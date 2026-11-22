אין ספק שהשבוע האחרון היה חריג בוול סטריט ובעקבותיו בכל העולם. המשקיעים ביצעו מכירת חיסול 'מכל הבא ליד', ובפרט במניות השבבים והזיכרונות, שצללו ביום שישי ביותר מ-10%.

● הכלכלן שמזהיר ממשבר חמור מזה של 2008, וזה שדווקא בטוח: העליות בדרך

● היא הייתה הבורסה הטובה בעולם מתחילת השנה, ואז נפלה 17.5% בשבוע

כך, מדדי המניות המובילים בוול סטריט וגם בת"א התרחקו ביותר מ-10% מהשיא האחרון שלהם, ולמעשה נכנסו לטריטוריה של "תיקון". ה-S&P 500 רחוק ב-12% מהשיא האחרון, הנאסד"ק 100 מרוחק מהשיא 19.8%, מדד ת"א 125 רחוק ב-16%, הניקיי היפני ביותר מ-20%, והקוספי הדרום קוריאני כבר מחק 47% משיאו האחרון. גם מי שניסה לברוח לאפיקי מקלט כמו מטבעות ומתכות לא צלח, כשמחיר הביטקוין צלל בשבוע שעבר ב-14% והזהב קרס ב-9% ורחוק כמעט 20% מהשיא.

עד כמה השבוע האחרון היה חריג יעיד גם הנתון הבא: ירידה של 8.6% בשבוע אחד במדד S&P 500, כפי שהתרחשה בשבוע האחרון, או יותר מכך, התרחשה רק עוד 10 פעמים מאז 1985. כלומר ב-0.5% בלבד משבועות המסחר. כך לפי נתונים שפורסמו בסקירה השבועית של חברת הביטוח הפניקס.

כל שאר המקרים היו כאלה שבהם התרחשו אירועי קיצון בוול סטריט, כמו "יום שני השחור" ב-1987, התפוצצות בועת הדוט.קום ב-2000, פיגועי ה-11 בספטמבר ב-2001, משבר הסאב פריים ב-2008, ולאחרונה מגפת הקורונה והמכסים העולמיים של הנשיא טראמפ.

על פי בדיקת הפניקס, כשלוקחים את אותם 10 שבועות של קריסה, התשואה הממוצעת בחודש שאחריה היא חיובית בדרך כלל - עם עלייה ממוצעת של 1.8%. חצי שנה לאחר אותו שבוע אדום, השוק האמריקאי השלים עלייה ממוצעת של 10.7%, ואילו שנה אחרי כך העלייה הממוצעת היא כבר 17.3%.

"הזדמנות בטכנולוגיה"

במילים אחרות, אם השוק לא נמצא כעת לפני משבר גדול ומתמשך, סביר שהעליות יחזרו. האם מדובר בהזדמנות להסתער עליו מחדש? אלדד תמיר, מנכ"ל ובעלי בית ההשקעות תמיר פישמן, בטוח שהתשובה חיובית. "ימים של ירידות בעולם תמיד כואבים לכולם. בארה"ב הן מבוססות פאניקה ולא באמת קשורות למציאות כלכלית אמיתית. מהפכת ה-AI רק בראשית דרכה ויש ביקושים עצומים לשירותים, לדאטה סנטרים ושבבים. אז לאחר שמחירי החברות האלו התרסקו, רמות המחירים הנוכחיות מהוות הזדמנות נדירה, כזו שבאה פעם בעשור".

לכן לדעתו, "המסקנה חד-משמעית, לא לגעת בנכסים הפיננסיים כלל. ולמי שבאמת רוצה להשקיע לטווח הארוך, יש הזדמנות ענקית במניות הטכנולוגיה בארה"ב - בפרט בחברות AI ושבבים".

אבנר סטפק, מבעלי בית ההשקעות מיטב, מתלהב פחות: "בועת ה-AI התפוצצה, מדדי S&P 500 ונאסד"ק מתחילים לחזור לרמות נורמליות, התיקון בשוק בריא ולא צריך להתרגש יותר מדי", לדבריו. "יותר מכך, מי שיש לו מזומן יכול להסתכל על חלק מהמניות, כמו אנבידיה שנחתכה ב-50%.

"זה עדיין לא מחירי מציאה, אבל הכול נראה קצת יותר שפוי כיום". סטפק סבור שהחשיפה לא צריכה להיות רק לטכנולוגיה. "אמנם מתבקש ריבאונד במניות הטק אחרי הנפילה האחרונה, אך אני מעריך שיש יותר מקום למניות ערך כמו תעשייה, מסחר ושירותים בתיק ההשקעות".

מתמחרים סיכון מחדש

מריה יוסקוביץ, סגנית מנהל השקעות עמיתים במגדל ביטוח ופיננסים, מסכימה עם כך ומציינת כי "למרות שקשה להעריך האם הגענו לתחתית בשווקים או אם הירידות יימשכו, כשמדד הפחד (VIX) מגיע לרמות של 35-36, היסטורית למשקיעי טווח ארוך זו עשויה להיות נקודה כניסה או הגדלה מעניינת, בכפוף לסיבולת הסיכון של כל אחד".

סער וינטראוב, משנה לסמנכ"ל השקעות באלטשולר שחם גמל ופנסיה, מעריך ש"הירידות האחרונות מסמנות שינוי באופן שבו המשקיעים מתמחרים סיכון. התנודתיות צפויה להימשך, וגם אם נראה בדרך ימי עליות חדות, לא בהכרח מדובר בסיום תהליך התמחור מחדש". עם זאת להערכתו אין לאן למהר, שכן "הירידות עשויות לייצר הזדמנויות כניסה לחברות איכותיות שמחירן היה גבוה מדי, אך נכון לעשות זאת בהדרגה ולא בניסיון לתזמן את תחתית השוק. אנחנו ממשיכים להאמין בטכנולוגיה וב-AI כמנועי צמיחה משמעותיים לטווח הארוך.

"אבל כמו במהפכת האינטרנט, גם הפעם אפשר לזהות נכון את גודל המהפכה, ועדיין להפסיד כסף על החברה שבה השקעת. דווקא עכשיו יש חשיבות לסלקטיביות, לבחינת התמחור ולמתן עדיפות לחברות בעלות מודל עסקי מבוסס ויכולת לייצר תזרים ורווחים".