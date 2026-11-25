הכנסות קבוצת התשתיות והנדל"ן שיכון ובינוי עמדו ברבעון השלישי על כ-2.4 מיליארד שקל, עלייה של 6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מעלייה בהיקף הביצוע של חטיבת הבנייה למגורים בישראל, אשר חיפתה על ירידה בפעילות ייזום הנדל"ן והתשתיות בחו"ל.

עם זאת, בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה הכנסות החברה הסתכמו בכ-6.6 מיליארדי שקל, ירידה של כ-2.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה בעיקרה מירידה בהיקף מסירות הדירות באירופה, אשר קוזזה בחלקה הודות לחוזקה בפעילות המקומית.

בשורה התחתונה, הציגה שיכון ובינוי רווח נקי (מפעילות נמשכת) של כ-248 מיליון שקל, גידול של כ-32% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. זאת בעיקר הודות להכנסות מימון שרשמה במהלך הרבעון החולף, אשר חיפו על שחיקה ברווחיות הגולמית והתפעולית, שנבעו בין היתר מירידה בהיקף מסירות הדירות באירופה.

במבט קדימה, צבר ההזמנות של החברה הסתכם בסוף הרבעון השלישי על כ-18.7 מיליארד שקל, מתוכם כ- 2.6 מיליארד שקל בגין הפעילות בארה"ב. בחברה מציינים כי הצבר לא כולל שני פרויקטים בארה"ב בהיקף כולל של 3.9 מיליארד שקל, שהיא קיבלה הודעה על זכייתה בהם.

"שיכון ובינוי של היום אינה עוד קבוצה ממונפת"

ברקע, במהלך הרבעון החולף חתמה החברה על 58 חוזים חדשים למכירת דירות בישראל, בהיקף כולל של כ-159 מיליון שקל. זאת, בהשוואה ל-29 חוזים שנחתמו ברבעון המקביל אשתקד בהיקף של כ-93 מיליון שקל. לעומת זאת, בחו"ל מכרה החברה במהלך הרבעון 71 דירות (בהיקף של 57 מיליון שקל), לעומת 110 (בהיקף של 131 מיליון שקל) ברבעון המקביל אשתקד.

"תוך שנתיים מתחילת מימוש האסטרטגיה החדשה של הקבוצה, שיכון ובינוי הפכה לקבוצה בעלת איתנות פיננסית משמעותית. שיכון ובינוי של היום אינה עוד קבוצה ממונפת", מסר עמית בירמן, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי. הקבוצה ממוקדת, עם אסטרטגיה ברורה ועם יכולת משמעותית להקצאת משאבים לתחומים שבהם יש לנו יתרון תחרותי. החברה צומחת אורגנית וכן באמצעות מיזוגים ורכישות, תוך הרחבת שרשרת הערך שלנו גם לתחומי השירותים וההפעלה, והעמקת הנוכחות שלנו כקבלן הבנייה למגורים הטוב בישראל".

שיכון ובינוי, שבשליטת איש העסקים נתי סיידוף (31%), פועלת בעיקר בתחומי התשתיות (בישראל וארה"ב), יזמות נדל"ן ואנרגיה (פעילות שצפויה להימכר לקרן ג'נריישן קפיטל). בשנה האחרונה ירדה מניית החברה בכ-13%, אחרי שבשלוש השנים האחרונות היא הציגה עלייה של כ-59%, שהביאו אותה לשווי נוכחי של כ-9.2 מיליארד שקל .