוראים לכל הצדדים להימנע מפעולות שעלולות לסכן עם סבב אלימות חדש בתימן", קרא השליח המיוחד של האו"ם לתימן, האנס גרונדברג.

הזדמנות אסטרטגית

בצל חידוד האיום החות'י המשותף, נשאלת השאלה האם זה יעודד התקרבות בין ערב הסעודית לבין ישראל?

ד"ר פנינה שוקר, חברת פורום דבורה, חוקרת במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון (JISS) ומרצה בתוכנית לאסטרטגיה, דיפלומטיה וביטחון במרכז האקדמי שלם, מגדירה את הסיטואציה האזורית הנוכחית בתור הזדמנות שאסור למסמס.

לדבריה, כפי שניכר אינטרס משותף עם איחוד האמירויות בשאגת הארי, כשהם הפכו ליעד העיקרי של המתקפות האיראניות וישראל סיפקה סוללות כיפת ברזל, ישראל מחוייבת לזהות את ההזדמנות. "יש כאן פוטנציאל גדול. בשלב הנוכחי, קשה לראות השתתפות פעילה בלחימה, אבל יש היבטים נוספים כמו מודיעין ואמל"ח שניתן לסייע. צריכים להבין איפה ניתן להעמיק את הקשר.

"ישראל מחוייבת לזהות את ההזדמנות ולהיכנס לאירוע. זו הזדמנות פז, לאחר דעיכה בקשרים והמחשבה כי אפסו סיכויי הנורמליזציה כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל. כעת, ישנה הזדמנות למינוף והתקרבות".

ד"ר יואל גוז'נסקי, שבעבר ריכז את הטיפול בנושא איראן והמפרץ במל"ל וכיום מכהן כראש תוכנית המפרץ במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), מטיל ספק בתקווה.

"נכון שישראל הייתה מעוניינת לראות את הסעודים אקטיביים יותר נגד הציר האיראני והחות'ים, אבל אם סעודיה תתקוף - היא גם תיפגע יותר. ניתן אמנם לשתף פעולה במודיעין ובדברים אחרים אבל לא בטוח שהסעודים בכלל צריכים אותנו, בזכות הקשר העמוק עם האמריקאים".

בעיית הנפט

בתקופה שבה לסעודים אין אפשרות לייצא נפט דרך הורמוז בשל התוקפנות האיראנית, בריאד חוששים מחנק ימי מוחלט, שבו החות'ים יחזרו לחסום את באב אל־מנדב.

פעולה שכזו לא רק תזניק את מחירי הנפט אף יותר, היא תהווה מכה אנושה לסעודים, שהלקוחות העיקריים שלהם נמצאים במזרח הרחוק: סין, הודו, קוריאה הדרומית ויפן.

אם כיום הם מוגבלים בנפח צינורות הנפט שמובילים אל הים האדום בחוף המערבי וקווי השיט למזרח התארכו במילא, חסימת באב אל־מנדב תוסיף עוד לפחות שבועיים בים.

לובטון מדגישה כי מזה כבר כמה חודשים, החות'ים מדברים על "הלאמת" באב אל־מנדב. הגדרה דומה למדי לאופן שבו איראן מתייחסת להורמוז. "המצב על סף פיצוץ ומלחמת האזרחים עלולה להתחדש בקרוב. החות'ים רוצים להרוויח מבאב אל־מנדב, וכבר תקופה מנהלים קמפיין גדול נגד הסעודים, ארה"ב ואפילו שמה של ישראל משתרבב כמי שמונעות מתימן לפתח את משאבי הנפט והגז, ומותירים אותה ענייה.

"את התקיפה הזו ביצעו הסעודים, כנראה, באישור אמריקאי, ועל כן השאלה היא האם במצב של הסלמה - הם ייכנסו למלחמה עם גיבוי אמריקאי, וסיוע ישראלי ומפרצי".

"חסימת באב אל־מנדב תגמור את הסעודים, בגלל הלקוחות במזרח הרחוק", מסכם ד"ר גוז'נסקי.