גל המכירות בוול סטריט ביום שישי מכניס את העולם לדריכות והשאלה איך ממשיכים מכאן מפלגת את הכלכלנים. הנה 4 קולות מרכזיים שמנסים להעריך האם מדובר בתיקון או מפולת.

● הבורסה שנפלה ב־17.5% בשבוע

● אחרי המפולת: שלושה מבחנים לשווקים בשבוע הקרוב

פיטר שיף: אזהרה ממשבר חמור מזה של 2008

שיף, כלכלן ומשקיע אמריקאי שמזוהה עם השקעה בזהב ועם ביקורת על מדיניות הפדרל ריזרב, פרסם את האזהרה ב־X עוד לפני גל המכירות של יום שישי. לדבריו, אם הפד יעמוד בהבטחתו להילחם באינפלציה - מניות, אג״ח, נדל״ן ומטבעות קריפטו עלולים לצנוח הרבה יותר מהזהב. התוצאה, לשיטתו, עלולה להיות ״מיתון חריף ומשבר פיננסי גדול מזה של 2008״.

לאחר הירידות של יום שישי התייחס שיף בפודקאסט שלו לכך שהנאסד״ק מחק את העליות מתחילת השנה, והשווה את הירידה החדה בזהב לדפוס שראה במשבר של 2008, אז הזהב הגיע לתחתית חודשים לפני שוק המניות.

מייקל ברי: ״ניסיתי להזהיר את כולכם״

ברי, שהתפרסם בזכות ההימור נגד שוק המשכנתאות האמריקאי לפני משבר 2008 ושסיפורו הוצג בסרט ״מכונת הכסף״, כתב כבר בחמישי: ״ניסיתי להזהיר את כולכם״. הוא הזכיר את אנבידיה, קורוויב ונביוס, שלוש חברות המזוהות עם התרחבות תשתיות הבינה המלאכותית. ברי מבקר זה זמן את עסקאות המימון בענף, שבהן ספקיות שבבים מסייעות לממן לקוחות שרוכשים מהן ציוד. הסידור הזה מקשה, לטענתו, להעריך כמה מהביקוש היה קיים גם בלי המימון.

אדם טרנקוויסט: המבחן של 7,000 נקודות

טרנקוויסט, אסטרטג השווקים של חברת השירותים הפיננסיים LPL Financial, סימן בדברים שפורסמו בשבת בביזנס אינסיידר שני תנאים להתאוששות ממושכת: התייצבות במניות הבינה המלאכותית, ויכולת של מדד ה־S&P 500 להחזיק סביב רמת התמיכה של 7,000 נקודות. לדבריו, האיתותים הטכניים במדד הולכים ונחלשים, אך שבירה של ממוצע נע מרכזי לבדה עדיין אינה מספיקה כדי לקבוע ששוק דובי עומד בפתח.

בארי נאפ: האם גל המכירות קרוב למיצוי?

נאפ, לשעבר אסטרטג המניות האמריקאיות הראשי בברקליס וכיום שותף מנהל ומנהל המחקר בחברת Ironsides Macroeconomics, רואה סיכוי להתאוששות כבר בימים הקרובים. בסקירה שצוטטה בשבת בבארונ'ס כתב כי נעילת המסחר בשישי ״נראתה כמו קפיטולציה״ - שלב שבו משקיעים רבים מרימים ידיים ומוכרים בבת אחת. אחריו לחץ המכירה עשוי להיחלש ולפתוח פתח לעליות בטווח הקצר.

בריאיון שפורסם עוד לפני הירידות של שישי, נאפ הציג עמדה זהירה יותר לגבי המשך הדרך. הוא הצביע על האטה בקצב צמיחת רווחי החברות ועל הלחץ שהריבית הגבוהה מפעילה על עסקים קטנים ובוני בתים. אחד התרחישים שבהם הוא רואה בסיס להתאוששות רחבה יותר הוא התרחבות ההשקעות לענפים שמעבר לטכנולוגיה, שתוכל לתמוך בצמיחת הרווחים.