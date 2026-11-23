וול סטריט חתמה את השבוע הקשה ביותר שלה בשנים האחרונות, כשנאסד"ק מחק כ־10% בתוך חמישה ימי מסחר, אנבידיה צללה ב־14% ביום שישי בלבד ומדד S&P 500 נכנס רשמית לטריטוריית תיקון. כעת, רגע לפני שהסערה פוגשת את הבורסה בתל אביב, השאלה שמעסיקה כל משקיע היא אחת: האם מדובר בתיקון בריא או בתחילתה של מפולת?

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ללאה פרמינגר, סמנכ"לית ההשקעות של אלטשולר שחם גמל ופנסיה, יש כ־30 שנות ניסיון בשוק ההון - מספיק כדי לזהות משברים אמיתיים. פרמינגר, שמונתה לתפקיד במרץ 2024, הצטרפה לבית ההשקעות ב־2009 לאחר שכיהנה כמנהלת ההשקעות הראשית בפרפקט, והובילה באלטשולר שחם לאורך השנים את מערך ההשקעות האלטרנטיביות והריאליות. בשיחה עם גלובס היא מסבירה למה הפעם זה עדיין לא משבר הדוט־קום, איזה נתון אחד בשוק האג"ח יאותת אם האש מתפשטת, ואיך שורדים את התנודתיות

תיקון בריא או משבר

איך מבחינים בין תיקון בריא למשבר, ואיפה אנחנו עכשיו?

"אנחנו כרגע מעריכים שמדובר בתיקון. הכלכלה הריאלית עדיין יציבה, הצריכה הפרטית ושוק העבודה עדיין לא מראים סימני חולשה". לדבריה, שוק המניות נוטה להגיב בדרמטיות, אך הנתונים בשטח עדיין לא באים לידי ביטוי בכלכלה הריאלית".

איזו תקופה בעבר הכי מזכירה לך את המצב היום, ומה ההבדל המהותי?

"לי זה מזכיר את סוף שנות ה־90 ותחילת ה־2000, משבר הדוט־קום. אבל זו לא השוואה של אחד לאחד. החברות הגדולות שמממנות היום את ההשקעות ב־AI יציבות יותר, עם מאזנים חזקים ותזרים אמיתי ולא חלומות".

פרמינגר מתייחסת בהקשר זה לחברות ההייפרסקיילר, ענקיות הטכנולוגיה והענן, ובעיקר מיקרוסופט, אלפאבית (גוגל), אמזון ומטא, שצפויות להוציא השנה לפחות 720 מיליארד דולר על השקעות הון, שרובן מיועדות לתשתיות בינה מלאכותית.

הוצאות הענק כבר מכבידות על התזרים: ברבעון השלישי של 2026, ההשקעות ההוניות של אמזון, אלפאבית ומטא עלו על המזומנים שהן ייצרו מפעילות שוטפת, והתזרים החופשי שלהן היה שלילי. מיקרוסופט הייתה היחידה מבין הארבע שנותרה עם תזרים חופשי חיובי. "נכון שהתזרים שלהן נשחק כרגע בגלל ההשקעות העצומות, אבל בשנייה אחת הן יכולות לעצור את זה", היא מציינת.

תרחיש האימים

אז מהו תרחיש האימים שאת לוקחת ברצינות?

"כדור שלג שמתחיל בבורסה ומתגלגל לכלכלה הריאלית. הוא פוגע באשראי וב'אפקט העושר' המצב שבו ירידות בתיקי ההשקעות גורמות למשקי הבית להרגיש עניים יותר ולצמצם צריכה, ואז חברות מקפיאות גיוסים והשקעות. כרגע אנחנו עוד לא שם".

כדי לוודא שהסערה לא זולגת לכלכלה עצמה, פרמינגר מפנה את המבט למקום אחד - מה שהיא מכנה "המבוגר האחראי" של השווקים. לדבריה, אם רוצים להבין עד כמה עמוק המשבר, צריך להסתכל על מרווחי האשראי הקונצרני. כלומר, פער התשואה שמשלמות חברות על האג"ח שלהן מעל אג"ח ממשלת ארה"ב, המשמש מדד לסיכון בשוק. "שוק האג"ח שקול ופחות אמוציונלי בהשוואה למניות. בשישי המרווח באג"ח בדירוג השקעה (Investment Grade) עלה מ־0.8% ל־0.9% בלבד. לשם השוואה, במשבר 2008 הנתון הגיע ל־6%. כרגע אין שם היסטריה. אם המרווחים ייפתחו בחדות, זה יהיה הסימן שחברות מתקשות למחזר חוב ושהבעיה עמוקה", היא אומרת.

בנוסף, פרמינגר מצביעה על מוקש שמעטים בציבור מודעים לעוצמתו: המינוף במערכת. "ברוקרים בארה"ב מאפשרים למשקיעים פרטיים מינוף של פי חמישה, וכבר יש תעודות ממונפות פי שלושה אפילו על מניה שרק הונפקה כמו אנתרופיק. התרחיש החיובי הוא שכל עודפי הנזילות והמינוף יתנקזו החוצה, וייצרו נקודת כניסה טובה לחברות איכותיות". כדי שזה יקרה, היא מדגישה, נדרשת התמתנות באינפלציה בארה"ב שתוריד מהשולחן חשש מהעלאות ריבית מצד הפד, לצד עונת דוחות נוספת שתוכיח שהצמיחה נמשכת למרות הרעש.

הבורסה בתל אביב חסינה יותר או מסוכנת יותר?

"מצד אחד, החשיפה שלנו לטרייד ה־AI נמוכה יותר. אם סופרים גם חשיפה עקיפה, כולל תעשייה, חשמל וחברות נדל"ן שמקימות דאטה סנטרס כמו עזריאלי ומגה אור, ב־S&P 500 מדובר על מעל 60%, לעומת כ־45% בת"א־125. לכן אנחנו פחות תנודתיים מהזווית הזו. מצד שני, יש לנו את פרמיית הסיכון המקומית - איראן, אי־הוודאות הגיאופוליטית והבחירות".

ביצעתם שינוי חריג בתיקים? ומה הטיפ שלך למשקיעים?

"כבר בחודש האחרון, מאז הבחירות בארה"ב כשהעננים סביב ה־AI התקדרו, הגדלנו מעט נזילות ואנחנו מחפשים הזדמנויות בזהירות ובמתינות. התנודתיות כאן להישאר, כי עוד לא ברור כמה מהמינוף התנקה. למשקיעים אני ממליצה לא לבצע תנועות חדות ודרמטיות, לא לשים 'אול־אין' במניות ולהקפיד על פיזור. בימים האחרונים האג"ח סיפקו הגנה חשובה לתיק".