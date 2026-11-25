קבוצת אשטרום סיימה את הרבעון השלישי של 2026 בהפסד נקי של 16.2 מיליון שקל, לעומת רווח של 36.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה, שפועלת בין היתר בקבלנות ותשתיות, בייזום מגורים ובנדל״ן מניב, עלו ב-7.9% לכ-1.27 מיליארד שקל. לעומת הרבעון השני, שבו הפסידה כ-76 מיליון שקל, ההפסד הצטמצם.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות בכ-3.65 מיליארד שקל, עלייה של 6% לעומת התקופה המקבילה. בשורה התחתונה רשמה הקבוצה הפסד של 131.8 מיליון שקל, לעומת רווח של 134.9 מיליון שקל אשתקד.

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בפעילות ייזום המגורים בישראל, המתבצעת באמצעות אשטרום מגורים, נמכרו ברבעון 40 דירות, כולל שותפים, לעומת 64 ברבעון המקביל. מדובר בירידה של 37.5%. ברבעון השני נמכרו 52 דירות. בתשעת החודשים נמכרו 163 דירות, לעומת 176 בתקופה המקבילה. מתחילת אוקטובר ועד בסמוך לפרסום הדוח נמכרו 17 דירות נוספות, בהיקף חוזים כולל של כ-61 מיליון שקל.

הכנסות מגזר המגורים ירדו ברבעון ב-20% ל-195 מיליון שקל, והרווח הגולמי ירד ב-53.6% ל-25 מיליון שקל. שיעור הרווח הגולמי הסתכם ב-12.8%, לעומת 22% אשתקד. גם בתשעת החודשים נרשמה שחיקה: אף שההכנסות עלו ב-5.6% ל-629 מיליון שקל, הרווח הגולמי ירד ב-38.2% ל-84.8 מיליון שקל, ושיעורו ירד מ-23% ל-13.5%.

הרווח התפעולי ירד ב-22%

מטבלת הפרויקטים עולה כי בסוף ספטמבר נותרו 201 דירות למכירה בשלושה פרויקטים שמועדי השלמת הבנייה שלהם, לפי החברה, נעים בין נובמבר 2026 לפברואר 2027. הנתון כולל שותפים. בגו יפו בתל אביב נותרו 98 דירות בחמישה בניינים, שבהם שיעור הביצוע נע בין 87% ל-89%. בשני בנייני גלי נתניה נותרו 79 דירות, בשיעורי ביצוע של 92%-98%. ובנאות אפקה בתל אביב נותרו 24 דירות, כשהביצוע הגיע ל-97%.

בבניין השני בגלי נתניה, שבו 74 דירות למכירה, נותרו 51 דירות שלא נמכרו, וברבעון השלישי לא נרשמה בו מכירה. סיום הבנייה מתוכנן לפברואר 2027. גם בפרויקטים אלתרמן 2-4 וזכרון יעקב 7 בתל אביב לא נרשמו מכירות ברבעון השני והשלישי. באלתרמן נותרו 25 מתוך 26 דירות, כשהביצוע עומד על 32%. בזכרון יעקב נותרו תשע מתוך 13 דירות, בשיעור ביצוע של 90%.

ברמת הקבוצה, הרווח התפעולי ברבעון ירד ב-22% ל-157.5 מיליון שקל. הוצאות המימון נטו ירדו ב-17% ל־166 מיליון שקל. ברבעון המקביל נרשמה הטבת מס של 35.7 מיליון שקל, ואילו ברבעון הנוכחי נרשמו הוצאות מס של 7.3 מיליון שקל.

התוצאות כוללות ביטול הפרשה של כ-29 מיליון שקל, בעקבות פסק דין שדחה כמעט במלואה את תביעת קבלן המשנה הסיני בפרויקט מנהרות הכרמל. ההשפעה נכללה ברווח הגולמי. בנובמבר הגיש הקבלן ערעור לבית המשפט העליון. לפי הערכת החברה ויועציה המשפטיים, סביר יותר שהערעור יידחה מאשר שיתקבל.

חוב פיננסי של כ-15.7 מיליארד שקל

בתשעת החודשים נרשמה ירידת ערך נדל״ן להשקעה של 8.5 מיליון שקל, לעומת עליית ערך של 176 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הרווח התפעולי המצטבר ירד ב-43.3% ל-357 מיליון שקל.

במגזר הקבלנות בישראל עלו הכנסות הרבעון ב-22.2% לכ-750 מיליון שקל, ושיעור הרווח הגולמי הסתכם ב-9.2%, לעומת 9.5% אשתקד. בתעשיות עלו ההכנסות ב-8.9% לכ-311 מיליון שקל, ושיעור הרווח הגולמי השתפר מ-15% ל-16.4%. צבר ההזמנות בקבלנות ובתעשיות הסתכם בכ-9.4 מיליארד שקל סמוך לפרסום הדוח, לעומת כ-9.5 מיליארד שקל בסוף 2025.

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הגיע בסוף ספטמבר לכ-15.7 מיליארד שקל, לעומת כ-13 מיליארד שקל בסוף 2025. התזרים השוטף בתשעת החודשים היה שלילי בכ-376 מיליון שקל, לאחר השקעה של כ-464 מיליון שקל בקרקעות. לפני השקעה בקרקעות הסתכם התזרים השוטף בכ-88 מיליון שקל.

במקביל, אשטרום מקדמת את מכירת 40% מפעילות המגורים להשכרה שלה למגדל ולכלל ביטוח, שירכשו 20% כל אחת. התמורה הכוללת צפויה להסתכם בכ-902 מיליון שקל. במועד ההשלמה, הצפוי עד סוף 2026 וכפוף לתנאים, אמורה החברה לקבל כ-451 מיליון שקל, והיתרה תשולם בהמשך לפי ההסכמים.